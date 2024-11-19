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ماركيه للتطوير العقارى تستهدف 1.5 مليار جنيه مبيعات خلال 2025

11/19/2024 4:36:25 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) قال المهندس محمد عامر، الرئيس التنفيذى لشركة ماركيه للتطوير العقارى، إن الشركة تستهدف تحقيق مبيعات تعاقدية بقيمة 1.5 مليار جنيه خلال العام المقبل.

أضاف عامر لـ”البورصة”، أن الشركة تخطط لطرح مشروع بمدينة القاهرة الجديدة بنشاط سكنى متكامل بمستهدفات بيعية 700 مليون جنيه، ومن المقرر الإعلان عن التفاصيل النهائية للمشروع بنهاية العام الجارى بمجرد الانتهاء من التراخيص.

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أوضح أن الشركة تعتمد فى الوقت الحالى على التمويل الذاتى لتنفيذ جميع مشروعاتها، لافتًا إلى أن الشركة تعمل على سرعة تنفيذ المشروعات للالتزام بمواعيد التسليم مع العملاء.

وقال عامر، إن الشركة تستهدف ضخ 700 مليون جنيه خلال العام المقبل لاستكمال الأعمال الإنشائية فى مشروعاتها وفقًا لخطط التنفيذ الموضوعة.

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أضاف أن حجم استثمارات شركة“ماركيه” بالقطاع العقارى خلال الفترة الحالية يبلغ نحو 500 مليون جنيه، موزعة على مشروعات الشركة بشرق وغرب القاهرة.

أوضح أن“ماركيه” تمتلك محفظة أراضى داخل مصر تقدر بنحو 250 فدانا بالعديد من المناطق وهو ما يدعم خطط الشركة التوسعية.

أشار إلى أن الشركة حديثة العهد بالسوق العقارى ولديها رؤية تعتمد فى الأساس على بناء جيل جديد من المجتمعات العمرانية من خلال العمل على انتقاء الفرص الاستثمارية الخاصة بأفضل المناطق الواعدة.

وقال عامر، إن الشركة ستعلن عن خطتها الاستثمارية فى السوق المصرى من خلال إطلاق عدد من المشروعات العقارية الجديدة وتوفير وحدات تناسب العميل المصرى والأجنبى، وذلك ضمن خطة الترويج للعقار المصرى فى الخارج.

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