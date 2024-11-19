جولدمان ساكس ومورجان ستانلي يتوقعان ارتفاع الأسهم الأمريكية بأكثر من 10% نهاية 2025 - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) توقع مصرفا“جولدمان ساكس” و”مورجان ستانلي” ارتفاع الأسهم الأمريكية بأكثر من 10% بحلول نهاية 2025، بدعم من استمرار نمو الاقتصاد الأكبر على مستوى العالم، وأرباح الشركات المدرجة.
قال“جولدمان ساكس” في مذكرة أمس، إن مؤشر“S&P 500” قد يصل إلى 6500 نقطة بحلول نهاية العام القادم، ويعادل ذلك ارتفاعاً بنسبة 10.3% من إغلاق الجلسة الإثنين عند 5893 نقطة.
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وتوقع“مورجان ستانلي” في مذكرة منفصلة وصول المؤشر لنفس المستوى نهاية 2025، واستمرار تسارع نمو أرباح الشركات المدرجة على مدار العام مع خفض الفيدرالي أسعار الفائدة، وتحسن مؤشرات الدورة الاقتصادية الحالية.
وذكر“جولدمان ساكس” أنه يتوقع كذلك تفوق أداء أسهم“السبع الكبار” -إنفيديا وأمازون وآبل وألفابت وميتا ومايكروسوفت وتسلا- على أداء الشركات الـ 493 الأخرى المدرجة في المؤشر.
وأوضح أن فارق الأداء سوف يبلغ قرابة 7% فقط، وهو الأدنى منذ 7 سنوات، وفق ما نقلت وكالة“بلومرج”، وأشار المصرف إلى أنه يتوقع نمو أرباح الشركات المدرجة بنسبة 11% العام القادم، وأن يبلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لأمريكا 2.5%.
وعلاوة على ذلك، حذر المصرف من استمرار ارتفاع المخاطر في سوق الأسهم الأمريكية بصفة عامة خلال 2025 بسبب الارتفاع المحتمل في الرسوم الجمركية وعوائد السندات السيادية.
توقع“جولدمان ساكس” أيضاً أن يبلغ متوسط ربح السهم المدرج في المؤشر 268 دولارا للواحد العام القادم.
المصدر:
MENAFN19112024000202011048ID1108900871
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