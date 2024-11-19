وزير الإسكان يبحث مع حسن الشربتلي فرص التعاون وتذليل العقبات أمام استثماراته

(MENAFN
- Al-Borsa News) عقد شريف الشربينى، وزير الإسكان
، لقاء مع حسن الشربتلي، أحد كبار المستثمرين السعوديين بمصر، لمناقشة فرص التعاون وتذليل أي عقبات، ومتابعة الموقف التنفيذي لعددٍ من المشروعات.
واطلع وزير الإسكان، على الموقف التنفيذي، والجداول الزمنية لعددٍ من المشروعات التي تتضمن أنشطة عمرانية، وتجارية، وسياحية، بعددٍ من المدن الجديدة.
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وأكد االشربيني، تقديم كل الدعم لسرعة إنجاز المشروعات وفقاً للجداول الزمنية، بهدف تحقيق أعلى معدلات التنمية بالمدن الجديدة، موجهاً بوضع الأطر الزمنية للأعمال المتبقية بالمشروعات، وفق روية واضحة ومتكاملة، لسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنجاز تلك المشروعات.
وأشار إلى حرص الدولة المصرية، ممثلة فى وزارة الإسكان، على تهيئة المناخ المناسب للاستثمار، وحل المشكلات وتذليل العقبات التى قد تواجه المستثمرين، خلال عملهم في السوق المصرية، حيث يتم العمل من خلال مجلس الوزراء على حل المشكلات وتذليل العقبات، كما أن الوزارة لا تدخر جهداً لتذليل العقبات وحل المشكلات التي تواجه المستثمرين.
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