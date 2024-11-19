ارتفاع الأسهم الأوروبية قبيل صدور بيانات التضخم بمنطقة اليورو - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) ارتفعت غالبية الأسهم الأوروبية في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء، مع استمرار موسم نتائج أعمال الشركات، وترقب المستثمرين القراءة النهائية للتضخم في منطقة اليورو عن شهر أكتوبر.
زاد مؤشر“ستوكس يوروب 600” بنسبة 0.17% إلى 503 نقاط ، في ظل أداء إيجابي لمعظم القطاعات.
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وفي حين ارتفع مؤشر“فوتسي” البريطاني بنسبة 0.32% إلى 8135 نقطة، تراجع نظيره“داكس” الألماني 0.15% إلى 19161 نقطة، واستقر“كاك” الفرنسي عند 7277 نقطة.
قفز سهم“تيسنكروب – Thyssenkrupp” بنسبة 5.81% إلى 3.64 يورو، بعدما قالت المجموعة الألمانية المتخصصة في المجالين الصناعي والتكنولوجي في تقريرها المالي، إن خسائرها الصافية تقلصت إلى 1.5 مليار يورو (1.6 مليار دولار) خلال العام المالي المنتهي في سبتمبر من ملياري يورو في العام المالي السابق.
ويترقب المستثمرون اليوم القراءة النهائية للتضخم السنوي في أسعار المستهلكين خلال أكتوبر، وسط توقعات تسارعه إلى 2% من 1.7% في سبتمبر، وذلك تماشياً مع القراءة الأولية.
ورغم هدوء زخم العملة الأمريكية في الآونة الأخيرة، انخفض اليورو بنسبة 0.13% إلى 1.0585 دولار في ظل تراجع توقعات خفض الاحتياطي الفيدرالي للفائدة إثر احتمالات رفع الرئيس المنتخب“دونالد ترامب” الرسوم الجمركية على الواردات.
المصدر:
MENAFN19112024000202011048ID1108900867
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