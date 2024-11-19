إم جى تؤسس شركة تطوير عقارى فى السعودية برأسمال 3 مليارات جنيه

MENAFN - Al-Borsa News) أسست شركة“إم جى” للتطوير العقارى شركة جديدة فى السعودية بالشراكة مع مستثمرين مصريين وسعوديين برأسمال 3 مليارات جنيه.

قال محمد مطاوع، رئيس مجلس إدارة شركة“إم جى”، إن الشركة الجديدة تستهدف تنفيذ مشروعات عقارية بالشراكة فى السعودية ومصر بمناطق متنوعة.

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أضاف لـ”البورصة”، أن المشروع الأول للشركة فى مصر بمنطقة هليوبوليس الجديدة على مساحة 77 فدانًا من شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، بإجمالى استثمارات 24 مليار جنيه.

وأعلنت شركة مصر الجديدة عن بيع قطعة أرض لرجل الأعمال محمد مطاوع، على مساحة 77 فدانًا بمدينة هليوبوليس الجديدة، وتحصل شركة مصر الجديدة على نسبة من الإيرادات تصل إلى 32.1% وتقدر بنحو 3.4 مليار جنيه بحد أدنى مضمون خلال 14 عامًا هى مدة تطوير المشروع.

أوضح مطاوع، أن المشروع سيكون بنشاط عمرانى متكامل، ويضم وحدات سكنية وتجارية وإدارية بمساحات متنوعة، ومن المستهدف طرح المشروع خلال الفترة القادمة بالسوق والبدء فى التنفيذ.

وقال إن الشركة تدرس فى الوقت الحالى أولى مشروعاتها فى السعودية، موضحا أنه جار دراسة قطعة أرض بمساحة تتراوح من 50 إلى 100 فدان بمدينة الرياض.

أضاف أنه من المخطط أن يكون المشروع عمرانيا متكاملا، ويقدم خدمات متنوعة للعملاء السعوديين، مؤكدًا أن الشركة تدرس كافة الفرص الاستثمارية المتاحة فى السعودية.

أوضح أنه سيتم الإعلان عن كافة التفاصيل بمجرد الانتهاء من الإجراءات وتوقيع العقود، لافتًا إلى أن السوق السعودى واعد وبه حجم طلب كبير يستوعب كافة المستثمرين.

أشار إلى أن السعودية توفر العديد من التسهيلات والمزايا للمستثمرين الأجانب، خاصة الشركات المصرية لأنها تمتلك المهارة والخبرة الكافية التى تمكنها من تطوير مشروعات بجودة عالية وتقديم منتج عقارى مختلف.