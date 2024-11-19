مصرف أبو ظبي يعتزم استثمار مليار جنيه في التحول الرقمي

MENAFN - Al-Borsa News) يعتزم مصرف أبو ظبي الإسلامي مصر، ضخ استثمارات في التكنولوجيا والتحول الرقمي والأمن السيبراني.

وأوضح المصرف أنه يخطط لإنفاق نحو مليار جنيه خلال الفترة المقبلة للتوسع في الاستثمار بالبنية التحتية التكنولوجية والتحول الرقمي، بالإضافة إلى ما سيتم إنفاقه على الأمن السيبراني.

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وقرر“مصرف أبو ظبي الإسلامي مصر”، الحصول على تمويل مساند من المساهم الرئيسي“مصرف أبو ظبي الإسلامي الإمارات” بقيمة 66.92 مليون دولار.

وأوضح المصرف أن التمويل بهدف دعم خطة النمو والتوسع للمصرف، على أن يكون لمدة 7 سنوات.

ارتفعت أباح“مصرف أبو ظبي الإسلامي مصر” بنسبة 91.5% خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، لتصل إلى 6.8 مليار جنيه، مقارنة بربح 3.55 مليار جنيه أرباحًا خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وزاد عائد المرابحات والمشاركات والمضاربات والإيرادات المشابهة خلال التسعة أشهر إلى 26 مليار جنيه، مقابل 13.6 مليار جنيه في الفترة المقارنة من 2023.

وكانت وافقت الجمعية العامة العادية وغير العادية لـ”مصرف أبوظبي الإسلامي مصر”، على زيادة رأس المال عن طريق توزيع أسهم مجانية.

واعتمدت العمومية العادية زيادة رأسمال البنك المصدر والمدفوع زيادة مجانية من 5 مليارات جنيه إلى 6 مليارات جنيه، بزيادة قدرها مليار جنيه موزعة على 100 مليون سهم بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم.

وأوضحت أن الزيادة عن طريق توزيع أسهم مجانية تمويلاً من صافي أرباح العام الماضي بواقع 0.2 سهم لكل سهم أصلي.

فيما وافقت الجمعية غير العادية على زيادة رأس المال المرخص به من 7 مليارات جنيه إلى 10 مليارات جنيه بزيادة قدرها 3 مليارات جنيه.

كما وافقت العمومية غير العادية على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من خلال أسهم مجانية، رهناً بموافقة المركزي المصري.



