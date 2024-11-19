جولدمان ساكس ومورجان ستانلي يتوقعان ارتفاع الأسهم الأمريكية بأكثر من 10% نهاية 2025 - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) توقع مصرفا“جولدمان ساكس” و”مورجان ستانلي” ارتفاع الأسهم الأمريكية بأكثر من 10% بحلول نهاية 2025، بدعم من استمرار نمو الاقتصاد الأكبر على مستوى العالم، وأرباح الشركات المدرجة.

قال“جولدمان ساكس” في مذكرة أمس، إن مؤشر“S&P 500” قد يصل إلى 6500 نقطة بحلول نهاية العام القادم، ويعادل ذلك ارتفاعاً بنسبة 10.3% من إغلاق الجلسة الإثنين عند 5893 نقطة.

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وتوقع“مورجان ستانلي” في مذكرة منفصلة وصول المؤشر لنفس المستوى نهاية 2025، واستمرار تسارع نمو أرباح الشركات المدرجة على مدار العام مع خفض الفيدرالي أسعار الفائدة، وتحسن مؤشرات الدورة الاقتصادية الحالية.

وذكر“جولدمان ساكس” أنه يتوقع كذلك تفوق أداء أسهم“السبع الكبار” -إنفيديا وأمازون وآبل وألفابت وميتا ومايكروسوفت وتسلا- على أداء الشركات الـ 493 الأخرى المدرجة في المؤشر.

وأوضح أن فارق الأداء سوف يبلغ قرابة 7% فقط، وهو الأدنى منذ 7 سنوات، وفق ما نقلت وكالة“بلومرج”، وأشار المصرف إلى أنه يتوقع نمو أرباح الشركات المدرجة بنسبة 11% العام القادم، وأن يبلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لأمريكا 2.5%.

وعلاوة على ذلك، حذر المصرف من استمرار ارتفاع المخاطر في سوق الأسهم الأمريكية بصفة عامة خلال 2025 بسبب الارتفاع المحتمل في الرسوم الجمركية وعوائد السندات السيادية.

توقع“جولدمان ساكس” أيضاً أن يبلغ متوسط ربح السهم المدرج في المؤشر 268 دولارا للواحد العام القادم.

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