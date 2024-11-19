شراكة استراتيجية بين "بوم هيلث" ومختبر سانيميد الدولي لإجراء المسح الوطني للصحة والتغذية 2024

(MENAFN
- BCW Global) الإمارات العربية المتحدة – [18 نوفمبر 2024] أعلنت "بوم هيلث"، الشركة الرائدة في مجال تكنولوجيا الرعاية الصحية، عن عقد شراكة استراتيجية مع مختبر سانيميد الدولي لإجراء المسح الوطني للصحة والتغذية 2024، تحت إشراف وزارة الصحة ووقاية المجتمع ومنظمة الصحة العالمية. ويهدف هذا التعاون الرائد إلى جمع معلومات حيوية حول الوضع الصحي وواقع التغذية لدى سكان دولة الإمارات العربية المتحدة، مما سيساعد في تطوير سياسات الرعاية الصحية المستقبلية وتحسين مستويات الصحة العامة في الدولة.
ومن المقرر أن توفر مبادرة المسح، التي أطلقتها وزارة الصحة ووقاية المجتمع، رؤى شاملة حول الاتجاهات الصحية الحالية والتحديات والمجالات التي تحتاج إلى تحسين في كافة أنحاء الدولة. وستساعد البيانات التي يجمعها المسح الجهات الحكومية ومقدمي الرعاية الصحية وصنّاع السياسات في تطوير برامج موجهة وفعّالة للصحة العامة تستجيب للاحتياجات المتطورة لسكان دولة الإمارات.
وبهذه المناسبة، قال محمد سالم المزروعي، الرئيس التنفيذي لشركة "بوم هيلث": "تمثل شراكتنا مع مختبر سانيميد الدولي في مبادرة المسح الوطني للصحة والتغذية 2024 التابعة لوزارة الصحة ووقاية المجتمع، خطوة مهمة تندرج في إطار مساعينا المستمرة لتحسين نتائج الرعاية الصحية في جميع أنحاء دولة الإمارات. ونحن واثقون بأن التزامنا بالتميز التشغيلي وتقديم حلول رعاية مخصصة سيضمن نجاح المسح، وتوفير البيانات الضرورية لتطوير سياسات صحية أكثر فعالية وتركيزاً على احتياجات المرضى".
وفي إطار حديثها عن أهمية هذه المبادرة، قالت الدكتورة ميرا جاياكومار، المديرة العامة والرئيسة التنفيذية للتسويق لدى مختبر سانيميد الدولي: " تُمثل هذه الشراكة فرصة فريدة لكل من مختبر سانيميد الدولي و’بوم هيلث‘ لممارسة دور فاعل في تعزيز مستويات الصحة العامة في جميع أنحاء دولة الإمارات. إذ ستساعد البيانات التي نجمعها من هذا المسح الوطني على تحسين جودة الخدمات الصحية وتعزيز مستوى الصحة المجتمعية في الدولة".
وستلعب مبادرة المسح الوطني للصحة والتغذية 2024 دوراً محورياً في تطوير السياسات الصحية المستقبلية، فمن خلال جمع بيانات شاملة ودقيقة، سيساعد المسح في تكوين صورة واضحة ودقيقة عن الوضع الصحي والتغذوي لدى سكان الإمارات، وسيكشف عن الاتجاهات الحالية والتحديات الصحية وأنماط التغذية السائدة في الدولة، والتي تشكل عنصراً ضرورياً لتطوير استراتيجيات مدروسة وقائمة عل الأدلة للصحة العامة.
وعدا عن فائدتها لوزارة الصحة ووقاية المجتمع، ستشكل بيانات المسح مرجعاً قيّماً لمقدمي خدمات الرعاية الصحية يساعدهم على تحسين خدمات رعاية المرضى وتلبية احتياجات المجتمع بكفاءة أكبر. كما ستوفر هذه البيانات لصنّاع السياسات الرؤى الضرورية للتعامل مع التحديات الرئيسية مثل الأمراض المزمنة، والتغذية، والرعاية الصحية الوقائية.
دعوة للمشاركة العامة
تؤكد "بوم هيلث" ومختبر سانيميد الدولي على أهمية مشاركة المجتمع لضمان نجاح مبادرة المسح الوطني للصحة والتغذية 2024. وعليه، تدعو الشركتان جميع المواطنين والمقيمين في دولة الإمارات إلى المشاركة في المسح، والمساهمة في بناء مستقبل أكثر صحة للدولة، حيث سيتم استخدام نتائج المسح لتطوير برامج صحية مبتكرة تعزز من رفاهية جميع أفرادها ومجتمعاتها.
وفي هذا السياق، قال المزروعي: "تُشكل المشاركة المجتمعية ركيزة أساسية لنجاح هذه المبادرة الوطنية. لذا، ندعو الجميع للمشاركة في المسح والمساهمة في ضمان مستقبل أفضل للصحة والتغذية في دولة الإمارات".
وتستفيد "بوم هيلث" في تعاونها مع مختبر سانيميد الدولي من خبرته لتعزيز أبحاث الصحة العامة وحفز تطوير خدمات الرعاية الصحية في جميع أنحاء دولة الإمارات. وتساهم هذه الشراكة في تحقيق رؤية الدولة الرامية إلى الارتقاء بجودة المنظومة الصحية وبناء مجتمع أكثر مرونة وعافية.
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