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السيد عطاف يستقبل السفير الموريتاني بالجزائر

11/19/2024 12:49:05 AM
(MENAFN- APO Group)


استقبل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، السيد أحمد عطاف، اليوم بمقر الوزارة، سفير الجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة بالجزائر، السيد سيدي محمد عبد الله.

خُصص اللقاء لاستعراض علاقات الأخوة والتعاون المُتميزة التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين، وبحث سُبل تعزيزها والرقي بها إلى مصاف أرحب، بما يتماشى مع التوجيهات السامية لقائدي البلدين، رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون
وأخيه الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني.

توزيع APO Group بالنيابة عن Ministry of Foreign Affairs, People's Democratic Republic of Algeria.

MENAFN19112024004934011406ID1108900149

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