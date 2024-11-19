(MENAFN
- APO Group)
المركز الوطني لمكافحة الأمراض“مركز الاتصال الوطني للوائح الصحية الدولية” وبالتعاون مع مكتب منظمة الصحة العالمية في إرساء نهج الصحة الواحدة في ليبيا.
تم صباح اليوم الأحد الموافق 3 نوفمبر 2024م مراسم توقيع مذكرة التفاهم لإطلاق نهج الصحة الواحدة بحضور السيد معالي وزير الصحة والسادة وكلاء الوزرات المعنية وزارة الزراعة والثروة الحيوانيّة، وزارة البيئة، وزارة الحكم المحلي، وممثلي كل من : المركز الوطني لمكافحة الأمراض والمركز الوطني للصحة الحيوانية، ومركز الرقابة على الأغذية والأدوية، والإدارة العامة لشؤون الإصحاح البيئي، وممثلي المنظمات وبعض السفراء لدول الاتحاد الأوروبي.
حيث أشار نائب مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض في كلمته على أهمية نهج الصحة الواحدة وبناء القدرات الأساسية للوائح الصحة الدولية مع القطاعات المعنية.
تهدف مذكرة التفاهم لتطبيق نهج الصحة الواحدة إلى تعزيز بناء القدرات الأساسية للوائح الصحية الدولية وتبادل المعلومات في مجالات الرصد والاستجابة السريعة لمخاطر الطوارئ الصحية.
كل التوفيق للقطاعات أطراف مذكرة التفاهم لتطبيق الصحة الواحدة لتسخير الإمكانيات بما يحقق الأهداف المرجوة نحو تكامل مشترك فعّال لحماية الصحة في ليبيا.
توزيع APO Group بالنيابة عن National Center for Disease Control, Libya.
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