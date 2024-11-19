وصول شحنة تطعيمات الى مخازن الحلقة الباردة

(MENAFN
- APO Group)
وصلت في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، الموافق 4 نوفمبر 2024 إلى مطار معيتيقة الدولي أولى شحنات تطعيمات الأطفال الخاصة بالبرنامج الوطني للتطعيم، إضافة إلى تطعيمات الإنفلونزا الموسمية.
وقد جرى نقل هذه الشحنات بحرص وسرعة إلى مخازن الحلقة الباردة بإدارة الصيدلة التابعة للمركز الوطني، بفضل الجهود الجبارة التي بذلها رجال المركز الوطني لمكافحة الأمراض، الذين واصلوا الليل بالنهار لضمان وصول التطعيمات في أفضل الظروف وحفظها بطريقة آمنة.
ويثني المركز الوطني على التفاني والجهود الكبيرة التي أظهرها جميع العاملين في هذا السياق لضمان حماية صحة الأطفال والمواطنين، ويؤكد على التزامه المستمر بتوفير الخدمات الصحية على أعلى مستوى للمجتمع.
توزيع APO Group بالنيابة عن National Center for Disease Control, Libya.
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