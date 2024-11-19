الدولار يرتفع إلى 49.5 جنيه فى تعاملات اليوم

(MENAFN
- Al-Borsa News) ارتفع أعلى سعر للدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى إلى 49.50 جنيه للبيع، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، فى عدد من البنوك منها مصرف أبوظبى الإسلامى، والبنك الأهلى الكويتى، وأبوظبى التجارى، مقابل 49.44 جنيه فى ختام تعاملات
أمس الاثنين.
وسجل ثانى أعلى سعر للعملة الأمريكية مقابل الجنيه نحو 49.39 جنيه للشراء و49.49 جنيه للبيع فى بنك قناة السويس.
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وبلغ ثالث أعلى سعر للدولار 49.38 جنيه للشراء و49.48 جنيه للبيع لدى بنك كريدى أجريكول.
فى المقابل، سجل أدنى سعر للدولار 49.35 جنيه للشراء و49.45 جنيه للبيع لدى المصرف العربى الدولى.
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