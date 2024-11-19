الدولار يرتفع إلى 49.5 جنيه فى تعاملات اليوم

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفع أعلى سعر للدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى إلى 49.50 جنيه للبيع، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، فى عدد من البنوك منها مصرف أبوظبى الإسلامى، والبنك الأهلى الكويتى، وأبوظبى التجارى، مقابل 49.44 جنيه فى أمس الاثنين.

وسجل ثانى أعلى سعر للعملة الأمريكية مقابل الجنيه نحو 49.39 جنيه للشراء و49.49 جنيه للبيع فى بنك قناة السويس.

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وبلغ ثالث أعلى سعر للدولار 49.38 جنيه للشراء و49.48 جنيه للبيع لدى بنك كريدى أجريكول.

فى المقابل، سجل أدنى سعر للدولار 49.35 جنيه للشراء و49.45 جنيه للبيع لدى المصرف العربى الدولى.