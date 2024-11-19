الرئيس المنتخب دونالد ترامب يعلن عن عزمه على إعلان حالة طوارئ بشأن أمن الحدود

(MENAFN
) أكد الرئيس المنتخب دونالد ترامب
عزمه على إعلان حالة طوارئ بشأن أمن الحدود واستخدام الجيش الأمريكي لتنفيذ عمليات ترحيل جماعي للمهاجرين غير الشرعيين, كانت قضية الهجرة من القضايا الرئيسية في حملته الانتخابية، حيث وعد بترحيل الملايين وتأمين الحدود الأمريكية مع المكسيك، التي يقول إنها شهدت تدفقاً غير مسبوق للمهاجرين غير الشرعيين تحت إدارة الرئيس جو بايدن, وأكد ترامب هذه النوايا في منشور على منصته الاجتماعية، حيث أيد بيانًا من ناشط محافظ, كان المنشور يشير إلى أن ترامب مستعد لإعلان حالة الطوارئ واستخدام القوات العسكرية لعكس ما وصفه بـ "غزو" حدث تحت إدارة بايدن، من خلال برنامج ترحيل جماعي, ورد ترامب على المنشور بقوله "صحيح!" تأكيدًا على الاتفاق.
كما جاءت انتصار ترامب في الانتخابات كعودة قوية إلى الرئاسة بعد هزيمته في 2020، حيث خسر نائب الرئيس كامالا هاريس، وهو ما عزز موقف ترامب, ومنذ ذلك الحين، أعلن ترامب تشكيل حكومة تشمل شخصيات متشددة في مجال الهجرة، مثل توم هومان، المدير المؤقت السابق لخدمة الهجرة والجمارك (آي سي أي), في عهد ترامب, يشتهر هومان بانتقاد سياسات بايدن للهجرة، وكان قد وصف نفسه بـ "قيصر الحدود", وخلال خطاب في المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري في يوليو، حذر هومان المهاجرين غير الشرعيين قائلاً: "من الأفضل أن تحزموا حقائبكم"، في إشارة إلى حوالي 11 مليون مهاجر غير شرعي يعيشون في الولايات المتحدة, من المتوقع أن يؤثر خطة ترامب للترحيل على ملايين الأسر الأمريكية.
ولقد أثار خطاب ترامب حول تأمين الحدود الجنوبية للولايات المتحدة الجدل، خاصةً تصريحاته عن "الغزو" من قبل المهاجرين، الذين اتهمهم سابقًا بارتكاب جرائم عنف، بما في ذلك الاغتصاب والقتل ضد الأمريكيين, طوال حملته الانتخابية، استخدم ترامب لغة مثيرة للجدل لإدانة الهجرة غير الشرعية، واصفًا المهاجرين بأنهم "يسمّمون دماء" الولايات المتحدة.
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