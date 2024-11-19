توقيع مذكرة التفاهم لإطلاق نهج الصحة الواحدة

المركز الوطني لمكافحة الأمراض“مركز الاتصال الوطني للوائح الصحية الدولية” وبالتعاون مع مكتب منظمة الصحة العالمية في إرساء نهج الصحة الواحدة في ليبيا.

تم صباح اليوم الأحد الموافق 3 نوفمبر 2024م مراسم توقيع مذكرة التفاهم لإطلاق نهج الصحة الواحدة بحضور السيد معالي الصحة والسادة وكلاء الوزرات المعنية وزارة الزراعة والثروة الحيوانيّة، وزارة البيئة، وزارة الحكم المحلي، وممثلي كل من : المركز الوطني لمكافحة الأمراض والمركز الوطني للصحة الحيوانية، ومركز الرقابة على الأغذية والأدوية، والإدارة العامة لشؤون الإصحاح البيئي، وممثلي المنظمات وبعض السفراء لدول الاتحاد الأوروبي.

حيث أشار نائب مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض في كلمته على أهمية نهج الصحة الواحدة وبناء القدرات الأساسية للوائح الصحة الدولية مع القطاعات المعنية.

تهدف مذكرة التفاهم لتطبيق نهج الصحة الواحدة إلى تعزيز بناء القدرات الأساسية للوائح الصحية الدولية وتبادل المعلومات في مجالات الرصد والاستجابة السريعة لمخاطر الطوارئ الصحية.

كل التوفيق للقطاعات أطراف مذكرة التفاهم لتطبيق الصحة الواحدة لتسخير الإمكانيات بما يحقق الأهداف المرجوة نحو تكامل مشترك فعّال لحماية الصحة في ليبيا.

توزيع APO Group بالنيابة عن National Center for Disease Control, Libya.