نجوم الأخضر يزرعون البسمة في قلوب مرضى مستشفى الملك فيصل التخصصي

(MENAFN
- Epress release) زار وفد من لاعبي المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، مساء الثلاثاء 3 سبتمبر، المرضى المنومين في مستشفى الملك فيصل التخصصي بمدينة جدة، ضمن المبادرات الاجتماعية، التي تنظمها إدارة المنتخب خلال فترة المعسكر الداخلي، الذي ينظم حاليًا في مدينة جدة (غرب السعودية) استعداداً لمواجهة نظيره الإندونيسي يوم الخميس، ضمن تصفيات كأس العالم 2026.
وقد شارك اللاعبين في تقديم الهدايا وباقات الورد للمرضى المنومين، لرفع حالتهم المعنوية خلال فترة بقائهم في المستشفى.
يُذكر أن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث صُنف الأول في الشرق الأوسط وأفريقيا والـ 20 عالمياً، للسنة الثانية على التوالي، ضمن قائمة أفضل مؤسسات الرعاية الصحية الأكاديمية حول العالم، ويعتبر صاحب العلامة التجارية الصحية الأعلى قيمة في الشرق الأوسط، وذلك بحسب قائمة براند فاينانس لعام 2024.
كما صُنف هذا العام من بين أفضل 250 مستشفى في العالم من قبل مجلة نيوزويك، وقد أجرى الأطباء فيه المئات من عمليات زراعة الأعضاء، بما في ذلك القلب (حيث يعد من أفضل 10 في المائة من المراكز العالمية التي تجري عمليات زراعة القلب)، وهو ضمن أعلى 2 في المائة من المراكز التي تجري عمليات زراعة نخاع العظم من حيث العدد عالمياً. ويعد المستشفى أول مركز خارج الولايات المتحدة الأميركية معتمد من قبل جمعية علم الأورام للأطفال.
ويضم المستشفى أكثر من 2500 سرير تخدم مرضاه في فروعه بالرياض وجدة والمدينة المنورة.
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