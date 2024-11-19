وزير الإسكان يبحث مع حسن الشربتلي فرص التعاون وتذليل العقبات أمام استثماراته

MENAFN - Al-Borsa News) عقد شريف الشربينى،، لقاء مع حسن الشربتلي، أحد كبار المستثمرين السعوديين بمصر، لمناقشة فرص التعاون وتذليل أي عقبات، ومتابعة الموقف التنفيذي لعددٍ من المشروعات.

واطلع وزير الإسكان، على الموقف التنفيذي، والجداول الزمنية لعددٍ من المشروعات التي تتضمن أنشطة عمرانية، وتجارية، وسياحية، بعددٍ من المدن الجديدة.

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وأكد االشربيني، تقديم كل الدعم لسرعة إنجاز المشروعات وفقاً للجداول الزمنية، بهدف تحقيق أعلى معدلات التنمية بالمدن الجديدة، موجهاً بوضع الأطر الزمنية للأعمال المتبقية بالمشروعات، وفق روية واضحة ومتكاملة، لسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنجاز تلك المشروعات.

وأشار إلى حرص الدولة المصرية، ممثلة فى وزارة الإسكان، على تهيئة المناخ المناسب للاستثمار، وحل المشكلات وتذليل العقبات التى قد تواجه المستثمرين، خلال عملهم في السوق المصرية، حيث يتم العمل من خلال مجلس الوزراء على حل المشكلات وتذليل العقبات، كما أن الوزارة لا تدخر جهداً لتذليل العقبات وحل المشكلات التي تواجه المستثمرين.