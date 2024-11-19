إم جى تؤسس شركة تطوير عقارى فى السعودية برأسمال 3 مليارات جنيه

(MENAFN
- Al-Borsa News) أسست شركة“إم جى” للتطوير العقارى شركة جديدة فى السعودية بالشراكة مع مستثمرين مصريين وسعوديين برأسمال 3 مليارات جنيه.
قال محمد مطاوع، رئيس مجلس إدارة شركة“إم جى”، إن الشركة الجديدة تستهدف تنفيذ مشروعات عقارية بالشراكة فى السعودية ومصر بمناطق متنوعة.
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أضاف لـ”البورصة”، أن المشروع الأول للشركة فى مصر بمنطقة هليوبوليس الجديدة على مساحة 77 فدانًا من شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، بإجمالى استثمارات 24 مليار جنيه.
وأعلنت شركة مصر الجديدة عن بيع قطعة أرض لرجل الأعمال محمد مطاوع، على مساحة 77 فدانًا بمدينة هليوبوليس الجديدة، وتحصل شركة مصر الجديدة على نسبة من الإيرادات تصل إلى 32.1% وتقدر بنحو 3.4 مليار جنيه بحد أدنى مضمون خلال 14 عامًا هى مدة تطوير المشروع. “MG” العقارية تتعاقد مع“we” لتقديم خدمات متكاملة لعملائها
أوضح مطاوع، أن المشروع سيكون بنشاط عمرانى متكامل، ويضم وحدات سكنية وتجارية وإدارية بمساحات متنوعة، ومن المستهدف طرح المشروع خلال الفترة القادمة بالسوق والبدء فى التنفيذ.
وقال إن الشركة تدرس فى الوقت الحالى أولى مشروعاتها فى السعودية، موضحا أنه جار دراسة قطعة أرض بمساحة تتراوح من 50 إلى 100 فدان بمدينة الرياض.
أضاف أنه من المخطط أن يكون المشروع عمرانيا متكاملا، ويقدم خدمات متنوعة للعملاء السعوديين، مؤكدًا أن الشركة تدرس كافة الفرص الاستثمارية المتاحة فى السعودية.
أوضح أنه سيتم الإعلان عن كافة التفاصيل بمجرد الانتهاء من الإجراءات وتوقيع العقود، لافتًا إلى أن السوق السعودى واعد وبه حجم طلب كبير يستوعب كافة المستثمرين.
أشار إلى أن السعودية توفر العديد من التسهيلات والمزايا للمستثمرين الأجانب، خاصة الشركات المصرية لأنها تمتلك المهارة والخبرة الكافية التى تمكنها من تطوير مشروعات بجودة عالية وتقديم منتج عقارى مختلف.
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