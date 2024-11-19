ماركيه للتطوير العقارى تستهدف 1.5 مليار جنيه مبيعات خلال 2025

(MENAFN
- Al-Borsa News) قال المهندس محمد عامر، الرئيس التنفيذى لشركة ماركيه للتطوير العقارى، إن الشركة تستهدف تحقيق مبيعات تعاقدية بقيمة 1.5 مليار جنيه خلال العام المقبل.
أضاف عامر لـ”البورصة”، أن الشركة تخطط لطرح مشروع بمدينة القاهرة الجديدة بنشاط سكنى متكامل بمستهدفات بيعية 700 مليون جنيه، ومن المقرر الإعلان عن التفاصيل النهائية للمشروع بنهاية العام الجارى بمجرد الانتهاء من التراخيص.
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أوضح أن الشركة تعتمد فى الوقت الحالى على التمويل الذاتى لتنفيذ جميع مشروعاتها، لافتًا إلى أن الشركة تعمل على سرعة تنفيذ المشروعات للالتزام بمواعيد التسليم مع العملاء.
وقال عامر، إن الشركة تستهدف ضخ 700 مليون جنيه خلال العام المقبل لاستكمال الأعمال الإنشائية فى مشروعاتها وفقًا لخطط التنفيذ الموضوعة. اقرأ أيضا:“إم جى” تؤسس شركة تطوير عقارى فى السعودية برأسمال 3 مليارات جنيه
أضاف أن حجم استثمارات شركة“ماركيه” بالقطاع العقارى خلال الفترة الحالية يبلغ نحو 500 مليون جنيه، موزعة على مشروعات الشركة بشرق وغرب القاهرة.
أوضح أن“ماركيه” تمتلك محفظة أراضى داخل مصر تقدر بنحو 250 فدانا بالعديد من المناطق وهو ما يدعم خطط الشركة التوسعية.
أشار إلى أن الشركة حديثة العهد بالسوق العقارى ولديها رؤية تعتمد فى الأساس على بناء جيل جديد من المجتمعات العمرانية من خلال العمل على انتقاء الفرص الاستثمارية الخاصة بأفضل المناطق الواعدة.
وقال عامر، إن الشركة ستعلن عن خطتها الاستثمارية فى السوق المصرى من خلال إطلاق عدد من المشروعات العقارية الجديدة وتوفير وحدات تناسب العميل المصرى والأجنبى، وذلك ضمن خطة الترويج للعقار المصرى فى الخارج.
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