سهم ترامب ميديا يقفز 16% وسط محادثات للاستحواذ على منصة للعملات المشفرة - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) ارتفع سهم شركة” ترامب
ميديا آند تكنولوجي جروب” خلال تعاملات أمس الإثنين، بدعم من تقارير أفادت بإجراء المجموعة المتخصصة في مجال الإعلام لمحادثات متقدمة، لشراء شركة تداول العملات المشفرة“باكت- Bakkt”.
وأنهى السهم المتداول في بورصة ناسداك (DJT) الجلسة مرتفعًا بنسبة 16.65% عند 32.78 دولار، وهو أعلى مستوى خلال 5 جلسات، فيما قفز سهم منصة“باكت” (نيويورك: BKKT) بنسبة 162.45% إلى 29.71 دولار.
موضوعات متعلقة
الأسهم اليابانية تغلق مرتفعة إثر توقعات رفع المركزي للفائدة ارتفاع الذهب لأعلى مستوى في أسبوع رغم تقلص توقعات التيسير النقدي بأمريكا صندوق النقد يحذر من تأثير التعريفات الجمركية المتبادلة على اقتصاد آسيا
يأتي ذلك بعدما أفادت صحيفة“فاينانشال تايمز” أن مالكة منصة التواصل الاجتماعي“تروث سوشيال”، تسعى للاستحواذ على الشركة التابعة لـ”إنتركونتيننتال إكستشينج”، والتي أصبحت عام في عام 2021.
ودخلت“باكت” سابقًا في شراكات تجارية مع“ستاربكس” و”ماستركارد” لتسهيل وصول المستهلكين للعملات المشفرة، وفي حين لم تحقق أرباحًا بعد، إلا أن خسائرها تقلصت في السنوات الأخيرة.
وتأسست في عام 2018 لتقديم خدمات تقنية لمستثمري العملات المشفرة، وأعلنت في الربع المالي الأخير إجمالي إيرادات بلغ 328.4 مليون دولار وخسارة تشغيلية قدرها 27.4 مليون دولار.
المصدر:
MENAFN19112024000202011048ID1108900877
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.