أرباح كوبر تتراجع 59.5% خلال 9 أشهر

MENAFN - Al-Borsa News) تراجعت أرباح شركة“كوبر للاستثمار التجاري والتطوير العقاري”، بنسبة 59.5% خلال أول 9 أشهر من العام الجاري، لتصل 3.72 مليون جنيه، مقارنة بربح 9.2 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وسجلت الشركة إيرادات 74.9 مليون جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري.

موضوعات“أوراسكوم للاستثمار” تضاعف أرباحها إلى 527.6 مليون جنيه خلال 9 أشهر “مصرف أبو ظبي” يعتزم استثمار مليار جنيه في التحول الرقمي غدًا.. بدء تسجيل أوامر الطرح الخاص لأسهم“المصرف المتحد”

ووافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة كوبر للاستثمار التجاري و التطوير العقاري، على إضافة نشاط جديد للشركة وتعديل المادة 3 من النظام الأساسي.

واعتمدت العمومية إضافة غرض تجارة واستيراد وتصدير مختلف أنواع السيارات والمقطورات وقطع الغيار والإطارات والبطاريات، إلى نشاط الشركة.

كما تقرر إضافة نشاط الاستيراد بكافة أنواعه والتوكيلات التجارية.

وكانت قررت شركة كوبر للاستثمار التجاري و التطوير العقاري (العقارية للبنوك) سابقًا، تعيين شركة ايليت للاستشارات المالية، مستشار مالي مستقل للشركة.

وأوضحت الشركة أنه تقرر تعيين مسشار مالي بهدف عمل دراسة لتقيم سهم كوبر للاستثمار التجاري بغرض زيادة رأسمال الشركة.



