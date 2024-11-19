إعمار العقارية تكشف عن "إكسبو ليفينغ" – مشروع سكني متميز بالشراكة مع مركز دبي التجاري العالمي

(MENAFN
- Publsh) دبي، الإمارات العربية المتحدة - 19 نوفمبر 2024: أعلنت شركة "إعمار العقارية" و"مركز دبي التجاري العالمي" عن إطلاق مشروعهما المشترك "إكسبو ليفينغ"، المجمّع السكني المتكامل الذي يعكس نمط الحياة العصرية في "مدينة إكسبو دبي". ويتميز "إكسبو ليفينغ" بتصميمه الفريد الذي يلبّي تطلعات الباحثين عن حياة مريحة في موقع يوفّر تجارب معيشية متكاملة وأجواء هادئة تعزّز من جودة الحياة. وقد تم إطلاق المرحلة الأولى للمشروع، تحت اسم "تيرا هايتس".
يقع "إكسبو ليفينغ" في موقع استراتيجي يسهّل الوصول إلى الوجهات الرئيسية؛ حيث يبعد 15 دقيقة سيراً على الأقدام عن "إكسبو سيتي" و"مركز دبي للمعارض"، الذي يشهد حالياً توسعة كبيرة بقيمة 10 مليارات درهم ستزداد بموجبها مساحته من 58,000 متر مربع إلى 180,000 متر مربع بحلول عام 2031، ليصبح أكبر مركز للمعارض والفعاليات الداخلية في المنطقة. كما يقع على مقربة من مطار آل مكتوم الدولي، البوابة العالمية الجديدة لمدينة دبي.
وتغطي الرؤية المشتركة بين "إعمار العقارية" و"مركز دبي التجاري العالمي" لمشروع "إكسبو ليفينج" مساحة إجمالية تبلغ 451,295 متراً مربعاً، بما في ذلك 358,473 متر مربع من المساحات السكنية، يكملها دبي إكسبو مول، وجهة التسوق المعاصرة التي تقدم مجموعة مختارة من المتاجر والمطاعم وأماكن الترفيه.
وتشكّل المساحات الخضراء، والساحات المفتوحة، ومرافق اللياقة البدنية جوهر هذا المجمّع، بما يوفّر للسكان توازناً بين أجواء الاسترخاء والتفاعل الاجتماعي، حيث يمكنهم الاستمتاع بمنصّة اليوغا، والانتعاش في المسابح الخارجية، أو لقاء الأصدقاء في المناطق المخصّصة للشواء. ومع قربه من الفعاليات العالمية في "مدينة إكسبو دبي" و"مركز دبي للمعارض"، يقدم "إكسبو ليفينغ" تجربة تجمع بين حيوية المدينة والسكن المريح.
وعلّق السيد أحمد المطروشي، المدير التنفيذي لشركة إعمار العقارية قائلاً: "إن "إكسبو ليفينغ" يجسّد رؤيتنا في توفير بيئة تتيح للسكّان فرصاً للنمو والازدهار. فموقعه المتميّز بجوار "مدينة إكسبو دبي" وعلى مقربة من مطار آل مكتوم الدولي يضع السكان في قلب الحياة العصرية، حيث كلّ ما يحتاجونه للعمل أو السفر أو الترفيه في متناول أيديهم. وبفضل مرافقه المخططة بعناية والتي تشجّع على الحياة الاجتماعية، يُتيح "إكسبو ليفينغ" التوازن بين إيقاع الحياة العصرية المتسارع وأوقات الراحة."
من جهته، قال السيد عامر الفارسي، نائب الرئيس بالإنابة لإدارة التطوير العقاري في مركز دبي التجاري العالمي: "إن الشراكة بين مركز دبي التجاري العالمي وإعمار العقارية تمثل خطوة بارزة نحو توسعة وتعزيز المجتمع المتكامل في "مدينة إكسبو دبي". فالمشروع يتناغم مع "مركز دبي للمعارض" ومجمع "قرية إكسبو" السكني، وهو ما يدعم تحقيق خطة دبي الحضرية 2040 في إنشاء مجمّع سكني عصري ضمن هذا المحور المتطوّر، بما يرفع معايير الحياة العصرية المتكاملة."
ويتماشى "إكسبو ليفينغ" مع خطة دبي الحضرية 2040 بتطبيق ممارسات تصميم مستدامة تعزز المسؤولية البيئية ورفاهية المجتمع. كما يستفيد السكان من بيئة متكاملة تربط بين السكن والتجارة، حيث يقدّم "إكسبو مول" أحدث صيحات التسوّق والترفيه.
يجسّد "إكسبو ليفينغ" أسلوب الحياة العصرية المتكامل، حيث يربط السكان بفرص محلية وعالمية، ويوفّر لهم نمط حياة يجمع بين الاستدامة والرفاهية.
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