الشرطة الإسرائيلية تعتقل 20 عاملا من الضفة الغربية ومشغليهم في طبرية ومحيطها

MENAFN - Palestine News ) الداخل المحتل / PNN - اعتقلت الشرطة الإسرائيلية 20 عاملا من الضفة الغربية في مدينة طبرية ومحيطها، أمس، بعد أن دخلوا إلى البلاد بحثا عن العمل وتوفير لقمة العيش لعائلاتهم.

ووفقا للشرطة، اليوم الثلاثاء، فإنه "يوم أمس، عملت شرطة الشمال في منطقة طبرية على تحديد أماكن مقيمين من الضفة الذين داخل حدود دولة إسرائيل دون تصاريح. وقامت الشرطة خلال النشاط بتفتيش عدد من ورش البناء، كما عملت على المحاور المرورية مع التركيز على مخالفات مقيمين من الضفة".

وأضافت أنه "في منطقة بوريا تم القبض على 15 شخصا من المقيمين المخالفين للقانون وبدون تصاريح من سكان المناطق، وفي ورشة بناء في مدينة طبرية تم اعتقال 5 آخرين من سكان المناطق وتم اعتقالهم مشغليهم. وتم تقديم جميع المشتبه بهم للتحقيق، حيث تم في نهاية المطاف نقل بعضهم إلى أراضي السلطة الفلسطينية، كما تم اعتقال بعضهم وتقديمهم أمام المحكمة صباح اليوم".

في السياق، تواصل الشرطة الإسرائيلية ملاحقة العمال الفلسطينيين بحجة "إقامتهم بدون تصاريح في البلاد"، في أيام الحرب، كما تلاحق مشغليهم في البلاد.

ويعاني العمال الفلسطينيون الذين يحملون تصاريح لدى توجههم إلى أماكن عملهم، إذ يبدأ يومهم في ساعة مبكرة جدا قبل بزوغ الفجر، وينتظرون ساعات في الحواجز العسكرية الإسرائيلية، ويخضعون فيها لعمليات تفتيش تنكيلية، قبل مواصلة طريقهم إلى مكان العمل.

ويبحث الفلسطينيون، سواء كانوا يحملون تصاريح أم لا، عن عمل في إسرائيل بسبب عدم توفر أماكن عمل كافية في الضفة الغربية وقطاع غزة، وأيضا لأن الأجر الذي يتقاضونه أعلى من الأجر في الضفة وغزة، بعد إضعاف الاحتلال للاقتصاد الفلسطيني.

وواصلت الشرطة حملاتها في بلدات عربية، في الجليل والمثلث والنقب والمدن الساحلية، للبحث عن العمال الفلسطينيين من الضفة الغربية، وتحوّلت المطاردة إلى كابوس يلاحق العمال الفلسطينيين الذين يعملون في البلدات العربية، وذلك بفعل ملاحقة الشرطة والوحدات الخاصة لهم، وتعتقل الشرطة عمالا من الضفة الغربية وقطاع غزة دخلوا للعمل وتوفير لقمة العيش لعائلاتهم.

ويضطر عدد من العمال الفلسطينيين للنوم على الأرض وفي المخازن والملاجئ وتحت الأشجار كي يواصلوا عملهم في البلاد، ليوفروا لقمة العيش لأُسرهم وعائلاتهم، بسبب سياسات الخنق ومنع التطوير الاقتصادي للضفة الغربية التي تعاني من قلة فرص العمال والبطالة والفقر.