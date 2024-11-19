2 مليار جنيه مبيعات نايا للتطوير بالمرحلة الجديدة فى NAIA WEST

MENAFN - Al-Borsa News) قال المهندس هشام الدناصورى، رئيس مجلس إدارة شركة نايا للتطوير العقارى، إن الشركة طرحت وحدات“ألانا” السكنية كمرحلة جديدة داخل مشروعها“نايا ويست” بمدينة الشيخ زايد الجديدة، بمبيعات مستهدفة 4 مليارات جنيه.

أضاف الدناصورى لـ”البورصة”، أن الشركة حققت مبيعات تعاقدية بالمرحلة الجديدة بقيمة 2 مليار جنيه بمجرد طرح المرحلة للبيع، وهو ما يعكس حجم الطلب الكبير على الوحدات الفاخرة والفندقية.

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أوضح أن مرحلة“ألانا” تضم وحدات بمساحات متنوعة تبدأ من 135 إلى 175 مترًا مربعًا بإجمالى 496 وحدة سكنية، كما تضم“كلوب هاوس” على مساحة 6021 مترًا مربعًا.

أشار إلى أن المرحلة الجديدة تمثل 50% من مشروع“NAIA WEST”، الذى يمتد على مساحة 140 فدانًا، بإجمالى استثمارات 32 مليار جنيه، موضحًا أن المرحلة الجديدة تضم عددا من الفيلات والشقق الفندقية الفاخرة.

وقال الدناصورى، أنه تم إسناد عمليات تشطيب وحدات“ألانا” إلى شركة Kyme alchemy المتخصصة فى مجالات التصميم والديكور، بجانب التعاون مع شركة“رأفت ميلر” فى مجال التصميم الشامل والاستشارات الهندسية لوضع تصميمات متنوعة تتناسب مع احتياجات العملاء.

أضاف أن الشركة تسعى للتعاقد مع أحد مزودى خدمات الاتصالات لتوفير خدمة“triple play”، وهى خدمة متطورة للاستمتاع بخدمات الإنترنت فائق السرعة وكذلك خدمة البث التليفزيونى الرقمى والتليفون الأرضى.

أوضح أن حجم استثمارات شركة“نايا للتطوير” بالسوق العقارى تجاوز 46 مليار جنيه، وذلك من خلال عدد من المشروعات بمناطق متنوعة.

أشار إلى أن الشركة لديها خطة لزيادة حجم أعمالها بالسوق العقارى وتنفيذ حزمة من المشروعات المتنوعة ما بين السكنى والتجارى والإدارى، بالإضافة إلى الشق الفندقى.

وقال الدناصورى، إن الشركة تمتلك محفظة أراضى بمساحة تبلغ 250 فدانًا تقريبًا، موزعة بين غرب القاهرة ومنطقة رأس الحكمة بالساحل الشمالى.

أضاف أن الشركة تولى اهتمامًا كبيرًا بالإسراع بمعدلات تنفيذ مشروعاتها، لافتًا إلى أن نسبة الإنجاز فى مشروع“NAIA WEST” ارتفعت إلى حوالى 70%، وحققت أعمال البناء مستويات متقدمة بلغت نسبتها 55%، مقابل 35% بالنسبة لتشطيبات الواجهة.

أوضح أن مرحلة“ألانا” تضم مختلف الخدمات التى يحتاجها العميل، ومنها منطقة تجارية وحمامات سباحة ومسارات للدراجات والركض ومنطقة مخصصة للأطفال ومنطقة ترفيهية للعائلات.

أشار إلى أن الخدمات تشمل مساحات من الحدائق والبحيرات والمناظر الطبيعية التى تصل نسبتها 80% من إجمالى مساحة المشروع.

وقال إن الشركة حققت مبيعات تعاقدية بمشروعاتها المتنوعة بقيمة 10 مليارات جنيه منذ بداية العام الجارى وحتى الآن، لافتًا إلى أن مشروع“نايا باى” فى الساحل الشمالى استحوذ على 50% من إجمالى مبيعات الشركة.

أضاف أن مشروع “نايا باى” بنشاط عمرانى متكامل على مساحة 112 فدانا، بإجمالى استثمارات 14 مليار جنيه تقريبًا، ويضم مجموعة متنوعة من الفيلات المستقلة والتوين هاوس والتاون هاوس والشاليهات.

أوضح أن المشروع يضم 720 وحدة سكنية، و250 وحدة فندقية، ويتم البناء بنظام المصاطب على ارتفاع يصل إلى 3 أمتار بين كل مصطبة وأخرى، كما تبلغ المسافة بين الوحدات 6 أمتار، ويتخللها Crystal Lagoons تصل مساحتها إلى 45 ألف متر بكافة جوانب المشروع، الذى يطل على شاطئ بطول 300 متر.

وقال إن المشروع عبارة عن 91% من الفيلات المصممة كوحدات عائلية و9% فقط“شاليهات” مما يضمن انخفاض الكثافة ويمنح العملاء مزيد من الراحة والرفاهية.

أضاف الدناصورى، أن الشركة أتمت كافة التعاقدات والتوريدات الخاصة بأعمال البنية التحتية بمشروع“نايا باى”، موضحا

أن“نايا للتطوير العقارى” لديها 7 شركات تابعة فى عدة مجالات من ضمنها الإنشاءات، والمقاولات، والسياحة.

أشار إلى أن الشركة وقعت اتفاقية مع أكور للفنادق لتطوير مشروعين ضمن علامة سويس أوتيل، ليكون النشاط الأول للعلامة فى منطقة رأس الحكمة على ساحل البحر الأبيض المتوسط فى مصر.

وقال إن“أكور” بموجب الاتفاقية تتولى عمليات تشغيل مشروعى سويس أوتيل رأس الحكمة وسويس أوتيل ريزيدنس رأس الحكمة، المقرر افتتاحهما فى الربع الثالث من عام 2027، مما يعزز حضور المجموعة فى ساحل مصر الشمالى.

أضاف أن المشروعين يضمان 250 غرفة فندقية و100 شقة سكنية فاخرة، إلى جانب مجموعة واسعة من المرافق.