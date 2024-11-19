سهم ترامب ميديا يقفز 16% وسط محادثات للاستحواذ على منصة للعملات المشفرة - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفع سهم شركة” ميديا آند تكنولوجي جروب” خلال تعاملات أمس الإثنين، بدعم من تقارير أفادت ​​بإجراء المجموعة المتخصصة في مجال الإعلام لمحادثات متقدمة، لشراء شركة تداول العملات المشفرة“باكت- Bakkt”.

وأنهى السهم المتداول في بورصة (DJT) الجلسة مرتفعًا بنسبة 16.65% عند 32.78 دولار، وهو أعلى مستوى خلال 5 جلسات، فيما قفز سهم منصة“باكت” (نيويورك: BKKT) بنسبة 162.45% إلى 29.71 دولار.

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يأتي ذلك بعدما أفادت صحيفة“فاينانشال تايمز” أن مالكة منصة التواصل الاجتماعي“تروث سوشيال”، تسعى للاستحواذ على الشركة التابعة لـ”إنتركونتيننتال إكستشينج”، والتي أصبحت عام في عام 2021.

ودخلت“باكت” سابقًا في شراكات تجارية مع“ستاربكس” و”ماستركارد” لتسهيل وصول المستهلكين للعملات المشفرة، وفي حين لم تحقق أرباحًا بعد، إلا أن خسائرها تقلصت في السنوات الأخيرة.

وتأسست في عام 2018 لتقديم خدمات تقنية لمستثمري العملات المشفرة، وأعلنت في الربع المالي الأخير إجمالي إيرادات بلغ 328.4 مليون دولار وخسارة تشغيلية قدرها 27.4 مليون دولار.

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