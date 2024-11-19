وصول شحنة تطعيمات الى مخازن الحلقة الباردة

وصلت في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، الموافق 4 نوفمبر 2024 إلى مطار معيتيقة الدولي أولى شحنات تطعيمات الأطفال الخاصة بالبرنامج الوطني للتطعيم، إضافة إلى تطعيمات الإنفلونزا الموسمية.

وقد جرى هذه الشحنات بحرص وسرعة إلى مخازن الحلقة الباردة بإدارة الصيدلة التابعة للمركز الوطني، بفضل الجهود الجبارة التي بذلها رجال المركز الوطني لمكافحة الأمراض، الذين واصلوا الليل بالنهار لضمان وصول التطعيمات في أفضل الظروف وحفظها بطريقة آمنة.

ويثني المركز الوطني على التفاني والجهود الكبيرة التي أظهرها جميع العاملين في هذا السياق لضمان حماية صحة الأطفال والمواطنين، ويؤكد على التزامه المستمر بتوفير الخدمات الصحية على أعلى مستوى للمجتمع.

توزيع APO Group بالنيابة عن National Center for Disease Control, Libya.