وافقت تداول السعودية على انتقال أسهم شركة جاهز الدولية لتقنية نظم المعلومات إلى السوق الرئيسية

(MENAFN
- Instinctif) الرياض، المملكة العربية السعودية، 16/05/1446هـ الموافق 18/11/2024م – يسر شركة جاهز الدولية لتقنية نظم المعلومات (جاهز) أو "المجموعة" أن تعلن عن موافقة تداول السعودية (تداول) على انتقال المجموعة من السوق الموازية (نمو) إلى السوق الرئيسية (تاسي).
يتضمن هذا الانتقال نقل 209,836,060 سهماً عادياً، تمثل إجمالي أسهم الشركة، وخلال الفترة الانتقالية سيستمر تداول أسهم جاهز على سوق نمو، كما سيكون مستند الانتقال متاحاً على موقعي تداول ومجموعة جاهز ، وسيتم إيقاف التداول على أسهم جاهز مؤقتاً لمدة أقصاها خمس جلسات تداول بعد فترة النشر لإنهاء إجراءات الانتقال، حيث سيتم الإفصاح عن تاريخ الانتقال في السوق الرئيسية بمجرد الانتهاء من هذه الخطوات.
وصرح المهندس غصاب بن سلمان المنديل، الرئيس التنفيذي لمجموعة جاهز قائلاً:
"يمثل الانتقال إلى السوق الرئيسية إنجازاً مهماً آخر لشركة جاهز منذ الاكتتاب العام الأولي في عام 2022م، ومع استمرار نمو جاهز، فإن إدراجنا في السوق الرئيسية سيعزز من ظهورنا ومكانتنا في أسواق المال في المنطقة، لا يزال التزامنا راسخاً بتقديم نظام بيئي متكامل من الخدمات حسب الطلب في المملكة العربية السعودية مع انتشار إقليمي واسع، مما يعود بالنفع على عملائنا وتجارنا وشركائنا، نحن متحمسون لهذه المرحلة بتقديم قيمة أكبر لشركائنا وتعزيز ريادتنا في المملكة وخارجها.
منذ الاكتتاب العام في عام 2022م، رسّخت جاهز مكانتها كعلامة تجارية رائدة في السعودية مع ربحية ونمو قويين، مع معدل نمو سنوي مركب لمدة خمس سنوات يزيد عن 60% ومنظومة متكاملة متنوعة تمتد إلى ما هو أبعد من توصيل الطعام، فإن جاهز في وضع فريد للاستفادة من نمو المملكة العربية السعودية كأكبر وأسرع سوق في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومن المقرر أن تواصل المجموعة، المجهزة بأحد أكبر الأساطيل اللوجستية في المملكة والمدعومة بالابتكار، زيادة حصتها في السوق عبر أسواقها الرئيسية (المملكة العربية السعودية والكويت والبحرين) مع استكشاف فرص جديدة إقليمياً، وخلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024م، سجلت المجموعة ارتفاعاً قياسياً في إجمالي الطلبات والأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء (Adj.EBITDA)، مدفوعة بنمو يزيد عن 30% في إجمالي قيمة البضائع على أساس سنوي."
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