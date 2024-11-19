ارتفاع أسعار الألومنيوم مع تزايد القلق بشأن خفض الإمدادات العالمية

MENAFN - Al-Borsa News) استأنفت أسعار خام الألومنيوم ارتفاعاتها اليوم الثلاثاء، مع تزايد المخاوف من تقليص الإمدادات العالمية عقب قرار الصين إزالة إعفاءات ضريبية على الصادرات، فضلا عن تراجع الدولار الذي دعم أسعار المعادن بشكل عام.

وذكرت وكالة بلومبرج الأمريكية، أن سعر خام الألومنيوم شهد صعودا بنسبة 0.7% ليصل إلى 2,626.50 دولار للطن في بورصة لندن للمعادن، محققًا زيادة بنحو 4% مقارنة بإغلاق يوم الخميس قبل تعديل الضرائب من جانب الصين.

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كما شهدت العقود الآجلة انخفاضًا في بورصة شانجهاي منذ الإعلان، مما أدى إلى ارتفاع الفارق بين أسعار سوق لندن للمعادن وسوق شانجهاي للعقود الآجلة قد زاد إلى أعلى مستوى له منذ مايو الماضي.

وكانت بكين قد أعلنت يوم الجمعة الماضي عن تعديل شامل للإعفاءات الضريبية المتعلقة بالشحنات الخارجية، في خطوة تهدف جزئيًا إلى تخفيف فائض الطاقة الإنتاجية الصناعي الذي ساهم في تصاعد التوترات التجارية مع الولايات المتحدة وأوروبا.

ويعتبر الألومنيوم من أكثر السلع تأثرًا بهذا التغيير نظرًا لأهمية صادرات الصين من هذا المعدن.

وعن المعادن الأخرى، ارتفع سعر النحاس بنسبة 0.4% ليصل إلى 9.105 دولار للطن في بورصة لندن، بينما زاد سعر النيكل والزنك بنسبة 0.5%.

وارتفع سعر خام الحديد بنسبة 1.6% ليصل إلى 100.95 دولار في بورصة سنغافورة، كما شهدت العقود في داليان الصينية وأسعار الصلب في شانجهاي زيادة أيضًا.

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