رأس الخيمة تستضيف الدورة الرابعة عشرة من مؤتمر "إكزوتيك لمنظمي حفلات الزفاف" في 2025

(MENAFN
- Performance Communications) رأس الخيمة، الإمارات العربية المتحدة، 18 نوفمبر 2024: تستضيف رأس الخيمة الدورة الرابعة عشرة من مؤتمر "إكزوتيك لمنظمي حفلات الزفاف" (EWPC) في فبراير 2025. ويشارك في هذا الحدث المرموق، الذي أصبح أكبر مؤتمر لمنظمي حفلات الزفاف في العالم، أكثر من 500 ضيف متميز من أكثر من 80 دولة، منهم أكثر من 35 متحدثاً بارزاً و100 عارض مشهور. وتؤكد عودة المؤتمر مرة أخرى إلى رأس الخيمة مكانة الإمارة كوجهة رئيسية للأحداث وحفلات الزفاف الفاخرة رفيعة المستوى، وذلك بعد النجاحات الكبيرة التي حققتها الدورات السابقة من المؤتمر.
منصة عززت من قطاع تنظيم حفلات الزفاف
انطلق مؤتمر "إكزوتيك لمنظمي حفلات الزفاف" في عام 2016، عندما كان قطاع الزفاف بحاجة إلى ارتقاء معزز لمجال تنظيم الحفلات، بالأخص مع عدم وجود منصات مخصصة تسمح لهذا النوع من التعاون، وفي ذلك الوقت، لم يكن معترفاً به كقطاع رسمي. فقد أدى إطلاق المؤتمر إلى تغيير هذا الوضع، حيث قدّم منصة رائدة أتاحت لمتخصصي تنظيم حفلات الزفاف في جميع أنحاء العالم بالتواصل والتعاون وتعزيز المعرفة بينهم. وأدى المؤتمر دوراً مهماً في الارتقاء بقطاع تنظيم حفلات الزفاف وتحويله إلى صناعة راسخة تقدر عالمياً لإبداعها وتأثيرها الاقتصادي.
وتمت استضافة المؤتمر عن طريق العديد من هيئات السياحة المرموقة في جميع أنحاء العالم، ما أدى إلى تعزيز النمو الاقتصادي وتوسع القطاع. واليوم، يؤكد مؤتمر "إكزوتيك لمنظمي حفلات الزفاف" على تطور قطاع تنظيم حفلات الزفاف، ويبرز أثر المؤتمرات والتجمعات المهنية في ترسيخ قيمة القطاعات المختلفة.
رأس الخيمة: وجهة ناشئة لحفلات الزفاف العالمية
ترسّخ استضافة رأس الخيمة لمؤتمر "إكزوتيك لمنظمي حفلات الزفاف" للمرة الثانية رؤية الإمارة لتصبح وجهة عالمية رائدة لحفلات الزفاف والسياحة والتجارب الثقافية. وستقام الدورة الرابعة عشرة من المؤتمر في رأس الخيمة في فترة مميزة، حيث يشهد قطاع السياحة في الإمارة نمواً كبيراً مع العديد من التطورات المتسارعة، بما في ذلك الإطلاق القادم لمنتجعات "وين" في عام 2027. وبفضل جمالها الطبيعي وبنيتها التحتية السياحية المتنامية والتزامها بالاستدامة، تعتبر رأس الخيمة واحدة من أفضل الوجهات العالمية لإقامة حفلات الزفاف والمؤتمرات والأحداث التي لا تُنسى.
وتأكيداً على أهمية هذه الشراكة، قال إياد راسبيه، نائب الرئيس لتطوير سياحة الوجهة في هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة: "تؤكد استضافة "إكزوتيك لمنظمي حفلات الزفاف" للمرة الثانية التزامنا بدفع عجلة الابتكار والنمو في قطاع تنظيم حفلات الزفاف. وتتميز رأس الخيمة بالجمال الطبيعي والأصالة وسهولة التنقل، مما يجعلها وجهة مثالية للأزواج ومنظمي الفعاليات في جميع أنحاء العالم. ويعكس هذا المؤتمر مكانة إمارتنا الفريدة، ويسلط الضوء أيضاً على استراتيجيتنا المستقبلية لتصبح رأس الخيمة وجهة عالمية المستوى لحفلات الزفاف والمؤتمرات والمعارض".
من جانبه، قال ريشيكيش شيتي، الرئيس التنفيذي لشركة إكزيتو ميديا كونسيبتس ومؤتمر إكزوتيك لمنظمي حفلات الزفاف: "عندما أطلقنا مؤتمر إكزوتيك لمنظمي حفلات الزفاف، كان هدفنا إنشاء هيكل تنظيمي والحصول على الاعتراف العالمي لقطاع تنظيم حفلات الزفاف غير المنظم. ونفخر باستضافة رأس الخيمة للدورة الرابعة عشرة من المؤتمر الذي يحتفل برحلة قطاع تنظيم حفلات الزفاف ويجمع أفضل المنظمين والمصممين وخبراء القطاع من جميع أنحاء العالم في وجهة تتماشى مع رؤيتنا للفخامة والابتكار والتواصل".
تجمع للشخصيات العالمية المؤثرة وقادة القطاع
يقدم مؤتمر إكزوتيك لمنظمي حفلات الزفاف 2025 مجموعة واسعة من ورش العمل والندوات التفاعلية والجلسات النقاشية لرواد القطاع. ومع حضور أكثر من 500 ضيف من جميع أنحاء العالم، يمثل المؤتمر فرصة لا مثيل لها للتواصل وتبادل المعرفة والتعاون. ويشارك في المؤتمر هذا العام نخبة من الشركات العالمية في القطاع تعرض أحدث الاتجاهات في عالم تنظيم حفلات الزفاف وتصميم التجارب الفاخرة.
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