2 مليار جنيه مبيعات نايا للتطوير بالمرحلة الجديدة فى NAIA WEST

(MENAFN
- Al-Borsa News) قال المهندس هشام الدناصورى، رئيس مجلس إدارة شركة نايا للتطوير العقارى، إن الشركة طرحت وحدات“ألانا” السكنية كمرحلة جديدة داخل مشروعها“نايا ويست” بمدينة الشيخ زايد الجديدة، بمبيعات مستهدفة 4 مليارات جنيه.
أضاف الدناصورى لـ”البورصة”، أن الشركة حققت مبيعات تعاقدية بالمرحلة الجديدة بقيمة 2 مليار جنيه بمجرد طرح المرحلة للبيع، وهو ما يعكس حجم الطلب الكبير على الوحدات الفاخرة والفندقية.
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أوضح أن مرحلة“ألانا” تضم وحدات بمساحات متنوعة تبدأ من 135 إلى 175 مترًا مربعًا بإجمالى 496 وحدة سكنية، كما تضم“كلوب هاوس” على مساحة 6021 مترًا مربعًا.
أشار إلى أن المرحلة الجديدة تمثل 50% من مشروع“NAIA WEST”، الذى يمتد على مساحة 140 فدانًا، بإجمالى استثمارات 32 مليار جنيه، موضحًا أن المرحلة الجديدة تضم عددا من الفيلات والشقق الفندقية الفاخرة.
وقال الدناصورى، أنه تم إسناد عمليات تشطيب وحدات“ألانا” إلى شركة Kyme alchemy المتخصصة فى مجالات التصميم والديكور، بجانب التعاون مع شركة“رأفت ميلر” فى مجال التصميم الشامل والاستشارات الهندسية لوضع تصميمات متنوعة تتناسب مع احتياجات العملاء.
أضاف أن الشركة تسعى للتعاقد مع أحد مزودى خدمات الاتصالات لتوفير خدمة“triple play”، وهى خدمة متطورة للاستمتاع بخدمات الإنترنت فائق السرعة وكذلك خدمة البث التليفزيونى الرقمى والتليفون الأرضى. 46 مليار جنيه حجم استثمارات الشركة فى السوق العقارى
أوضح أن حجم استثمارات شركة“نايا للتطوير” بالسوق العقارى تجاوز 46 مليار جنيه، وذلك من خلال عدد من المشروعات بمناطق متنوعة.
أشار إلى أن الشركة لديها خطة لزيادة حجم أعمالها بالسوق العقارى وتنفيذ حزمة من المشروعات المتنوعة ما بين السكنى والتجارى والإدارى، بالإضافة إلى الشق الفندقى.
وقال الدناصورى، إن الشركة تمتلك محفظة أراضى بمساحة تبلغ 250 فدانًا تقريبًا، موزعة بين غرب القاهرة ومنطقة رأس الحكمة بالساحل الشمالى.
أضاف أن الشركة تولى اهتمامًا كبيرًا بالإسراع بمعدلات تنفيذ مشروعاتها، لافتًا إلى أن نسبة الإنجاز فى مشروع“NAIA WEST” ارتفعت إلى حوالى 70%، وحققت أعمال البناء مستويات متقدمة بلغت نسبتها 55%، مقابل 35% بالنسبة لتشطيبات الواجهة.
أوضح أن مرحلة“ألانا” تضم مختلف الخدمات التى يحتاجها العميل، ومنها منطقة تجارية وحمامات سباحة ومسارات للدراجات والركض ومنطقة مخصصة للأطفال ومنطقة ترفيهية للعائلات.
أشار إلى أن الخدمات تشمل مساحات من الحدائق والبحيرات والمناظر الطبيعية التى تصل نسبتها 80% من إجمالى مساحة المشروع.
وقال إن الشركة حققت مبيعات تعاقدية بمشروعاتها المتنوعة بقيمة 10 مليارات جنيه منذ بداية العام الجارى وحتى الآن، لافتًا إلى أن مشروع“نايا باى” فى الساحل الشمالى استحوذ على 50% من إجمالى مبيعات الشركة. تطوير مشروع“نايا باى” فى الساحل الشمالى باستثمارات 14 مليار جنيه
أضاف أن مشروع “نايا باى” بنشاط عمرانى متكامل على مساحة 112 فدانا، بإجمالى استثمارات 14 مليار جنيه تقريبًا، ويضم مجموعة متنوعة من الفيلات المستقلة والتوين هاوس والتاون هاوس والشاليهات.
أوضح أن المشروع يضم 720 وحدة سكنية، و250 وحدة فندقية، ويتم البناء بنظام المصاطب على ارتفاع يصل إلى 3 أمتار بين كل مصطبة وأخرى، كما تبلغ المسافة بين الوحدات 6 أمتار، ويتخللها Crystal Lagoons تصل مساحتها إلى 45 ألف متر بكافة جوانب المشروع، الذى يطل على شاطئ بطول 300 متر.
وقال إن المشروع عبارة عن 91% من الفيلات المصممة كوحدات عائلية و9% فقط“شاليهات” مما يضمن انخفاض الكثافة ويمنح العملاء مزيد من الراحة والرفاهية.
أضاف الدناصورى، أن الشركة أتمت كافة التعاقدات والتوريدات الخاصة بأعمال البنية التحتية بمشروع“نايا باى”، موضحا
أن“نايا للتطوير العقارى” لديها 7 شركات تابعة فى عدة مجالات من ضمنها الإنشاءات، والمقاولات، والسياحة.
أشار إلى أن الشركة وقعت اتفاقية مع أكور للفنادق لتطوير مشروعين ضمن علامة سويس أوتيل، ليكون النشاط الأول للعلامة فى منطقة رأس الحكمة على ساحل البحر الأبيض المتوسط فى مصر.
وقال إن“أكور” بموجب الاتفاقية تتولى عمليات تشغيل مشروعى سويس أوتيل رأس الحكمة وسويس أوتيل ريزيدنس رأس الحكمة، المقرر افتتاحهما فى الربع الثالث من عام 2027، مما يعزز حضور المجموعة فى ساحل مصر الشمالى.
أضاف أن المشروعين يضمان 250 غرفة فندقية و100 شقة سكنية فاخرة، إلى جانب مجموعة واسعة من المرافق.
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