ارتفاع الذهب لأعلى مستوى في أسبوع رغم تقلص توقعات التيسير النقدي بأمريكا - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مع عودة المخاطر الجيوسياسية في أوروبا للواجهة، ورغم تقلص توقعات خفض الفيدرالي الأمريكي للفائدة في اجتماع الشهر القادم.
زادت أسعار العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم ديسمبر بنسبة 0.31% أو 8.1 دولار إلى 2622.7 دولار للأوقية ، بعد مكاسب بلغت 1.75% في ختام جلسة الأمس، لتلامس أعلى مستوى منذ 11 نوفمبر الجاري.
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وارتفع سعر التسليم الفوري للذهب بنسبة 0.27% إلى 2618.96 دولار للأوقية، وكذلك عقود الفضة تسليم ديسمبر بنسبة 0.31% إلى 31.32 دولار، فيما استقر السعر الفوري للبلاتين عند 968.15 دولار للأوقية.
تزامن ارتفاع الذهب مع استقرار مؤشر الدولار -الذي يعبر عن قيمة العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية- عند 106.31 نقطة.
أدت أنباء متداولة حول سماح إدارة الرئيس“جو بايدن” لأوكرانيا باستخدام أسلحة أمريكية الصنع لشن هجمات في العمق الروسي إلى ارتفاع أسعار المعادن الأساسية إثر مخاوف التصعيد العسكري بالقارة العجوز.
وساعد ذلك على محو الآثار السلبية الناجمة عن تراجع توقعات التيسير النقدي في أمريكا، إذ تشير أداة“سي إم إي فيدووتش” إلى تقلص احتمال خفض الفيدرالي للفائدة بمقدار 25 نقطة في اجتماع ديسمبر إلى 58.4% من 62% قبل يوم و76.8% قبل شهر من الآن.
المصدر:
MENAFN19112024000202011048ID1108900869
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