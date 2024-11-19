Tuesday, 19 November 2024 04:42 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ارتفاع الأسهم الأوروبية قبيل صدور بيانات التضخم بمنطقة اليورو - جريدة البورصة

11/19/2024 4:36:14 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) ارتفعت غالبية الأسهم الأوروبية في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء، مع استمرار موسم نتائج أعمال الشركات، وترقب المستثمرين القراءة النهائية للتضخم في منطقة اليورو عن شهر أكتوبر.

زاد مؤشر“ستوكس يوروب 600” بنسبة 0.17% إلى 503 نقاط ، في ظل أداء إيجابي لمعظم القطاعات.

موضوعات متعلقة الأسهم اليابانية تغلق مرتفعة إثر توقعات رفع المركزي للفائدة ارتفاع الذهب لأعلى مستوى في أسبوع رغم تقلص توقعات التيسير النقدي بأمريكا صندوق النقد يحذر من تأثير التعريفات الجمركية المتبادلة على اقتصاد آسيا

وفي حين ارتفع مؤشر“فوتسي” البريطاني بنسبة 0.32% إلى 8135 نقطة، تراجع نظيره“داكس” الألماني 0.15% إلى 19161 نقطة، واستقر“كاك” الفرنسي عند 7277 نقطة.

قفز سهم“تيسنكروب – Thyssenkrupp” بنسبة 5.81% إلى 3.64 يورو، بعدما قالت المجموعة الألمانية المتخصصة في المجالين الصناعي والتكنولوجي في تقريرها المالي، إن خسائرها الصافية تقلصت إلى 1.5 مليار يورو (1.6 مليار دولار) خلال العام المالي المنتهي في سبتمبر من ملياري يورو في العام المالي السابق.

ويترقب المستثمرون اليوم القراءة النهائية للتضخم السنوي في أسعار المستهلكين خلال أكتوبر، وسط توقعات تسارعه إلى 2% من 1.7% في سبتمبر، وذلك تماشياً مع القراءة الأولية.

ورغم هدوء زخم العملة الأمريكية في الآونة الأخيرة، انخفض اليورو بنسبة 0.13% إلى 1.0585 دولار في ظل تراجع توقعات خفض الاحتياطي الفيدرالي للفائدة إثر احتمالات رفع الرئيس المنتخب“دونالد ترامب” الرسوم الجمركية على الواردات.

المصدر:

MENAFN19112024000202011048ID1108900867

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث