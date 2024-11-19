مطار الشارقة يحتفي باليوم الوطني العماني الـ 54

(MENAFN
- Saharapr) احتفاءً باليوم الوطني العماني الـ 54، شارك مطار الشارقة المُسافرين بهذه المناسبة الوطنية العزيزة، من خلال استقبالهم بحفاوة وتقدير يعكسان عمق الروابط الأخوية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان، وتبرز معاني المحبة والتآخي التي تجمع الشعبين.
وكان موظفو المطار في مقدمة مستقبلي المسافرين القادمين من سلطنة عمان، وتم توزيع الهدايا التذكارية وتقديم الضيافة والقهوة العربية، مما أضفى أجواءً من البهجة والسعادة عليهم، وجسّد روح الكرم الإماراتي حرصاً على إضفاء طابع خاص على كل مناسبة تعزز روابط الأخوة مع الدول الشقيقة.
وعّبر المسافرين العمانيين ومن الجنسيات الأخرى القادمة من سلطنة عمان عن سعادتهم بهذه اللفتة الكريمة التي جعلت من لحظات وصولهم إلى مطار الشارقة تجربة مميزة.
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