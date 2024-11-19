ارتفاع الأسهم الأوروبية قبيل صدور بيانات التضخم بمنطقة اليورو - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفعت غالبية الأسهم الأوروبية في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء، مع استمرار موسم نتائج أعمال الشركات، وترقب المستثمرين القراءة النهائية للتضخم في منطقة اليورو عن شهر أكتوبر.

زاد مؤشر“ستوكس يوروب 600” بنسبة 0.17% إلى 503 نقاط ، في ظل أداء إيجابي لمعظم القطاعات.

موضوعاتالأسهم اليابانية تغلق مرتفعة إثر توقعات رفع المركزي للفائدة ارتفاع الذهب لأعلى مستوى في أسبوع رغم تقلص توقعات التيسير النقدي بأمريكا صندوق النقد يحذر من تأثير التعريفات الجمركية المتبادلة على آسيا

وفي حين ارتفع مؤشر“فوتسي” البريطاني بنسبة 0.32% إلى 8135 نقطة، تراجع نظيره“داكس” الألماني 0.15% إلى 19161 نقطة، واستقر“كاك” الفرنسي عند 7277 نقطة.

قفز سهم“تيسنكروب – Thyssenkrupp” بنسبة 5.81% إلى 3.64 يورو، بعدما قالت المجموعة الألمانية المتخصصة في المجالين الصناعي والتكنولوجي في تقريرها المالي، إن خسائرها الصافية تقلصت إلى 1.5 مليار يورو (1.6 مليار دولار) خلال العام المالي المنتهي في سبتمبر من ملياري يورو في العام المالي السابق.

ويترقب المستثمرون اليوم القراءة النهائية للتضخم السنوي في أسعار المستهلكين خلال أكتوبر، وسط توقعات تسارعه إلى 2% من 1.7% في سبتمبر، وذلك تماشياً مع القراءة الأولية.

ورغم هدوء زخم العملة الأمريكية في الآونة الأخيرة، انخفض اليورو بنسبة 0.13% إلى 1.0585 دولار في ظل تراجع توقعات خفض الاحتياطي الفيدرالي للفائدة إثر احتمالات رفع الرئيس المنتخب“دونالد ترامب” الرسوم الجمركية على الواردات.

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