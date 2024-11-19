مطور الألعاب الأسرع نموًّا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يستحوذ على شركة Gleam Games في Türkiye

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- B2Press online
PR Service) استحوذت شركة Game District، إحدى الشركات الرائدة عالميًا في مجال ألعاب الهاتف المحمول بأكثر من ملياري عملية تنزيل للألعاب، على حصة الأغلبية في شركة Gleam Games. ويُسلط الاستحواذ الضوء على ازدهار قطاع الألعاب التركي ونمو عدد اللاعبين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
إسطنبول— فيما يُعدّ خطوة كبيرة في صناعة الألعاب العالمية، استحوذت شركة الألعاب العملاقة Game District التي تتخذ من جنوب شرق آسيا مقرًا لها على حصة الأغلبية في Gleam Games في Türkiye، وهي شركة ناشئة سريعة النمو في مجال ألعاب الهاتف المحمول اشتهرت بلعبة الألغاز الناجحة EverBlast. وعقب عملية الاستحواذ، سيتولى إيسر يوغورتكو، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة Gleam Games، منصب الرئيس التنفيذي للإستراتيجية (CSO) في شركة Game District.
انطلاقًا من كونها إحدى الشركات الرائدة في مجال تطوير ألعاب الهاتف المحمول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، يعكس قرار شركة Game District التزامها بالتوسع في الأسواق الدولية الرئيسية وتعزيز مكانتها بوصفها مركزًا إقليميًا للابتكار.
بزغ نجم Türkiye باعتبارها ساحة ألعاب نابضة بالحياة، حيث جذبت اهتمام كبار المستثمرين وأنتجت ألعابًا تحظى بشعبية عالمية. وإثر جولات استثمارية ناجحة - بما في ذلك جولات Gleam Games التي بلغت قيمتها 2 مليون دولار أمريكي بقيادة Ludus VC وIstCapital بين عامي 2022 و2023—نما قطاع الألعاب التركي نموًا مشهودًا.
تشتعل الحماسة نحو تشكيل مستقبل ألعاب الهاتف المحمول
وبهذه المناسبة، صرح سعد حميد، الرئيس التنفيذي لشركة Gleam Games، قائلًا: "يُعد هذا الاستحواذ خطوة كبرى نحو تحقيق رسالتنا الرامية إلى أن نصبح قوة عالمية في مجال ألعاب الهاتف المحمول. وبتضافر جهودنا مع Gleam Games نسعى إلى ريادة عالم الابتكار والإبداع في مجالنا، والاستفادة من خبراتنا المشتركة لوضع معايير جديدة في مجال الألعاب". وتابع حديثه قائلًا: "إن التفوق التكنولوجي لشركة Gleam Games في مجال الذكاء الاصطناعي وتطوير الألعاب القائمة على البيانات من شأنه أن يثري قدراتنا لتقديم تجارب أكثر تفاعلية واندماجًا للاعبين".
من جانبه، علق إيسر يوغورتكو، وهو رائد أعمال متمرس يتمتع بخبرة واسعة في هذا المجال، بما في ذلك في Peak Games، وهو استوديو استحوذت عليه شركة Zynga مقابل 1.8 مليار دولار أمريكي، قائلًا: "بصفتي رئيسًا تنفيذيًا للإستراتيجية بشركة Game District، أنا مُتحمّس لتشكيل مستقبل ألعاب الهاتف المحمول، مستفيدًا من نجاحات كل من Game District وGleam Games. ونؤكد على استعدادنا لتقديم أفكار جديدة وجريئة إلى السوق من شأنها أن تعيد رسم ملامح ألعاب الهاتف المحمول".
تأسست Gleam Games على يد إيسر يوغورتكو وبيركاي بيكيل وفوركان بيكيل، وسرعان ما رسخت Gleam Games مكانتها في صناعة ألعاب الهاتف المحمول في Türkiye، وخاصة في قسم الألعاب غير الرسمية. وحاز الاستوديو على شهرة واسعة بفضل لعبة EverBlast، وهي لعبة ألغاز جذبت مئات الآلاف من اللاعبين بفضل تصميمها الجذاب وطريقة لعبها. وبدمج أدوات تطوير الألعاب المتقدمة وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، تميّز استوديو Gleam Games عن غيره من استوديوهات الألعاب التي تركز على ابتكار تجارب مُقنعة للمستخدمين.
النهوض بدور Türkiye في صناعة الألعاب
تشتهر Game District بمجموعتها الرائعة التي حققت أكثر من 2 مليار عملية تنزيل و7 ملايين مستخدم نشط يوميًا. وهي تتبوأ مكانة فريدة من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث يُصَنَّف 65% من السكان ضمن فئة اللاعبين. وتُعزى هذه المشاركة العالية إلى التركيبة السكانية الشبابية في المنطقة وانتشار استخدام الهواتف الذكية التي توفر إمكانية الوصول إلى الترفيه الرقمي. وبفضل الشراكات التي تشمل العلامات التجارية العالمية الكبرى مثل اتحاد كرة القدم الأميركي (NFL)، فإن استحواذ Game District على Gleam Games يبشر بتوسيع نطاق حضورها أكثر والاستفادة من المنظومة المزدهرة لتطوير الألعاب في Türkiye.
في هذا الصدد، قال حميد: "لا يُعد هذا الاستحواذ مجرد دخول إلى سوق Türkiye، بل هو أيضًا تأكيد على الدور المتنامي للبلاد في قطاع الألعاب العالمي. وبفضل ما تتمتع به Türkiye من مواهب وبنية تحتية تكنولوجية سريعة النمو، نهدف إلى بناء علاقات أقوى داخل مجتمع الألعاب الأوروبي، وتعزيز التعاون بين المطورين واللاعبين"، وأردف بقوله "إننا نؤمن بإمكانيات Türkiye بوصفها مقصدًا نشطًا لقطاع الألعاب، كما أننا ملتزمون بدعم نمو المنطقة مع تطوير تجارب ألعاب عالمية المستوى".
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