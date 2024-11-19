السيد عطاف يستقبل السفير الموريتاني بالجزائر

استقبل الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، السيد أحمد عطاف، اليوم بمقر الوزارة، سفير الجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة بالجزائر، السيد سيدي محمد عبد الله.

خُصص اللقاء لاستعراض علاقات الأخوة والتعاون المُتميزة التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين، وبحث سُبل تعزيزها والرقي بها إلى مصاف أرحب، بما يتماشى مع التوجيهات السامية لقائدي البلدين، رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون

وأخيه الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني.

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