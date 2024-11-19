الشرطة الإسرائيلية تعتقل 20 عاملا من الضفة الغربية ومشغليهم في طبرية ومحيطها

(MENAFN
- Palestine News Network
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الداخل المحتل / PNN - اعتقلت الشرطة الإسرائيلية 20 عاملا من الضفة الغربية في مدينة طبرية ومحيطها، أمس، بعد أن دخلوا إلى البلاد بحثا عن العمل وتوفير لقمة العيش لعائلاتهم.
ووفقا للشرطة، اليوم الثلاثاء، فإنه "يوم أمس، عملت شرطة الشمال في منطقة طبرية على تحديد أماكن مقيمين من الضفة الذين داخل حدود دولة إسرائيل دون تصاريح. وقامت الشرطة خلال النشاط بتفتيش عدد من ورش البناء، كما عملت على المحاور المرورية مع التركيز على مخالفات نقل مقيمين من الضفة".
وأضافت أنه "في منطقة بوريا تم القبض على 15 شخصا من المقيمين المخالفين للقانون وبدون تصاريح من سكان المناطق، وفي ورشة بناء في مدينة طبرية تم اعتقال 5 آخرين من سكان المناطق وتم اعتقالهم مشغليهم. وتم تقديم جميع المشتبه بهم للتحقيق، حيث تم في نهاية المطاف نقل بعضهم إلى أراضي السلطة الفلسطينية، كما تم اعتقال بعضهم وتقديمهم أمام المحكمة صباح اليوم".
في السياق، تواصل الشرطة الإسرائيلية ملاحقة العمال الفلسطينيين بحجة "إقامتهم بدون تصاريح في البلاد"، في أيام الحرب، كما تلاحق مشغليهم في البلاد.
ويعاني العمال الفلسطينيون الذين يحملون تصاريح لدى توجههم إلى أماكن عملهم، إذ يبدأ يومهم في ساعة مبكرة جدا قبل بزوغ الفجر، وينتظرون ساعات في الحواجز العسكرية الإسرائيلية، ويخضعون فيها لعمليات تفتيش تنكيلية، قبل مواصلة طريقهم إلى مكان العمل.
ويبحث الفلسطينيون، سواء كانوا يحملون تصاريح أم لا، عن عمل في إسرائيل بسبب عدم توفر أماكن عمل كافية في الضفة الغربية وقطاع غزة، وأيضا لأن الأجر الذي يتقاضونه أعلى من الأجر في الضفة وغزة، بعد إضعاف الاحتلال للاقتصاد الفلسطيني.
وواصلت الشرطة حملاتها في بلدات عربية، في الجليل والمثلث والنقب والمدن الساحلية، للبحث عن العمال الفلسطينيين من الضفة الغربية، وتحوّلت المطاردة إلى كابوس يلاحق العمال الفلسطينيين الذين يعملون في البلدات العربية، وذلك بفعل ملاحقة الشرطة والوحدات الخاصة لهم، وتعتقل الشرطة عمالا من الضفة الغربية وقطاع غزة دخلوا للعمل وتوفير لقمة العيش لعائلاتهم.
ويضطر عدد من العمال الفلسطينيين للنوم على الأرض وفي المخازن والملاجئ وتحت الأشجار كي يواصلوا عملهم في البلاد، ليوفروا لقمة العيش لأُسرهم وعائلاتهم، بسبب سياسات الخنق ومنع التطوير الاقتصادي للضفة الغربية التي تعاني من قلة فرص العمال والبطالة والفقر.
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