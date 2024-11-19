" أنكس للتطوير" تكشف النقاب عن مشروع "ايفورا ريزيدنسز" الفريد في قلب منطقة الفرجان بدبي

(MENAFN
- Nausheen Shamsher) دبي، الإمارات العربية المتحدة – 18نوفمبر 2024
أعلنت شركة "أنكس للتطوير"، التابعة لمجموعة "أنكس القابضة"، عن إطلاق مشروعها الثاني خلال حفل أقيم في فندق "جميرا بيتش" بحضور عدد من كبار الشخصيات والشركاء والمساهمين وممثلي وسائل الإعلام. وقد تميزت فعالية الإعلان بتجربة فريدة جذبت اهتمام مجتمع العقارات، حيث تم عرض شقة بالحجم الفعلي وجاهزة للتجربة، في أجواء استثنائية تحت ظلال برج العرب، مما أضفى على الحدث طابعاً فريداً يعكس الابتكار والتميز في قطاع التطوير العقاري.
وقد تم تصميم مشروع "إيفورا ريزيدنسز" ليكون واحة هادئة تعكس أسلوب الحياة العصري، مع الحفاظ على موقع استراتيجي يتيح وصولاً سهلاً وسريعاً إلى وسط المدينة. ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذ أعمال المشروع بالكامل في الربع الثالث 2026.
ويقع برج "إيفورا ريزيدنسز" في قلب منطقة الفرجان الحيوية، محاطًا بالمساحات الخضراء الخلابة، وعلى بعد دقائق فقط من أبرز الوجهات الترفيهية في دبي مثل "ليغولاند" و"آي إم جي عالم من المغامرات" ومركز تسوق ابن بطوطة، بالإضافة إلى العديد من المعالم المميزة الأخرى.
يتألف البرج من 10 طوابق تضم مجموعة متنوعة من الوحدات السكنية التي تشمل شققًا بغرفة نوم واحدة وغرفتين وثلاث غرف نوم، حيث تتميز كل وحدة بشرفات واسعة وتصاميم تجمع بين الأناقة العصرية والفخامة، مع الاهتمام بأدق التفاصيل لضمان تقديم تجربة سكنية فريدة.
يقدم المشروع للعملاء خطة دفع مرنة تشمل دفعة أولى بنسبة 30% من قيمة الوحدة، والدفعة النهائية بنسبة 70% عند الاستلام، مع أسعار تنافسية تبدأ من 1,068,777درهم إماراتي للشقق المكونة من غرفة نوم واحدة.
يمثل برج "إيفورا ريزيدنسز" تجسيدًا للقيم التي تتبناها شركة "أنكس للتطوير"، والتي ترتكز على فلسفة "المساحات المعيشية الرحبة"وتوفير أسلوب حياة غني ومؤثر يزخر بالوفرة والراحة من جميع النواحي.
وقد صُمم المشروع ليعكس هذه الفلسفة من خلال تقديم مساحات معيشية مصممة بعناية لتحقيق هدف رئيسي: إتاحة الفرصة للسكان للاستمتاع بأعلى مستويات الرفاهية، مع مزيج مثالي من الاستثمارات الواعدة ووسائل الراحة غير المحدودة.
ويعكس مشروع "إيفورا ريزيدنسز" التزامه بالاستدامة من خلال تقديم تقنيات متطورة تجعل من الرفاهية جزءاً لا يتجزأ من أسلوب العيش المستدام حيث تم تجهيز البرج بألواح شمسية متقدمة لتقليل استهلاك الطاقة التقليدية، بالإضافة إلى أنظمة منازل ذكية تتيح للسكان التحكم الكامل بمرافقهم بطريقة مريحة وصديقة للبيئة، ما يعزز مفهوم الحياة العصرية المتكاملة.
ويوفر برج "إيفورا ريزيدنسز" للسكان تجربة معيشية متكاملة تجمع بين الراحة والفخامة، حيث تم تجهيز كل شقة بأفضل المعدات والتجهيزات العصرية، بما في ذلك أجهزة المطبخ الكهربائية من ماركة "بوش" والأدوات الصحية من "تيكا"، لضمان أعلى مستويات الجودة والرفاهية. ويتميز المشروع بتصميم مبتكر يمزج بين المساحات الخضراء والمناظر الحضرية داخل مجتمع الفرجان، مما يعزز شعور السكان بالانسجام مع الطبيعة والمدينة في آنٍ واحد.
كما يتيح للسكان فرصة الاستمتاع بمجموعة واسعة من وسائل الراحة العصرية، بما في ذلك مراكز التسوق، والمتنزهات، ونوادي اللياقة البدنية، ومسارات الجري التي تحيط بالمبنى. بالإضافة إلى مناطق ترفيهية متعددة تضمن لهم أسلوب حياة متكامل يلبي جميع احتياجاتهم اليومية ويوفر تجربة معيشية استثنائية.
وفي هذا الصدد، قال السيد ساتيش سانبال، رئيس مجلس إدارة شركة "أنكس القابضة": "انطلاقاً من معايير التميز الراسخة التي تتبناها "أنكس"، نحرص على تجسيد رؤيتنا في ابتكار مساحات معيشية تمزج بين الأناقة والراحة، لتمنح السكان شعوراً بدفء المنزل وأسلوب حياة متكامل. فمن خلال مشروع "إيفورا ريزيدنسز"، الذي يتمتع بموقع استراتيجي في منطقة الفرجان، نسعى إلى توفير بيئة مثالية تجمع بين حيوية الحياة المدنية وهدوء الطبيعة حيث يركز المشروع على تلبية احتياجات العائلات من خلال تصميم يجمع بين الراحة والفخامة، مما يقدم تجربة معيشية متوازنة ومميزة. وقد حرصنا على تجسيد هذا المبدأ في جميع مراحل تصميم مشروع "إيفورا ريزيدنسز"، ونتطلع إلى مواصلة تطبيق هذا النهج في كافة مشاريعنا المستقبلية. وفي إطار خطتنا التوسعية الطموحة، تعتزم "أنكس للتطوير" طرح أكثر من 2000 منزل جديد في السوق المحلية خلال العام المقبل. وتخطط الشركة إلى طرح مجموعة جديدة من المشاريع تبلغ قيمتها الإجمالية 1 مليار دولار أمريكي.
من جانبه، صرح السيد رافي بهيراني، المدير العام لشركة "أنكس للتطوير": "يعكس هذا المشروع، إلى جانب مشاريعنا القادمة في منطقتي الميدان وجزر دبي، التزامنا الراسخ بتعزيز القطاع السكني في دبي. حيث تتواصل جهودنا لتقديم أفضل مقومات العيش الراقي في جميع مشاريعنا، مع الحرص على تلبية احتياجات الملاك والمستثمرين ذوي القدرات الشرائية المختلفة، مما يضمن توفير خيارات سكنية استثنائية تلبي احتياجات كافة الباحثين عن منازل."
وأضاف السيد بهيراني: "تُعد الفرجان وجهة مثالية تحظى بإقبال كبير من العائلات الباحثة عن بيئة هادئة تتميز بالمساحات الخضراء ووسائل الراحة الحديثة، إلى جانب ما توفره من عائد استثماري واعد. ومن هنا، جاء قرارنا بإطلاق مشروع جديد في الفرجان كخطوة استراتيجية تسهم في تحقيق أهدافنا وتعزيز مكانتنا في السوق."
يتميز مشروع "إيفورا ريزيدنسز" بموقع استراتيجي يوفر اتصالاً مباشرًا بمحطتي مترو مع سهولة الوصول إلى شارع الشيخ زايد وشارع الشيخ محمد بن زايد، مما يضمن سهولة التنقل في مختلف أنحاء دبي. كما أن موقعه في منطقة الفرجان يتيح للقاطنين القرب من أبرز وجهات الترفيه والتسوق في المدينة، مما يجعل الراحة والرفاهية جزءاً لا يتجزأ من تجربة السكن.
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