بمناسبة الذكرى السبعون لاندلاع ثورة التحرير المجيدة رئيس الجمهورية يتلقى رسالة تهنئة من رئیس جمھوریة التشیك

تلقى رئیس الجمھوریة السید عبد المجید تبون تھاني عید الثورة التحریریة الخالدة من رئیس جمھوریة التشیك السید بیتر بافل الذي عبر له عن بالغ تقدیره لعمق الصداقة العریقة التي تربط البلدین وأكد في رسالته على مواصلة العمل لتطویره في كافة المجالات، بما فيها الحوار السیاسي والتعاون في المجالات الاقتصادیة، متمنیا للسید رئیس الجمھوریة والشعب الجزائري كل الخیر والتقدم .

