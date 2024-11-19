4 أجهزة تستهلك الكهرباء رغم إيقافها

MENAFN - Khaberni) خبرني - يجهل العديد من الأشخاص سبب استهلاك الكهرباء رغم إيقاف الأجهزة والتأكد من غلقها بعد الاستخدام، وفي الواقع، هناك بعض الأجهزة التي تستمر في سحب الكهرباء حتى بعد إغلاقها، ما يؤدي إلى هدر الطاقة.





وفي السطور التالية، نقدم لك أبرز هذه الأجهزة التي تحتاج إلى فصلها نهائيًا للحفاظ على استهلاك الكهرباء، بحسب موقع mytour.





رغم الانتهاء من شحن الهاتف، فإن ترك الشاحن موصولًا بالكهرباء يستمر في استهلاك الطاقة، فيما يجهل الكثيرون أن الشاحن المتصل بالتيار الكهربائي يستهلك طاقة غير ضرورية، ما يؤدي إلى زيادة فاتورة الكهرباء.





2- المنبهات

حتى بعد إيقاف عمل المنبهات، فإن بعض الأجهزة الخاصة بالتنبيه تواصل استهلاك الكهرباء، لذلك من الأفضل فصل هذه الأجهزة لضمان عدم زيادة استهلاك الطاقة.





3- جهاز الكمبيوتر والتلفزيون

على الرغم من إيقاف تشغيل جهاز الكمبيوتر أو التلفزيون، فإنهما يظلان يسحبان الكهرباء في وضع الاستعداد، ولفصل الكهرباء تمامًا، يفضل فصل وحدة التحكم بعد الاستخدام.





4- مكيف الهواء

يعد مكيف الهواء من أكثر الأجهزة استهلاكًا للطاقة، حتى بعد إيقاف تشغيله، ولا تزال الطاقة الاحتياطية تتدفق إلى الجهاز ما لم يتم قطع مصدر الطاقة بشكل كامل.