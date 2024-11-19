غدًا.. بدء تسجيل أوامر الطرح الخاص لأسهم المصرف المتحد

(MENAFN
- Al-Borsa News) قرررت إدارة البورصة، فتح سوق الصفقات الخاصة لتسجيل أوامر البيع والشراء على أسهم المصرف المتحد.
وسيتم فتح سوق الصفقات الخاصة (OPR) لتسجيل أوامر البيع و الشراء للطرح الخاص اعتبارًا من 20 نوفمبر الجاري، وحتى 25 من نفس الشهر.
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فيما سيتم فتح سوق الصفقات للطرح العام اعتبارا من 27 نوفمبر الجاري حتى 3 ديسمبر المقبل.
اعتمدت الهيئة العامة للرقابة المالية، نشرة الطرح العام والخاص لأسهم المصرف المتحد في البورصة، وقررت تسجيل أسهم رأس مال البنك.
وسيتم طرح نحو 330 مليون سهم تمثل نسبة 30% من أسهم البنك والبالغ إجمالي أسهمه 1.1 مليار سهم بنطاق سعري حده الأدنى 12.7 جنيه وحده الأقصى بقيمة 15.6 جنيه للسهم على أن يتم تحديد السعر النهائي وفقًا لنتائج الطرح الحاص وباستخدام آلية البناء السعري.
ومن المقرر طرح الشريحة الأولى طرح خاص للأشخاص الطبعيين أو الاعتباريين من المستثمرين المؤهلين للطرح الحاص لبيع عدد أسهم حده الأقصى 313.5 مليون سهم للمؤسسات المالية والأفراد والجهات ذوي الخبرة والملاءة المالية، وتمثل 95% من إجمالي الأسهم المطروحة للبيع، والتي تمثل 28.5% من أسهم البنك.
فيما تتضمن الشريحة الثانية، طرح عام للجمهور على أشخاص طبيعيين أو اعتباريين غير محددين سلفًا لبيع عدد أسهم حده الأقصى 16.5 مليون سهم تمثل 5% من إجمالي الأسهم المطروحة للبيع والتي تمثل 1.5% من أسهم البنك.
وذلك مع إمكانية زيادة عدد الأسهم المطروحة للبيع في الطرح الخاص والعام بناءً على حجم التغطية بحد أقصى 208.99 مليون سهم تمثل 18.99% من إحمالي أسهم البنك بعد موافقة الرقابة المالية.
وقال فرج عبدالحميد، نائب الرئيس التنفيذى للمصرف المتحد، لـ((البورصة)) الأسبوع الماضي، إنَّ الجولات الترويجية لطرح البنك ستبدأ، غداً الأربعاء بدول الخليج أولاً، ثم الدول الأوروبية انطلاقاً من لندن.
وقال البنك، فى بيان، إنه حدد النطاق السعرى لعملية طرح 30% من أسهمه بين 12.7 جنيه، و15.6 جنيه للسهم، وبذلك ستتراوح قيمة البنك، المملوك للبنك المركزى، بين 13.97 و17.16 مليار جنيه.
وقال البنك، فى بيان، إنه سيتم ببع 330 مليون سهم فى البورصة تتضمن طرحاً ثانوياً للبنك المركزى، وبحسب النطاق السعرى ستتراوح قيمة الأسهم التى ستباع بين 4.2 و5.2 مليار جنيه.
وكشف البنك، أن الطرح يتضمن اكتتابًا خاصًا فى 313.5 مليون سهم، والشريحة الصغيرة المتبقية ستكون للاكتتاب العام.
وذكر أن شركة سى آى كابيتا هى المنسق العالمى الوحيد ومدير السجل الوحيد للطرح، فى حين يلعب مكتب حلمى وحمزة وشركاه، ومكتب القاهرة لشركة بيكر ماكنزي، دور المستشار القانونى للطرح.
ويمتلك المصرف شبكة فروع تضم 68 فرعاً، فى 15 محافظة، بالإضافة إلى 225 جهاز صراف آلياً.
ويمتلك البنك شركة تابعة هى ((يونايتد فاينانس)) وتصل حصته فيها إلى 87.5%، وهى الذراع المالية غير المصرفية للبنك.
وتصل محفظة الشركة إلى 1.94 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضى بعد توريق 617 مليون جنيه من المحفظة مؤخراً، وتمتلك ثلاثة تراخيص صادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية، وهى التأجير التمويلى والتخصيم والتمويل العقارى، كما تقوم بخدمات التأجير التشغيلى.
وتصل قاعدة عملاء المصرف المتحد إلى 12.55 ألف شركة، ونحو 509 آلاف عميل من الأفراد، وتبلغ قاعدة ودائع المؤسسات نحو 21.7 مليار جنيه ومن الأفراد نحو 33.1 مليار جنيه، فيما قدم قروضًا للمؤسسات بنحو 21.1 مليار جنيه وللأفراد نحو 9 مليارات جنيه.
ويمتلك البنك رخصة تشغيل إسلامية ويصل حجم الصيرفة لديه إلى 12.9 مليار جنيه ودائع ونحو 5.4 مليار جنيه تمويلات بنهاية يونيو.
وإجمالاً يمتلك البنك محفظة استثمارات مباشرة تضم ((يونايتد فاينانس)) وعددًا من الاستثمارات الأخرى تصل قيمتها العادلة إلى 2.7 مليار جنيه، مقارنة بتكلفة اقتناء تبلغ حوالى 0.4 مليار جنيه. وبلغت قيمة الاستثمار فى سندات الشركات 0.55 مليار جنيه بنهاية النصف الأول من 2024.
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