معهد BIBF يحتفي بتخريج 67 طالباً من برامج المعهد الدولي المعتمد للأفراد والتنمية (CIPD)

(MENAFN
- BIBF Leading Excellence ) المنامة، 17 نوفمبر 2024: أقام معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية (BIBF) حفل تخرج لبرامج المعهد الدولي المعتمد للأفراد والتنمية (CIPD)، المؤسسة البريطانية الرائدة في مجال الموارد البشرية والتعلم والتدريب والتطوير المؤسسي. وحضر الحفل الدكتور أحمد الشيخ الرئيس التنفيذي للمعهد، إلى جانب ممثلين من المعهد الدولي المعتمد للأفراد والتنمية (CIPD).
تحظى شهادة CIPD بتقدير كبير في مجال الموارد البشرية، حيث تم تصميمها لتلبية احتياجات المهنيين في مراحل مختلفة من وظائفهم، من المبتدئين في هذا المجال إلى ممارسي الموارد البشرية ذوي الخبرة وكبار القادة. وتوفر هذه الشهادات المعرفة المتخصصة والمهارات العملية في مختلف مجالات الموارد البشرية، وتمكن الأفراد من التميز في أدوارهم وإحداث تأثير كبير في مؤسساتهم.
وتم تخريج 67 طالباً في ثلاث مستويات من البرنامج في مجال الموارد البشرية: الشهادة التأسيسية في إدارة الأفراد - المستوى الثالث، دبلوم مشارك في إدارة الأفراد - المستوى الخامس، بالإضافة إلى الدبلوم المتقدم في الإدارة الاستراتيجية للأفراد - المستوى السابع. ويناسب المستوى الثالث أولئك الذين يطمحون للعمل في مجال الموارد البشرية أو الذين بدأوا للتو بالعمل فيه، ويستهدف المستوى الخامس المهنيين ذوي الخبرة في وظائف الموارد البشرية الذين يطمحون لتحقيق التقدم في مساراتهم المهنية، في حين تم تخصيص المستوى السابع لممارسي الموارد البشرية ذوي الخبرة أو أولئك الذين يشغلون مناصب عليا ويتطلعون إلى تعزيز مهاراتهم الإستراتيجية والقيادية.
وفي كلمتها، هنّأت السيدة عنود عباس، رئيس مركز القيادة والإدارة في معهد BIBF، الخريجين وأعلنت أن المعهد سيطلق الدفعة الأولى من الدبلوم المشارك في التعلّم والتطوير التنظيمي – المستوى الخامس - في ديسمبر 2024، وتركز هذه الدورة على كيفية تصميم وتنفيذ وتقييم استراتيجيات التعلم التي تتماشى مع أهداف المنظمة. وأضافت أن المعهد سيقدم أيضاً مؤهل CIPD المستوى 3 باللغة العربية، مما يفتح المجال أمام خبراء الموارد البشرية للحصول على هذا المؤهل المرموق بلغتهم الأم.
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