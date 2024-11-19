مجموعة ملتي بانك تحصل على جائزة "أفضل وسيط مالي عالمي" في معرض "Money Expo قطر 2024"

(MENAFN
- Cicero & Bernay A Communication Consultancy) دبي، الإمارات العربية المتحدة، 18 نوفمبر 2024: حصلت مجموعة ملتي بانك، أكبر مزوّد للمشتقات المالية في العالم ومن أكثرها تنظيماً، ومقرها دبي، على جائزة "أفضل وسيط مالي عالمي" في معرض "Money Expo قطر 2024"، أحد أبرز الفعاليات في القطاع المالي بالمنطقة.
وتُعد هذه الجائزة المرموقة دليلاً على التزام مجموعة ملتي بانك بتقديم خدمات مالية رائدة لعملائها في جميع أنحاء العالم. وبفضل أكثر من 20,000 منتج مالي عبر فئات أصول متعددة، تواصل المجموعة وضع معايير جديدة في قطاع الخدمات المالية من خلال توفير حلول تداول متطوّرة مدعومة بإطار تنظيمي قوي.
ويُعتبر معرض "Money Expo قطر 2024" منصة محورية للمختصين في مجال المال والمستثمرين وقادة الصناعة لاستكشاف أحدث الاتجاهات والتطورات في الأسواق المالية العالمية، ويعكس تكريم مجموعة ملتي بانك في هذا الحدث دورها البارز في القطاع المالي ويدعم التزامها بالمبادئ الأساسية من النزاهة والشفافية والتميز.
وقال نصر طاهر، المؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة ملتي بانك: "إنه لشرف كبير لنا أن ننال جائزة أفضل وسيط مالي عالمي في معرض "Money Expo قطر 2024". هذه الجائزة تجسّد حرصنا على التميز ودعم الأهداف المالية لعملائنا من خلال تكنولوجيا متقدمة والالتزام التنظيمي الصارم، ونسعى في مجموعة ملتي بانك لتقديم أعلى معايير الأمان والابتكار والخدمة المتميّزة لتمكين المتداولين والمستثمرين على مستوى العالم."
وقد تأسست مجموعة ملتي بانك في ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية في عام 2005، وتخدم قاعدة عملاء تزيد عن مليون عميل في أكثر من 100 دولة، فيما يتجاوز حجم التداول اليومي 18.1 مليار دولار أمريكي. وتتميّز المجموعة بحلول التداول المبتكرة والامتثال التنظيمي والخدمة الاستثنائيّة للعملاء، وتقدم خدمات متنوعة للوساطة المالية وإدارة الأصول، وتعدّ من أكثر مؤسسات المشتقات الماليّة تنظيماً في العالم بحصولها على تراخيص من أكثر من 16 هيئة رقابيّة ماليّة عالمية مرموقة في 5 قارات.
وتأتي هذه الجائزة الجديدة في معرض "Money Expo قطر 2024" لتُعزز من رصيد مجموعة ملتي بانك الحافل بالجوائز، الأمر الذي يعكس مكانتها الرائدة والموثوقة في القطاع المالي ويؤكد التزامها بتعزيز الابتكار في بيئة تداول آمنة ومنظمة.
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