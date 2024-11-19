مهرجان أجيال السينمائي يعرض غداً الإثنين أفلاماً عن قصص مشوقة عن العلاقات الأسرية والتغيير الاجتماعي

(MENAFN
- BCW Global) الدوحة، قطر; 17 نوفمبر 2024: يقدم مهرجان أجيال السينمائي 2024، من تنظيم مؤسسة الدوحة للأفلام، مجموعة من الأفلام المؤثرة في يوم الاثنين 18 نوفمبر، بما في ذلك أفلام الدراما العائلية والرسوم المتحركة المذهلة التي تستكشف موضوعات التكيف والبقاء في الأوقات المتغيرة.
وتشمل القائمة فيلم "تاريخ مختصر لإحدى العائلات" (الصين، فرنسا، الدنمارك، قطر/2024)، للمخرج جيانجي لين. فاز هذا الفيلم بجائزة أفضل مساهمة فنية في مهرجان بكين السينمائي الدولي 2024، وسيعرض في الساعة 8:00 مساء في ڤوكس سينما، دوحة فستيفال سيتي. يدور الفيلم حول وي، الذي يدعو زميله شو إلى منزل عائلته، وفي خضم اندماجهما في حياتهما، تبدأ التوترات العائلية الخفية والعواطف المضطربة في الظهور.
فيلم "تدفّق" (لاتفيا، فرنسا، بلجيكا / 2024)، من إخراج جينتس زيلبالوديس، سيعرض في الساعة 7:30 مساء في ڤوكس سينما. تم ترشيح هذا الفيلم لجائزة في قسم "نظرة ما" في مهرجان كان 2024، وهو رسوم متحركة ساحرة بصرياً تتبع قطة منعزلة تبحث عن ملجأ على متن قارب مع حيوانات أخرى. أثناء رحلة إبحار هذه الحيوانات عبر المناظر الطبيعية الغامضة، يتعين عليها العمل معًا للبقاء على قيد الحياة، رغم الاختلافات فيما بينها.
وفي لفتة تكريم مؤثرة لغزة، يمكن للجمهور مشاهدة برنامج "من المسافة صفر" (فلسطين، فرنسا، قطر، الأردن، الإمارات العربية المتحدة / 2024) في الساعة 7:30 مساء في مسرح الدراما في كتارا. تحت إشراف رشيد المشهراوي، تقدم المجموعة المكونة من 22 فيلمًا قصيرا لمخرجين من غزة نظرة صادقة عن الحياة اليومية في غزة ونضالات وآمال الأشخاص الذين يعيشون تحت الحصار. يقدم كل فيلم، الذي يتراوح من 3 إلى 6 دقائق، منظوراً فريداً للبقاء على قيد الحياة والمقاومة والروح الإنسانية في مواجهة الصراع المستمر. احجز تذاكرك للدخول المجاني.
كما يمكن للجمهور حجز تذاكر مجانية للعرض الأول الحصري لحلقة من "المتدرب: نسخة البطولة الواحدة" في موسمه الثاني، التي ستعرض في الساعة 8:30 مساء في دار الأوبرا في كتارا. شاركت المدينة الإعلامية قطر في هذا الإنتاج، وتم تصويره في قطر وسنغافورة. يضم الموسم الثاني الحافل بالإثارة تشاتري سيتيودتونغ، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "ون تشامبنشب"، ويُعرض على منصة تود التابعة لمجموعة "بي أن" الإعلامية في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في 20 نوفمبر. وسيلي العرض حلقة نقاشية معمقة حول البرنامج ورحلة تصويره في قطر.
يمكن للجمهور أيضا مشاهدة فيلم "عبر الصخور والسحب" (البيرو، تشيلي / 2024)، من إخراج فرانكو غارسيا بيسيرا، الساعة 6 مساء في ڤوكس سينما. الفيلم حصل على إشادة خاصة من لجنة تحكيم الجيل الدولية في مهرجان برلين السينمائي الدولي 2024، ويدور حول فيليسيانو راعي الألبكة البالغ من العمر 8 سنوات الذي يحلم برؤية البيرو تتأهل لكأس العالم. ومع ذلك، تواجه قريته الصغيرة في جبال الأنديز تهديدًا خطيرًا بسبب شركة تعدين تلوّث البيئة وتضغط على السّكان المحليين لبيع أراضيهم.
يمكن شراء تذاكر "تاريخ مختصر لإحدى العائلات" و"تدفق" و"عبر الصخور والسّحب" عبر الإنترنت على أو شخصيًا من شباك تذاكر أجيال كتارا (مبنى كتارا 16) أو شباك تذاكر أجيال - ڤوكس سينما، دوحة فستيفال سيتي.
تعرض الدورة الثانية عشرة من مهرجان أجيال السينمائي 66 فيلماّ من 42 بلداً، وتتضمن العديد من البرامج الخاصة منها "أصوات من فلسطين" والمعرض الفني "إنتاج: تجربة من المسافة". تستمر فعاليات أجيال 2024 حتى 23 نوفمبر مع عروض وفعاليات في مواقع مختلفة بما في ذلك الحي الثقافي كتارا، سكة وادي مشيرب، لوسيل، ڤوكس سينما في دوحة فستيفال سيتي.
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