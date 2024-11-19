Wednesday, 20 November 2024 02:15 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


4 أجهزة تستهلك الكهرباء رغم إيقافها

11/19/2024 3:09:21 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - يجهل العديد من الأشخاص سبب استهلاك الكهرباء رغم إيقاف الأجهزة والتأكد من غلقها بعد الاستخدام، وفي الواقع، هناك بعض الأجهزة التي تستمر في سحب الكهرباء حتى بعد إغلاقها، ما يؤدي إلى هدر الطاقة.


وفي السطور التالية، نقدم لك أبرز هذه الأجهزة التي تحتاج إلى فصلها نهائيًا للحفاظ على استهلاك الكهرباء، بحسب موقع mytour.


رغم الانتهاء من شحن الهاتف، فإن ترك الشاحن موصولًا بالكهرباء يستمر في استهلاك الطاقة، فيما يجهل الكثيرون أن الشاحن المتصل بالتيار الكهربائي يستهلك طاقة غير ضرورية، ما يؤدي إلى زيادة فاتورة الكهرباء.


2- المنبهات

حتى بعد إيقاف عمل المنبهات، فإن بعض الأجهزة الخاصة بالتنبيه تواصل استهلاك الكهرباء، لذلك من الأفضل فصل هذه الأجهزة لضمان عدم زيادة استهلاك الطاقة.


3- جهاز الكمبيوتر والتلفزيون

على الرغم من إيقاف تشغيل جهاز الكمبيوتر أو التلفزيون، فإنهما يظلان يسحبان الكهرباء في وضع الاستعداد، ولفصل الكهرباء تمامًا، يفضل فصل وحدة التحكم بعد الاستخدام.


4- مكيف الهواء

يعد مكيف الهواء من أكثر الأجهزة استهلاكًا للطاقة، حتى بعد إيقاف تشغيله، ولا تزال الطاقة الاحتياطية تتدفق إلى الجهاز ما لم يتم قطع مصدر الطاقة بشكل كامل.

MENAFN19112024000151011027ID1108900535

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث