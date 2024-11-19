JETOUR عُمان تستضيف الدورة الإقليمية الثانية من مسابقة المهارات الدولية لخدمة ما بعد البيع

DUBAI, DUBAI, UNITED ARAB EMIRATES, November 19, 2024 /EINPresswire / -- استضافت سلطنة عُمان الدورة الإقليمية الثانية من مسابقة المهارات الدولية لخدمة ما بعد البيع لـ JETOUR بين 3 و7 نوفمبر 2024. واستقطبت المسابقة 29 مشاركاً في مجال خدمات ما بعد البيع والصيانة الفنية من 10 دول، بما فيها المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر. وتهدف المسابقة، التي تحمل شعار "أفضل مستويات الخدمة المتميزة من JETOUR، إلى تعزيز التواصل بين فرق العمل من مختلف الدول فيما يتعلق بتكنولوجيا الصيانة وخدمة ما بعد البيع لمركبات JETOUR، ما يتيح للعلامة الارتقاء بخدمة العملاء التي تقدمها في جميع أنحاء العالم.استمرت المسابقة لمدة 5 أيام وتألفت من مرحلتين، وهما مسابقة استقبال الخدمة ومسابقة مهارات الصيانة، بما يضمن إجراء تقييم شامل للمهارات الفنية والقدرات الشخصية لدى المشاركين، إلى جانب مهاراتهم في التواصل وغيرها. وأشادت لجنة التحكيم بأداء المشاركين لما أظهروه من مهاراتٍ متفوقة في خدمة العملاء ولإمكاناتهم الفنية العالية. في ختام الفعالية، فاز رونالدو لوبو مانجالينو من المملكة العربية السعودية بلقب "أفضل فني صيانة"؛ وحاز سانجاي ثالاياراث من دولة الإمارات على المركز الأول ضمن فئة "أفضل مستشار خدمة"، والتي تسلط الضوء على الإمكانات الفنية المتقدمة التي يتميّز بها فريق خدمة ما بعد البيع لدى JETOUR أوتو في مختلف فروعها.كما شهدت المسابقة إقامة منتدى الابتكار المشترك للخدمة، حيث شارك فريق خدمة ما بعد البيع بمناقشات محورية حول ضمان خدمة ما بعد البيع للسيارات الكهربائية والهجينة بعد إطلاقها، وذلك للحرص على تقديم خدمات ما بعد البيع للطرازات المقبلة من هذه السيارات في منطقة الشرق الأوسط.وتواصل JETOUR التزامها بإرساء منظومة لخدمات ما بعد البيع في سوق الشرق الأوسط، باعتبارها واحدة من أهم الأسواق الخارجية للعلامة. ونظمت العلامة في الفترات قبل وبعد لإطلاق سيارة T2 في بداية هذا العام جلسات تدريبية متعددة تتمحور حول إطلاق المنتجات الجديدة في قطر والسعودية، بما في ذلك جلسات تدريب نظرية عبر الإنترنت وجلسات دراسات لحالات مختلفة وتدريبات عملية، والتي أسهمت في صقل المهارات الفنية والعملية لفريق العمل، ما أثمر عن نتائج مذهلة. كما أنشأ فريق الخدمة في JETOUR الشرق الأوسط مجلة شهرية للشؤون الفنية، تتناول في مقالاتها مواصفات السيارات والمنتجات والإرشادات الفنية وأحدث حالات الصيانة في السوق. ونجح الفريق في إجراء تحسينات فعالة ومدروسة من خلال الاستجابة الفورية لملاحظات العملاء ومقترحاتهم.كما عملت JETOUR منذ تأسيسها في عام 2018 على تطوير استراتيجية "ترافل+"، التي أثمرت اليوم عن بناء حوالي 1600 شبكة للمبيعات وخدمة ما بعد البيع في أكثر من 60 دولة ومنطقة، وتجاوزت مبيعاتها 1.4 مليون سيارة عالمياً. واقترحت العلامة في عام 2021 ابتكار نظام خدمة "ثري دبليو" المتكامل لتقديم خدماتها مهما كان نوعها في مختلف المواقع والأوقات. وتهدف هذه الخدمة إلى إرساء معيار غير مسبوق للخدمة العالمية بين علامات السيارات الصينية.ونجحت العلامة مع إطلاق سيارة T2-DM للمرة الأولى في الأسواق الخارجية، في تمهيد طريقها لطرح منتجاتها في الأسواق العالمية. وتشمل استعدادات JETOUR في هذا الصدد إنشاء نظام شامل لخدمة ما بعد البيع للطرازات الحديثة القائمة على الطاقة الجديدة، والذي يركز على تحسين 8 جوانب أساسية في خدمات العلامة، بما فيها شبكة الخدمة، ونظام التدريب الفني، والسياسة وحقوق المستخدمين، وضمان قطع الغيار الخاصة للسيارات. وتسعى JETOUR بذلك إلى تطوير قدرات نظامها الخاص لخدمة ما بعد البيع لسيارات الطاقة الجديدة، وبالتالي تقديم خدمة ممتازة تدعم جهود JETOUR في سعيها لتصبح العلامة الرائدة عالمياً في فئة السيارات الهجينة المخصصة للطرق الوعرة.وتعتزم JETOUR توفير خدمة "ثري دبليو" لجميع المستخدمين في الشرق الأوسط ومختلف أنحاء العالم، وذلك من خلال تحسين حضورها على مستوى العالم وإرساء نظام متطور لخدمة ما بعد البيع لسيارات الطاقة الجديدة وتعزيز إمكانيات الخدمة المحلية، بما يضمن للعملاء الاستمتاع بتجارب قيادة مريحة وخدمات دعم وصيانة متوفرة في مختلف المناطق.

Pragati Malik

MCS Action FZ LLC

email us here

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.