مركز قطر للتطوير المهني يشارك في مؤتمر الرابطة الدولية للتوجيه التعليمي والمهني بفنلندا

(MENAFN
- qf) 17 نوفمبر 2024 – الدوحة، قطر: اختتم مركز قطر للتطوير المهني، من إنشاء مؤسسة قطر، مشاركته بالمؤتمر السنوي للرابطة الدولية للتوجيه التعليمي والمهني المقام في مدينة يوفاسكولا الفنلندية خلال الفترة من 12 إلى 14 نوفمبر 2024.
وشهدت فعاليات المؤتمر الذي نظمه المعهد الفنلندي للبحوث التعليمية بالتعاون مع وزارة التعليم والثقافة الفنلندية ووزارة الشؤون الاقتصادية والتوظيف مشاركة مميزة لوفد المركز ممثلا بالسيد سعد عبد الله الخرجي، المدير التنفيذي لمركز قطر للتطوير المهني بالإنابة، والسيد فؤاد الراسي، مدير الاستراتيجيات والشؤون الإدارية بالمركز، قدموا خلالها إيجازًا وافيًا وعرضًا معلوماتيًا للحضور حول المركز وبرامجه ودوره الريادي في إرساء استراتيجيات التوجيه والتطوير المهني في دولة قطر.
وتمحورت موضوعات المؤتمر لهذا العام حول شعار "مواكبة التغيير" وما يتطلبه من متابعة للتطورات في مشهد التوجيه والتطوير المهني حول العالم. وجمع المؤتمر ممارسي التطوير المهني بالخبراء والباحثين وصناع السياسات، لمناقشة الاستراتيجيات الجديدة والمبتكرة، وأفضل الممارسات في هذا المجال وفق المعايير الدولية.
من جهته، أكد السيد سعد عبد الله الخرجي على أهمية مشاركة المركز في المؤتمر، قائلًا: "إن التعاون مع الخبراء الدوليين، وخاصة من جمهورية فنلندا المعروفة بريادتها في التعليم والتطوير المهني، يمكّننا من الاطلاع على أحدث المعارف وأفضل الممارسات وفق المعايير العالمية. ولطالما آمنا في مركز قطر للتطوير المهني أن التفاعل مع مجتمع ممارسي التطوير المهني العالمي أحد العناصر المحورية التي تخدم برامجنا ومبادراتنا وتعزز مساعينا الرامية إلى تمكين الشباب في دولة قطر وتحقيق أهداف التنمية البشرية المستدامة للدولة".
وتناولت الجلسات التي تضمنها المؤتمر موضوعات حيوية مثل التقاطع بين التعليم والإرشاد المهني، ودور الهيئات الدولية في تلك العملية، وتطبيقات نظرية "الأمل والعمل" في الإرشاد المهني. وأتت مشاركة مركز قطر للتطوير المهني في هذا المؤتمر بمثابة منصة حيوية لتبادل المعارف أتاحت له تعزيز استراتيجياته بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية الحديثة.
كما التقى وفد المركز على هامش المؤتمر بممثلين عن مجموعة "إيديوكلاستر فنلندا"، الرائدة في مجال التطوير المهني والابتكار في التعليم على مستوى العالم والشريك الاستراتيجي للمركز، ناقش فيها الطرفان سبل تعزيز الجهود القائمة الرامية لإرساء المنظومة الوطنية للتطوير المهني في دولة قطر.
وفي هذا الصدد قال الخرجي: "إن شراكتنا مع مجموعة إيديوكلاستر فنلندا ستشكل حجز الأساس لدعم عملية الارتقاء بقطاع التطوير المهني في الدولة، وذلك بالجمع بين الخبرات الدولية الطويلة التي تتمتع بها والرؤية الاستراتيجية والخبرات التي يمتلكها مركزنا في السياق المحلي. وسنجني ثمار هذا التعاون وسنرى أثره العميق على مساعي دولة قطر في تحقيق رؤيتها الوطنية".
وتجدر الإشارة إلى أن مشاركة مركز قطر للتطوير المهني في المنتديات التخصصية الدولية تعزز موقعه كهيئة رائدة في مجال التوجيه والتطوير المهني وتبقيه مطلعًا على أحدث الاتجاهات الناشئة في ذلك المجال؛ كما تفيد في وضع دولة قطر موضع الفاعل المؤثر في المداولات العالمية بمجال التوجيه والتطوير المهني وبناء رأس المال البشري وتجهيز القوى العاملة الوطنية.
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