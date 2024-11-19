الإعلان عن توفّر سحابة "سبلنك" Splunk Cloud على "أمازون ويب سيرفيسز" (AWS) في دولة الإمارات العربية المتحدة

(MENAFN
- Golin Mena) دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة: 18 نوفمبر 2024 – أعلنت شركة "سبلنك" Splunk، إحدى شركات "سيسكو" Cisco والرائدة في مجال الأمن السيبراني وتقنيات المراقبة، اليوم عن الإطلاق الرسمي والتوفر الكامل لمزايا وعروض سحابة "سبلنك" Splunk Cloud على "أمازون ويب سيرفيسز" (AWS) الشرق الأوسط في دولة الإمارات العربية المتحدة، إلى جانب توفر منصة سحابة "سبلنك" ((SCP، وحلول أمن الشركات "إنتربرايز سيكيوريتي" ((ES، وذكاء خدمات تكنولوجيا
المعلومات (ITSI) من "سبلنك" Splunk. ويأتي هذا الإطلاق المرتقب بشدة استجابة للطلب المتزايد من المؤسسات في الشرق الأوسط على خدمات "سبلنك" Splunk المقدّمة محلياً.
مع إطلاق سحابة "سبلنك" Splunk Cloud اليوم على "أمازون ويب سيرفيسز" (AWS) الإمارات، أصبح بمقدور الشركات في جميع أنحاء المنطقة تحقيق اقصى استفادة من قدرات منصة "سبلنك إنتربرايز" الكاملة التي تبرز كحل قائم على مبدأ "البرمجيات كخدمة" قابل للتطوير، على البنية الأساسية السحابية عالية مستوى الأمان لمنصة "أمازون ويب سيرفيسيز" (AWS).
توفر سحابة "سبلنك" Splunk Cloud على "أمازون ويب سيرفيسز" (AWS) الإمارات لفرق الأمن، وتكنولوجيا المعلومات، والتطوير والعمليات (DevOps) قدرات رؤية فورية في الوقت الفعلي لعملياتهم، مما يُمكّنهم من تحديد المشكلات المحتملة وحلها بشكل استباقي قبل تفاقمها. وهذا من شأنه يساعد في تقليل وقت التعطل عن التشغيل وضمان استمرارية الأعمال، وكذلك خفض زمن الوصول، وتوفير وصول أسرع إلى البيانات المهمة لاتخاذ قرارات أكثر استنارة.
وبالإضافة إلى منصة سحابة "سبلنك" (SCP) الأساسية، تستفيد الشركات من الحلول المتقدمة، مثل حلول أمن الشركات "إنتربرايز سيكيوريتي" ((ES، وذكاء خدمات تكنولوجيا المعلومات (ITSI) من "سبلنك". وتعمل هذه الأدوات على تعزيز قدرات الكشف عن التهديدات، والاستجابة الأمنية، ومراقبة أداء خدمات الأعمال الرئيسية، مما يتيح للمؤسسات تحسين البنية الأساسية لتكنولوجيا المعلومات والكفاءة التشغيلية لديها بشكل عام.
ومن شأن هذا أيضاً مساعدة المؤسسات الشرق أوسطية على تلبية توقعات العملاء من أجل التواجد المحلي من خلال تقديم حلول موثوقة وشفافة ومسؤولة وآمنة من حيث التصميم. وتُمكّن سحابة "سبلنك" الشركات والمؤسسات الحكومية من تنفيذ وبلورة مبادرات التحول الرقمي، وإحراز النتائج القائمة على البيانات بثقة أكبر، فضلاً عن تبني نهج الابتكار في المنطقة، مع الحفاظ على التخزين المحلي للبيانات.
مؤكداً على أهمية وأثر هذا الإطلاق، قال أحمد السعدي، نائب رئيس شركة "سبلنك" (Splunk) لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، "يُشكل إطلاق سحابة "سبلنك" Splunk Cloud في دولة الإمارات العربية المتحدة علامة فارقة ونقطة تحول مهمة بالنسبة للمؤسسات الإقليمية. فإلى جانب أن سحابة "سبلنك" تتيح إمكانية إبقاء البيانات مخزنة محلياً، فهي تجعل بمقدور الشركات أيضاً اكتساب رؤى أوسع في الوقت الحقيقي مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وهو ما من شأنه أن يعزز بشكل كبير عمليات تكنولوجيا المعلومات والأمن الخاصة بها. ومن خلال خفض زمن الوصول، وتحسين عملية اتخاذ القرار، وتوفير مرونة تشغيلية غير مسبوقة، تشكل سحابة "سبلنك" ركيزة مهمة للمؤسسات في الشرق الأوسط التي تتطلع إلى تحقيق الريادة في قطاعاتها ودفع عجلة الابتكار الرقمي في ظل المشهد التنافسي المتنامي."
واليوم، يُمثل توفر سحابة "سبلنك" في دولة الإمارات العربية المتحدة خطوة بارزة في مسيرة "سبلنك" ودورها في دفع عجلة الابتكار الرقمي المسؤول عبر القطاعات الرئيسية مثل الطيران والخدمات اللوجستية والقطاع الحكومي وقطاع الخدمات المالية. ومن خلال عمليات الأتمتة والرؤى المدعومة بالذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات في الوقت الحقيقي، تساهم "سبلنك" بشكل فاعل في تمكين الشركات والمؤسسات الحكومية في جميع أنحاء الشرق الأوسط من تحقيق التميز التشغيلي والمرونة الرقمية على المدى الطويل.
-انتهى-
MENAFN19112024005513012199ID1108900359
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.