كأس HUAWEI AppGallery Gamers Cup All-Star للرياضات الالكترونية يجمع أكثر من 400 محب للألعاب في رأس الخيمة

(MENAFN
- Golin Mena) البطولة تعزز رؤية الإمارة كوجهة رائدة للسياحة والترفيه في المنطقة
دبي، الإمارات العربية المتحدة - 18 نوفمبر 2024 - اختتمت بطولة AppGallery Gamers Cup - All-Star للرياضات الالكترونية فعاليتها بنجاح باهر مؤخراً في منتجع دبل تري باي هيلتون جزيرة المرجان في رأس الخيمة. وقد استقطب الحدث أكثر من 400 من محبي الألعاب للاحتفال بنمو الرياضات الإلكترونية، والذي حوّل المدينة إلى مركز حيوي لعشاق هذه الرياضات.
تم تنظيم بطولة AppGallery Gamers Cup - All-Star للرياضات الالكترونية في رأس الخيمة تحت إشراف اتحاد الإمارات للرياضات الإلكترونية (EESF) وبالشراكة مع هيئة رأس الخيمة لتطوير السياحة، والمركز الثقافي الصيني في الإمارات العربية المتحدة، وشركتَي Nihao!China ولوتس للسيارات، وقد احتفت البطولة بالعالم الحيوي وسريع النمو للرياضات الالكترونية. وجمع الحدث أفضل اللاعبين، ومحبي التكنولوجيا، ومحترفي الرياضات الإلكترونية من جميع أنحاء المنطقة، ما يمثل خطوة مهمة للألعاب الالكترونية في دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها.
وتضمنت بطولة هذا العام مسابقتين رئيسيتين في لعبتي Top Battle Royale وMobile Legends: Bang Bang (MLBB)، مستحضرة مجموعة واسعة من الألعاب المحمولة الشهيرة. وتنافس المشاركون بشراسة عبر الألعاب الأكثر الشعبية، مثلTop Battle Royale ، وMLBB، وAsphalt Legends، وWePlay للفوز بمجموع جوائز قدره 45 ألف دولار أمريكي، مما أثار حماس الجمهور بمستوى لعب من الطراز الرفيع أظهر مجتمع الألعاب النابض بالحياة في المنطقة.
افتتح سمو الشيخ سلطان بن خليفة بن سلطان بن شخبوط آل نهيان، رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات للرياضات الإلكترونية، الحدث بكلمة رئيسية، أكّد فيها التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بتعزيز الرياضات الإلكترونية على الساحة العالمية. وباعتبارها الاستضافة الأولى لإمارة رأس الخيمة لهذا الحدث الحيوي، تواصل الإمارة تألقها في مجال ريادة مبادرات الرياضات الإلكترونية، مؤكدة مكانتها كوجهة رئيسية لاستضافة الرياضات الإلكترونية ونمو سياحة الألعاب في المنطقة.
وقال راكي فيليبس، الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة: “نحن سعداء بدعمنا لحدث يسلّط الضوء على الطاقة والمواهب المتنامية في مجال الرياضات الإلكترونية في الشرق الأوسط. وقد وفّرت هذه البطولة منصّة مثيرة للاعبين ليتألقوا، ولإمارة رأس الخيمة لتلعب دوراً محورياً في تطوير مجتمع الرياضات الإلكترونية في المنطقة. وتتماشى الشراكة مع متجرHUAWEI AppGallery في هذا الحدث مع رؤيتنا لتعزيز التجارب المبتكرة للرياضات الإلكترونية في رأس الخيمة والترويج لها كمقصد سياحي رائد لعشاق الألعاب."
كما وصرح ويليام هو، المدير العام للتنمية البيئية والعمليات في الشرق الأوسط وإفريقيا في مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين: "برعاية وتوجيه اتحاد الإمارات للرياضات الإلكترونية، تتوافق بطولة AGC All-Star بشكل تام مع الرؤية الجريئة لرأس الخيمة لتبوؤ الريادة في مبادرات الرياضات الإلكترونية والألعاب، مما يعزّز مكانتها كوجهة رئيسية لسياحة الألعاب. كما ويسعدنا أن ندعم طموحات الإمارة من خلال إنشاء منصة استثنائية، حيث يمكن للاعبين عرض مواهبهم، مما يعكس روح المجتمع النابضة بالحياة، والابتكار، والحماس، والتي تغذّي زخم الرياضات الإلكترونية في المنطقة. وقد شكّلت البطولة التي ينظمها متجرHUAWEI AppGallery علامة فارقة في المشهد الإقليمي للألعاب، وإننا متحمسون للنجاحات المذهلة التي يحملها المستقبل."
تُعد بطولةAppGallery Gamers Cup (AGC) - All-Star للرياضات الالكترونية في رأس الخيمة شاهداً على التزام متجر HUAWEI AppGallery بتعزيز مجتمع ألعاب الهواتف المحمولة النابض بالحياة في المنطقة، فضلاً عن تعزيز مكانة رأس الخيمة كوجهة سياحية متميزة للألعاب في الإمارات العربية المتحدة.
حول بطولة AppGallery Gamers Cup (AGC)
تعد بطولة AppGallery Gamers Cup (AGC) مبادرة رائدة في مجال الرياضات الإلكترونية، فهي مدعومة من متجر تطبيقات هواوي، وتوفر منصة للاعبين لعرض مهاراتهم والتنافس في بطولات الرياضات الإلكترونية. وتلتزم بطولة AGC بتعزيز الشمولية والمساواة بين الجنسين داخل مجتمع الألعاب، وإرساء بيئة نابضة بالحياة وداعمة لجميع اللاعبين في جميع أنحاء المنطقة.
نبذة عن هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة
تأسست هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة (RAKTDA) في مايو 2011 تحت إشراف حكومة رأس الخيمة. وتهدف هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة إلى تطوير البنية التحتية السياحية في الإمارة وترسيخ مكانة رأس الخيمة كوجهة عالمية المستوى للسفر الترفيهي والعمل، وتوفير فرص استثمارية مستدامة وتحسين جودة الحياة لسكانها. ومن أجل تحقيق أهدافها، تتمتع الهيئة بتفويض حكومي لترخيص وتنظيم ومراقبة صناعة السياحة والضيافة في الإمارة.
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