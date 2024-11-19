"سبيس 42" تُعيّن "كيو لصناعة السوق" مزوداً للسيولة

(MENAFN
- trailrunnerint) أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، 19 نوفمبر 2024 - أعلنت شركة سبيس 42، الشركة الإماراتية الرائدة في مجال تكنولوجيا الفضاء المدعومة بالذكاء الاصطناعي مع حضور عالمي ملموس والمُدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية بالرمز (ADX: SPACE42)، عن تعيين شركة "كيو لصناعة السوق"Q Market Makers موفراً للسيولة على أسهمها وذلك اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 19 نوفمبر 2024.
تأسست شركة سبيس 42 عبر الاندماج بين شركتي الياه سات وبيانات بهدف تزويد العملاء على مستوى العالم بخدمات الاتصالات المتطورة عبر الأقمار الصناعية، والتحليلات الجيومكانية وحلول الذكاء الاصطناعي. ومع إنجاز هذا الاندماج، أصبح تنشيط التداول وتعزيز السيولة خطوةً ضرورية لفتح المجال أمام شريحة أوسع من المستثمرين للوصول إلى أسهم سبيس 42.
وتسعى سبيس 42 من خلال تعيينها لشركة "كيو لصناعة السوق" كمزوّد للسيولة إلى خلق بيئة تداول أكثر حيوية ومرونة لأسهمها، وتقديم قيمة مضافة لمستثمريها الحاليين والمحتملين، حيث سيساهم توفير السيولة في زيادة حجم التداول، وتضييق نطاق أسعار العرض والطلب، ودعم عملية اكتشاف الأسعار، مما يعزز الثقة بين المستثمرين من المؤسسات والأفراد.
تعليقاً على ذلك، قال كريم الصباغ، العضو المنتدب لشركة سبيس 42: "قمنا باختيار شركة "كيو لصناعة السوق" كمزود للسيولة لتسهيل وصول المستثمرين إلى أسهم سبيس 42 في السوق ودعم بيئة التداول، حيث ستسهم خبرة الشركة في تعزيز جهودنا لإشراك قاعدة أوسع من المستثمرين، مما يتيح لهم المشاركة في مسيرة نمو سبيس 42 الحافلة، إضافةً إلى المساهمة في الحفاظ على بيئة سوق مال أكثر حيوية لأسهمنا."
من جانبه، قال مجدي شنن، الرئيس التنفيذي لشركة "كيو لصناعة السوق": "يدعم التعاون مع سبيس 42 كمزوّد للسيولة مهمتنا لتعزيز كفاءة السوق والشفافية للكيانات القائمة والمرتقبة، كما نتطلع إلى المساهمة في استقرار ونمو أسهم سبيس 42 المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية من خلال حلول توفير السيولة التي نقدّمها."
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