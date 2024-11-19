السيد عطاف يستقبل السفير الموريتاني بالجزائر

(MENAFN
- APO Group)
استقبل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، السيد أحمد عطاف، اليوم بمقر الوزارة، سفير الجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة بالجزائر، السيد سيدي محمد عبد الله.
خُصص اللقاء لاستعراض علاقات الأخوة والتعاون المُتميزة التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين، وبحث سُبل تعزيزها والرقي بها إلى مصاف أرحب، بما يتماشى مع التوجيهات السامية لقائدي البلدين، رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون
وأخيه الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني.
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of Foreign Affairs, People's Democratic
Republic of Algeria.
MENAFN19112024004934011406ID1108900149
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