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بمناسبة الذكرى السبعون لاندلاع ثورة التحرير المجيدة رئيس الجمهورية يتلقى رسالة تهنئة من رئیس جمھوریة التشیك

11/19/2024 12:49:12 AM
(MENAFN- APO Group)


تلقى رئیس الجمھوریة السید عبد المجید تبون تھاني عید الثورة التحریریة الخالدة من رئیس جمھوریة التشیك السید بیتر بافل الذي عبر له عن بالغ تقدیره لعمق الصداقة العریقة التي تربط البلدین وأكد في رسالته على مواصلة العمل لتطویره في كافة المجالات، بما فيها الحوار السیاسي والتعاون في المجالات الاقتصادیة، متمنیا للسید رئیس الجمھوریة والشعب الجزائري كل الخیر والتقدم .

توزيع APO Group بالنيابة عن The Presidency of the Republic, Algeria.

MENAFN19112024004934011406ID1108900185

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