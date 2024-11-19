أنشطة رياضية مجانية ممتعة وتجارب لا تُنسى بانتظار الجميع

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- Tales & Heads) دبي، الإمارات العربية المتحدة، 18 نوفمبر 2024: بعد ثلاثة أسابيع مميزة من أنشطة اللياقة البدنية والحماس الكبير والالتزام، وصلت الدورة الثامنة من تحدي دبي للياقة إلى محطتها الأخيرة، لتقدم للجميع أسبوعا ختاميا لا يُنسى.
منذ انطلاق تحدي دبي للياقة يوم الأحد 26 أكتوبر، شهدت دبي حماساً كبيراً، حيث أظهر سكان المدينة وزوارها التزامهم بتحقيق أهداف 30×30 وتبني أسلوب حياة أكثر صحة ونشاطاً. ومع انطلاق الأسبوع الرابع والأخير، يقدم التحدي مجموعة واسعة من أنشطة اللياقة البدنية المجانية، والفعاليات المجتمعية، ومبادرات الصحة، ما يمثل ختاماً مثالياً لهذه المبادرة التي توزعت فعالياتها وأنشطتها على مختلف المناطق في دبي، وأسهمت في تعزيز مفهوم أسلوب الحياة الصحي بين سكان وزوار المدينة. يقدم هذا الأسبوع الأخير من تحدي دبي للياقة العديد من الفعاليات الاستثنائية، بدءاً من تجربة الجري الفريدة في الدورة السادسة من تحدي دبي للجري برعاية ماي دبي، إلى عدد كبير من حصص اللياقة البدنية والأنشطة في جميع أنحاء المدينة. وفيما يلي لمحة عن فعاليات هذا الأسبوع الأخير:
تحدي دبي للجري برعاية ماي دبي: يوم مميز لتعزيز اللياقة البدنية
يمكن للجميع المشاركة في تحدي دبي للجري برعاية ماي دبي لتجربة لا تُنسى في الأسبوع الأخير من تحدي دبي للياقة، سواء كان ذلك بهدف تحطيم رقم قياسي شخصي أو مجرد الاستمتاع بالأجواء الاحتفالية. ويقام التحدي يوم الأحد 24 نوفمبر، ويقدم تجربة استثنائية تعزز الصحة واللياقة والترابط المجتمعي، ويتضمن مسارين مختلفين: المسار الأول سيكون وسط مدينة دبي بطول 5 كم، والمسار الثاني الأكثر تحدياً عبر شارع الشيخ زايد بطول 10 كم. ويبدأ كلا المسارين بالقرب من متحف المستقبل ويمنحان المشاركين فرصة الجري على أحد أشهر الطرق وبين أبرز معالم دبي الشهيرة. ويعد المسار الأقصر بطول 5 كم مثالياً للعائلات والمبتدئين والعدائين الهواة، حيث يأخذهم في رحلة عبر معالم دبي الرئيسية مثل برج خليفة، ودبي أوبرا، وينتهي بالقرب من سوق البحار في دبي مول على بوليفارد الشيخ محمد بن راشد. وبالنسبة للعدائين المحترفين، يمتد المسار بطول 10 كم عبر شارع الشيخ زايد، بدءاً من متحف المستقبل، باتجاه جسر قناة دبي المائية، وينتهي عند مبنى بوابة مركز دبي المالي العالمي.
يمكن للجميع التسجيل الآن مجاناً عبر الموقع الإلكتروني لاستلام رمز الاستجابة السريعة، الذي سيمكن كل مشارك من الحصول على رقمه للانضمام إلى التحدي. ويستطيع المشاركون استلام الأرقام في "قرية بلدية دبي 30×30 للياقة في حديقة زعبيل" - البوابة رقم 2 - حتى يوم السبت 23 نوفمبر من الساعة 4 عصراً حتى 11 مساء من الإثنين إلى الخميس، ومن الظهر حتى منتصف الليل يوم الجمعة، أو من الساعة 8 صباحاً حتى 12 منتصف الليل في عطلة نهاية الأسبوع، باستخدام وسائل النقل العام نظرًا لوجود عدد محدود من مواقف السيارات العامة المتاحة.
تحدّي الغد للدراجات الهوائية 2024: من أجل مجتمع أكثر صحة
يقام تحدّي الغد للدراجات الهوائية في 23 نوفمبر في جامعة حمدان بن محمد الذكية، ويتضمن مسارين: المسار الأول بطول 4 كم للعائلات والأطفال حول الجامعة، أما المسار الثاني بطول 14 كم عبر المدينة الأكاديمية للدرّاجين المحترفين. وينطلق الحدث الذي تنظمه الجامعة بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي في الساعة 6:15 صباحاً، ويعد المشاركين بيوم مليء بالمرح مع الترفيه وأكشاك الطعام والأجواء الاحتفالية.
يمكن للدرّاجين المحترفين والعائلات التي تبحث عن مغامرة صباحية زيارة موقع هوبا سبورتس الإلكتروني للتسجيل.
سباق جائزة طيران الإمارات دبي الكبرى للإبحار برعاية "بي آند أو مارين"
يمكن التوجه إلى ميناء راشد يومي السبت 23 والأحد 24 نوفمبر لحضور سباق جائزة طيران الإمارات دبي الكبرى للإبحار برعاية "بي آند أو مارين". سيستمتع الحاضرون بمشاهدة 11 فريقاً وطنياً، تضم أفضل البحارة في العالم، يتنافسون على مدار يومين من السباقات عالية السرعة، حيث تصل سرعة قوارب F50 المتطورة إلى أكثر من 100 كيلومتر في الساعة. ويقدم سباق هذا العام أيضاً العديد من الفعاليات الممتعة، منها العروض الحية للنجوم العالميين كريغ ديفيد وتيني تيمبا في حفل مميز على هامش السباق برعاية نيكي بيتش دبي. وستتوفر أيضاً خيارات عديدة لتناول الطعام، إضافة إلى الأنشطة الترفيهية المناسبة للعائلات، بما في ذلك التجارب التفاعلية للجماهير، وأجهزة محاكاة سباقات F50، والأنشطة الجذابة لجميع الأعمار. ويمكن للجميع عيش الأجواء الحماسية والاستفادة من مجموعة متنوعة من خيارات التذاكر التي تتيح الاستمتاع بمناظر خلابة وضيافة فاخرة. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة
كأس دبي للبادل (DPC): منافسات حماسية مليئة بالمتعة والتشويق
يقدم لكم الأسبوع الأخير من تحدي دبي للياقة فرصة أخيرة للمشاركة في منافسات كأس دبي للبادل. حيث تعتبر هذه البطولة طريقة رائعة للاستمتاع والتعرف على مجتمع البادل في الإمارات العربية المتحدة، حيث يمكن للجميع تعلم كل شيء من المهارات الأساسية إلى الحركات الاحترافية. إضافة إلى ذلك، تتوفر جلسات التدريب المجانية من بعض أفضل المدربين في دبي للارتقاء بمهارات المشاركين. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقع كأس دبي للبادل.
ثلاث قرى للياقة البدنية مخصصة لتحدي 30 ×30 على مدار 30 يوماً
يمكن للجميع الاستمتاع بالأسبوع الختامي لتحدي دبي للياقة بنشاط كبير للاستفادة من الفرصة الأخيرة عبر قرى اللياقة البدنية المجانية الثلاث في كايت بيتش، وحديقة زعبيل، وحديقة الورقاء. كانت هذه القري مليئة طوال الفترة الماضية بالزوار المتحمسين لتعزيز لياقتهم البدنية. وسواء كان الشخص من عشاق اللياقة البدنية أو المبتدئين، فإن هذه القري ستساعده على إطلاق العنان لقدراته الكاملة، والاستفادة من كل لحظة أخيرة من تحدي دبي للياقة.
تتميز قرية دي بي ورلد كايت بيتش للياقة 30 × 30 للياقة بكونها إحدى أبرز الوجهات المفضّلة خلال تحدي دبي للياقة، بفضل أجوائها الرائعة والتجهيزات المناسبة لأفراد العائلة ومساحتها الواسعة، وتعد مكاناً مثالياً لتحقيق أهداف 30 × 30 قبل انتهاء التحدي. وتتضمن القرية مجموعة متميزة من الأنشطة، بدءاً من البادل إلى جانب الرياضات المائية والكرة الطائرة الشاطئية، وصولاً إلى اليوغا. وتشمل المناطق والملاعب المخصصة للأنشطة المتنوّعة ما يلي:
• ملعب ديكاثلون الرياضي
• ملعب دي بي ورلد للكريكيت
• مركز دي بي ورلد للرياضة
• ملاعب الإمارات للبادل
• جهاز الوثب الارتدادي من طيران الإمارات
• حديقة دبي أكوا بارك التابعة لبنك الإمارات دبي الوطني
• حديقة اليوغا التابعة لبنك الإمارات دبي الوطني
• المنصة الرئيسة لاتصالات &e
• برنامج ميرا للياقة البدنية وفنون الدفاع عن النفس "Boxd" للشباب
• كرة الطائرة الشاطئية برعاية سن آند سبورتس
• تمارين اللياقة القلبية وتمارين التحمل التابعة لطلبات
• ألعاب الجمباز التابعة لوصل
• رياضة الباركور التابعة لوصل
• تمارين شركة ووب "Whoop" التي تتضمن تمارين القوة
وتتضمن حصص اللياقة التي لا تفوّت خلال هذا الأسبوع نشاط Power Row في WHOOP Row – وهو تمرين لكامل الجسم باستخدام آلات مخصصة للتجديف لبناء القوة والطاقة، بالإضافة إلى حصة Mindful Movement في حديقة اليوغا التابعة لبنك الإمارات دبي الوطني كفرصة لتعزيز المرونة والقوة من خلال تقديم مزيج من تقنيات التنفس. كما ستقام فعالية Dubai 92 Fitness Rave يوم السبت 23 نوفمبر في الساعة 6 مساءً. وتستقبل القرية المشاركين خلال أيام الأسبوع من الساعة 3 عصراً حتى 11 مساءً، ومن الساعة من الساعة 7 صباحاً حتى 11 مساءً في عطلات نهاية الأسبوع. وليست هذه القرية الرياضية مجرد مكان للتدريب، بل فرصة للتواصل، والبقاء في حالة نشاط وتحقيق أهداف 30 × 30.
تعد قرية بلدية دبي 30 × 30 للياقة في حديقة زعبيل الوجهة المثالية للرياضة في الهواء الطلق قبل انتهاء التحدي، حيث تقدم مجموعة متنوعة من الأنشطة لتعزيز الصحة والعافية والمصممة لتناسب جميع المستويات، حيث يمكن اختبار المهارات في منطقة الكريكيت الجديدة كلياً أو المشاركة في حصص التمارين الجماعية وجلسات الرقص على المسرح الرئيسي. ويمكن أيضاً الانضمام إلى نادي الجري، أو المنافسة مع الأصدقاء في ملعب كرة سلة 3×3. وتستطيع العائلات أيضاً المشاركة في الحدث من خلال منطقة Bloom المليئة بالألعاب المصممة للأطفال والكبار على حد سواء. وتعد القرية المركز الرئيسي لتسليم بطاقات المشاركة لتحدي دبي للجري برعاية ماي دبي، حتى 23 نوفمبر. وتستقبل القرية زوارها من الإثنين حتى الخميس من الساعة 4:00 عصراً حتى 11:00 مساءً، ومن الساعة 12 ظهراً حتى منتصف الليل أيام الجمعة، ومن الساعة 8 صباحاً حتى 12 منتصف الليل في عطلة نهاية الأسبوع الأخيرة.
مع اقترابنا من الأسبوع الأخير من تحدي دبي للياقة، لا يمكن تفويت فرصة استكشاف قرية هيئة الطرق والمواصلات 30 × 30 للياقة في حديقة الورقاء، والتي تعتبر وجهة مثالية لتجربة لياقة بدنية لا تُنسى. ويوجد في قلب القرية مركز الدراجات الذي يضم 75 دراجة مع فنيين متواجدين لضمان رحلة سلسة. كما يمكن تعزيز اللياقة بالمشاركة في نادي الجري أو الاستمتاع بالمنافسات الودية في ملاعب بلدية دبي الرياضية. وتوجد أيضاً منطقة مخصصة للسيدات فقط تقدّم العديد من حصص التمارين الرياضية، إضافة إلى منطقة الأطفال المليئة بالأنشطة الممتعة مثل مجسم مدهش القابل للنفخ، والعديد من الرياضات مثل التنس وكرة السلة. وتستقبل القرية زوارها من الأحد حتى الخميس من الساعة 4:00 عصراً حتى 11:00 مساءً، ومن الجمعة حتى السبت من الساعة 4:00 عصراً حتى 11:30 مساءً.
ينبغي على المشاركين في تحدي دبي للياقة عدم تفويت فرصة المشاركة في الفعاليات المقامة في قرى اللياقة البدنية المخصصة لتحدي 30 ×30، فكل ما عليهم إحضاره هو زجاجة مياه قابلة لإعادة التعبئة ومنشفة، حيث يمكنهم مشاركة رحلتهم من خلال الوسم #ShareYour30 على وسائل التواصل الاجتماعي. للتعرف على أجندة الفعاليات، يرجى زيارة booking.dubaifitnesschallenge.com.
مراكز اللياقة البدنية المجتمعية في مختلف أنحاء دبي
تم تصميم هذه المراكز لتقديم الأنشطة المجانية اليومية وجلسات التمارين الرياضية المناسبة لجميع الأعمار والمهارات وأفراد العائلة من أجل التحول إلى أسلوبحياة أكثر صحة ونشاطاً. وأينما كنتم في المدينة، اغتنموا الفرصة لاستكشاف مراكز اللياقة البدنية المجتمعية قبل انتهاء الأسبوع الأخير:
• مركز بلوواترز للياقة | جلسات بيلاتيس منعشة في الهواء الطلق يومياً لجميع مستويات اللياقة البدنية، على خلفية البحر الخلابة وأفق دبي. تقام الجلسات تحت إشراف المدربين المهرة لتوجيه المشاركين عبر سلسلة من التمارين التي تهدف إلى تعزيز قوة الجسم ومرونته.
• مركز مدينة دبي للإعلام للياقة | مناطق متعددة تقدّم مجموعة واسعة من الأنشطة المناسبة لجميع الأعمار ومستويات اللياقة البدنية بما في ذلك التدريبات عالية الشدة وجلسات اليوغا، مع حصص التمارين الجماعية اليومية من الساعة 8 صباحاً حتى 9 مساءً.
• مركز القرية العالمية للياقة | جرى تصميم هذا المركز الرياضي خصيصاً للأطفال المحبين للنشاط، ويستضيف سلسلة من الأنشطة، تتضمن حصص اللياقة البدنية التفاعلية والرقص والحركات الإبداعية. ويمكن للوالدين الاستمتاع بالمعالم المميزة في القرية العالمية بينما يشارك أطفالهم في حصص اللياقة. يفتح المركز أبوابه يومياً من الساعة 5 مساءً حتى 9 مساءً.
• مركز ذا بييتش، جي بي آر للياقة | يستضيف المركز كل يوم جمعة وسبت من الساعة 4 مساءً حتى 8 مساءً "مهرجان زومبا" الممتع، حيث يمكن الاستمتاع بجلسات تدريب زومبا المجانية تحت إشراف المدربين المحترفين، ولا يلزم التسجيل المسبق.
• مركز تلال الغاف للياقة| يستضيف هذا المركز مجموعة من الأنشطة المجانية التي تلائم مختلف مستويات اللياقة البدنية والأعمار. يمكن تجربة أربع مناطق فريدة، من تمارين القوة والتمارين التي تعزّز صحة القلب إلى منطقة الدراجات الهوائية، ومنطقة الاستحمام بالثلج للتعافي والاسترخاء، بالإضافة إلى منطقة تشمل أنشطة ممتعة مخصصّة للأطفال. وهناك أيضاً أنشطة خاصة بالشركاء، مثل حصص لولوليمون الرياضية، وليالي الأفلام تحت أضواء النجوم من VOX Cinemas، وحصص التغذية والحصص التعليمية من "كارفور". ويفتح المركز أبوابه في أيام الأسبوع من الساعة 6:30 صباحاً حتى 10:30 صباحاً، ومن الساعة 6 مساءً حتى 9 مساءً، وفي عطلات نهاية الأسبوع من الساعة 8:30 صباحاً حتى 9 مساءً.
• مركز تاون سكوير للياقة | يمكن المشاركة في الأنشطة الرياضية المتنوعة برعاية كل من "F45 للياقة"، و"تولا أستوديو لليوغا والبيلاتس"، و"إيزي فيتنس للياقة"، و"سبارتان للملاكمة"، إضافة إلى تجديد النشاط وتقوية عضلة القلب مع تمارين الكارديو، وممارسة الملاكمة في الحلبة، وتقوية عضلات الجسم في جلسات وتمارين البيلاتس واليوغا، من الساعة 7 صباحاً حتى 7 مساءً.
• مركز وصل 1 للياقة| يستضيف "مركز وصل 1 للياقة" الواقع في "مساكن بارك جيت" في زعبيل 1، والذي يستمر من 18 إلى 24 نوفمبر، العديد من الأحداث الرياضية لجميع مستويات اللياقة البدنية هذا الأسبوع، من التمارين عالية القوة والملاكمة إلى جلسات اليوغا والزومبا الممتعة. ويمكن للعائلات أيضاً الاستمتاع بدروس الفنون القتالية للدفاع عن النفس للأطفال والكبار، إضافة إلى تدريبات الرشاقة والمرونة. وليس على الراغبين في الحضور سوى إحضار سجادة التمارين والمنشفة وزجاجة المياه القابلة لإعادة التعبئة، مع التأكد من التسجيل مسبقاً. يستقبل المركز زواره يومياً من الساعة 7 صباحاً حتى 7:30 صباحاً، ومن الساعة 6 مساءً حتى 7:30 مساءً.
وهناك العديد من المراكز المجتمعية الأخرى، منها مركز مبادرة القافلة الرياضية للياقة، ومركز لياقة سيتي ووك، ومركز لياقة دانوب سبورتس وورلد، ومركز لياقة حي دبي للتصميم، ومركز لياقة حديقة دبي الرقمية، ومركز لياقة "جولف إز جود"، ومركز لياقة حتا وادي هب، ومركز لياقة أبراج بحيرات جميرا، ومركز لياقة وصل فيليج، ومركز لياقة نادي زعبيل للسيدات.
مع دخول تحدي دبي للياقة أسبوعه الأخير، حانت الفرصة لتحفيز أنفسكم والاحتفال بما تم إحرازه من تقدم واختتام التحدي بقوة، حيث يتضمن هذا الأسبوع مجموعة متنوعة من الأحداث والأنشطة الممتعة. كما يمكنكم الحفاظ على حماسكم وإلهام الآخرين من خلال مشاركة رحلتكم باستخدام الوسم #ShareYour30 على وسائل التواصل الاجتماعي.
لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة
تنظم دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي ومجلس دبي الرياضي الدورة الثامنة من تحدي دبي للياقة لتعزيز روح المجتمع، بالتعاون مع الشركاء الرئيسيين: دي بي ورلد، وبلدية دبي، وماي دبي، وهيئة الطرق والمواصلات في دبي؛ إضافة إلى الشركاء الاستراتيجيين: سن آند ساند سبورتس، ومركز ذا برين آند بيرفورمانس التابع لدي بي ورلد، وسيتي ماستركارد، وديكاثلون، ودوبيزل، وطيران الإمارات، وبنك الإمارات دبي الوطني، واتصالات من &e، ولاروش بوزيه، والميرا للتطوير العقاري، وطلبات، ووصل،و ووب، وشمال- كايت بيتش، وإعمار، وحتا كاياك؛ إلى جانب الشركاء الرسميين: غرف دبي، ومؤسسة الإمارات العامة للبترول، وصيدليات سوبر كير؛ والشريك الإعلامي: شبكة الإذاعة العربية؛ والشركاء الحكوميين: مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، وهيئة الصحة بدبي، وهيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، وشرطة دبي، ووزارة التربية والتعليم، ولجنة تأمين الفعاليات.
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