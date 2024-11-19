تحالف يضم طاقة يبرم اتفاقيتين لشراء الكهرباء مع الشركة السعودية لشراء الطاقة - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة – طاقة، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، إلى جانب كلٍّ من شركة جيرا، التي تعدّ أكبر شركة لتوليد الكهرباء في اليابان، والبواني المالية، إحدى الشركات التابعة لـ البواني القابضة العاملة في مجالات الإنشاء والتطوير، إبرام اتفاقيتين لشراء الكهرباء مدتهما 25 عاماً مع الشركة السعودية لشراء الطاقة.

ووفقا للبيان المشترك، تم إبرام الاتفاقيتين لتطوير محطتي كهرباء جديدتين تستخدمان توربينات الغاز ذات الدورة المركبة في المملكة العربية السعودية، بقدرة إجمالية تفوق 3.6 جيجاواط، وذلك وفق نموذج (البناء، والتملك، والتشغيل).

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وجاء توقيع اتفاقيتي شراء الكهرباء عقب إعلان الشركة“السعودية لشراء الطاقة” الأسبوع الماضي عن منح تحالف يضمّ كلاً من شركة طاقة وشركة جيرا وشركة البواني عقود إنشاء محطة“رماح 2′′، ومحطة“النعيرية 2” بقدرة 1.8 جيجاواط لكلٍّ منهما.

وسيتم تطوير المحطتين الجديدتين عبر شركة غرض خاص تمتلك فيها طاقة حصة 49%، وجيرا 31%، والبواني” 20%، وسيتولى الشركاء أيضاً مهام التشغيل والصيانة في المحطتين عبر شركة غرض خاص وفق نسب الشراكة المذكورة.

ويهدف المشروعان إلى دعم طموحات المملكة لتلبية الطلب على الكهرباء، من خلال مزيج من الطاقة يضم سعات إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجدّدة بنسبة 50%، وسعات إنتاج كهرباء من المحطات الحرارية المعتمدة على الغاز بنسبة 50% بحلول عام 2030.

ويتماشى مشروعا المحطتين مع طموح مبادرة السعودية الخضراء للوصول إلى الحياد الصفري لغازات الاحتباس الحراري وذلك من خلال تطبيق تقنيات نهج الاقتصاد الدائري للكربون بحلول عام 2060 أو قبل ذلك عند توفر التقنيات اللازمة.

ويتماشى مشروعا المحطتين أيضاً مع مبادرة السعودية الخضراء التي تهدف إلى تحقيق انبعاثات صفرية للغازات المسببة للاحتباس الحراري من خلال الاقتصاد الدائري للكربون بحلول عام 2060 أو قبل ذلك، اعتمادًا على توافر التقنيات اللازمة.

تجدر الإشارة إلى أن شركة طاقة كانت قد أنجزت بالتعاون مع جيرا، في وقت سابق من هذا العام، صفقة لتمويل توسعة محطة للإنتاج المشترك للكهرباء والبخار لمجمّع بتروكيماويات في منطقة الجبيل بالمنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية.

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