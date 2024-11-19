Tuesday, 19 November 2024 04:43 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


أرباح كوبر تتراجع 59.5% خلال 9 أشهر

11/19/2024 4:36:24 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) تراجعت أرباح شركة“كوبر للاستثمار التجاري والتطوير العقاري”، بنسبة 59.5% خلال أول 9 أشهر من العام الجاري، لتصل 3.72 مليون جنيه، مقارنة بربح 9.2 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وسجلت الشركة إيرادات 74.9 مليون جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري.

موضوعات متعلقة “أوراسكوم للاستثمار” تضاعف أرباحها إلى 527.6 مليون جنيه خلال 9 أشهر “مصرف أبو ظبي” يعتزم استثمار مليار جنيه في التحول الرقمي غدًا.. بدء تسجيل أوامر الطرح الخاص لأسهم“المصرف المتحد”

ووافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة كوبر للاستثمار التجاري و التطوير العقاري، على إضافة نشاط جديد للشركة وتعديل المادة 3 من النظام الأساسي.

واعتمدت العمومية إضافة غرض تجارة واستيراد وتصدير مختلف أنواع السيارات والمقطورات وقطع الغيار والإطارات والبطاريات، إلى نشاط الشركة.

كما تقرر إضافة نشاط الاستيراد بكافة أنواعه والتوكيلات التجارية.

وكانت قررت شركة كوبر للاستثمار التجاري و التطوير العقاري (العقارية للبنوك) سابقًا، تعيين شركة ايليت للاستشارات المالية، مستشار مالي مستقل للشركة.

وأوضحت الشركة أنه تقرر تعيين مسشار مالي بهدف عمل دراسة لتقيم سهم كوبر للاستثمار التجاري بغرض زيادة رأسمال الشركة.


MENAFN19112024000202011048ID1108900879

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث