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ارتفاع الذهب لأعلى مستوى في أسبوع رغم تقلص توقعات التيسير النقدي بأمريكا - جريدة البورصة

11/19/2024 4:36:16 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مع عودة المخاطر الجيوسياسية في أوروبا للواجهة، ورغم تقلص توقعات خفض الفيدرالي الأمريكي للفائدة في اجتماع الشهر القادم.

زادت أسعار العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم ديسمبر بنسبة 0.31% أو 8.1 دولار إلى 2622.7 دولار للأوقية ، بعد مكاسب بلغت 1.75% في ختام جلسة الأمس، لتلامس أعلى مستوى منذ 11 نوفمبر الجاري.

موضوعات متعلقة الأسهم اليابانية تغلق مرتفعة إثر توقعات رفع المركزي للفائدة صندوق النقد يحذر من تأثير التعريفات الجمركية المتبادلة على اقتصاد آسيا جولدمان ساكس ومورجان ستانلي يتوقعان ارتفاع الأسهم الأمريكية بأكثر من 10% نهاية 2025

وارتفع سعر التسليم الفوري للذهب بنسبة 0.27% إلى 2618.96 دولار للأوقية، وكذلك عقود الفضة تسليم ديسمبر بنسبة 0.31% إلى 31.32 دولار، فيما استقر السعر الفوري للبلاتين عند 968.15 دولار للأوقية.

تزامن ارتفاع الذهب مع استقرار مؤشر الدولار -الذي يعبر عن قيمة العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية- عند 106.31 نقطة.

أدت أنباء متداولة حول سماح إدارة الرئيس“جو بايدن” لأوكرانيا باستخدام أسلحة أمريكية الصنع لشن هجمات في العمق الروسي إلى ارتفاع أسعار المعادن الأساسية إثر مخاوف التصعيد العسكري بالقارة العجوز.

وساعد ذلك على محو الآثار السلبية الناجمة عن تراجع توقعات التيسير النقدي في أمريكا، إذ تشير أداة“سي إم إي فيدووتش” إلى تقلص احتمال خفض الفيدرالي للفائدة بمقدار 25 نقطة في اجتماع ديسمبر إلى 58.4% من 62% قبل يوم و76.8% قبل شهر من الآن.

المصدر:

MENAFN19112024000202011048ID1108900869

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