أرباح كوبر تتراجع 59.5% خلال 9 أشهر

(MENAFN
- Al-Borsa News) تراجعت أرباح شركة“كوبر للاستثمار التجاري والتطوير العقاري”، بنسبة 59.5% خلال أول 9 أشهر من العام الجاري، لتصل 3.72 مليون جنيه، مقارنة بربح 9.2 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وسجلت الشركة إيرادات 74.9 مليون جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري.
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ووافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة كوبر للاستثمار التجاري و التطوير العقاري، على إضافة نشاط جديد للشركة وتعديل المادة 3 من النظام الأساسي.
واعتمدت العمومية إضافة غرض تجارة واستيراد وتصدير مختلف أنواع السيارات والمقطورات وقطع الغيار والإطارات والبطاريات، إلى نشاط الشركة.
كما تقرر إضافة نشاط الاستيراد بكافة أنواعه والتوكيلات التجارية.
وكانت قررت شركة كوبر للاستثمار التجاري و التطوير العقاري (العقارية للبنوك) سابقًا، تعيين شركة ايليت للاستشارات المالية، مستشار مالي مستقل للشركة.
وأوضحت الشركة أنه تقرر تعيين مسشار مالي بهدف عمل دراسة لتقيم سهم كوبر للاستثمار التجاري بغرض زيادة رأسمال الشركة.
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