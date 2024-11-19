ارتفاع أسعار الألومنيوم مع تزايد القلق بشأن خفض الإمدادات العالمية

(MENAFN
- Al-Borsa News) استأنفت أسعار خام الألومنيوم ارتفاعاتها اليوم الثلاثاء، مع تزايد المخاوف من تقليص الإمدادات العالمية عقب قرار الصين إزالة إعفاءات ضريبية على الصادرات، فضلا عن تراجع الدولار الذي دعم أسعار المعادن بشكل عام.
وذكرت وكالة بلومبرج الأمريكية، أن سعر خام الألومنيوم شهد صعودا بنسبة 0.7% ليصل إلى 2,626.50 دولار للطن في بورصة لندن للمعادن، محققًا زيادة بنحو 4% مقارنة بإغلاق يوم الخميس قبل تعديل الضرائب من جانب الصين.
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كما شهدت العقود الآجلة انخفاضًا في بورصة شانجهاي منذ الإعلان، مما أدى إلى ارتفاع الفارق بين أسعار سوق لندن للمعادن وسوق شانجهاي للعقود الآجلة قد زاد إلى أعلى مستوى له منذ مايو الماضي.
وكانت بكين قد أعلنت يوم الجمعة الماضي عن تعديل شامل للإعفاءات الضريبية المتعلقة بالشحنات الخارجية، في خطوة تهدف جزئيًا إلى تخفيف فائض الطاقة الإنتاجية الصناعي الذي ساهم في تصاعد التوترات التجارية مع الولايات المتحدة وأوروبا.
ويعتبر الألومنيوم من أكثر السلع تأثرًا بهذا التغيير نظرًا لأهمية صادرات الصين من هذا المعدن.
وعن المعادن الأخرى، ارتفع سعر النحاس بنسبة 0.4% ليصل إلى 9.105 دولار للطن في بورصة لندن، بينما زاد سعر النيكل والزنك بنسبة 0.5%.
وارتفع سعر خام الحديد بنسبة 1.6% ليصل إلى 100.95 دولار في بورصة سنغافورة، كما شهدت العقود في داليان الصينية وأسعار الصلب في شانجهاي زيادة أيضًا.
المصدر:
MENAFN19112024000202011048ID1108900872
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