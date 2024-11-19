نظافتك الرقمية: هل أنت حقًا نظيف كما تظن؟ (بقلم آنا كولارد)

(MENAFN
- APO Group)
بقلم آنا كولارد، نائب الرئيس الأول لاستراتيجية المحتوى والمبشر في KnowBe4 Africa
( ).
تمامًا مثل تنظيف أسنانك أو غسل يديك بانتظام، يجب أن تكون النظافة عبر الإنترنت أمرًا طبيعيًا بالنسبة لمعظمنا - إلا أنها ليست كذلك. إن ما يعتقده معظم الناس كافيًا لن يحميك من الطبيعة المتقدمة للجرائم الإلكترونية، وهو التهديد الذي يتغير باستمرار.
تتضمن النظافة السيبرانية تطوير العادات التي تحافظ على حياتك الرقمية صحية وآمنة. في عالمنا شديد الاتصال، تريد راحة البال حتى تتمكن من منع المشكلات أو اكتشافها وإصلاحها بسرعة في أجهزتك. تعد النظافة السيبرانية أمرًا بالغ الأهمية للأفراد والمؤسسات لأنها بمثابة خط الدفاع الأول ضد مجموعة واسعة من التهديدات السيبرانية، بما في ذلك خروقات البيانات والبرامج الضارة وهجمات التصيد الاحتيالي.
مثلما تساعد النظافة الشخصية في الوقاية من الأمراض، فإن ممارسات النظافة السيبرانية الجيدة تمنع استغلال الثغرات الأمنية. بالنسبة للمؤسسات، تقلل هذه العادات من مخاطر الاضطرابات التشغيلية، والإضرار بالسمعة، والخسائر المالية الناجمة عن الهجمات الإلكترونية.
تحتاج التهديدات المتطورة إلى دفاعات أفضل
ولسوء الحظ، فإن ما نجح من قبل لم يعد كافياً بسبب التعقيد المتزايد للتهديدات السيبرانية. في الأيام الأولى للإنترنت، كانت برامج مكافحة الفيروسات البسيطة وحماية كلمة المرور كافية في كثير من الأحيان لمنع الهجمات الإلكترونية. ومع ذلك، أصبح المشهد الرقمي الآن مليئًا بالتهديدات المتقدمة مثل برامج الفدية، والتزييف العميق، والتصيد الاحتيالي المدعوم بالذكاء الاصطناعي، وهجمات يوم الصفر - والتي لا تترك الأخيرة للبائعين أي وقت لإعداد التصحيحات حيث يتم استغلال الثغرات الأمنية بمجرد اكتشافها.
ومع اتصال المزيد من الأجهزة وانتشار العمل عن بعد، يكتسب مجرمو الإنترنت المزيد من نقاط الدخول لاستغلالها. وهذا يجعل من الضروري للأفراد والشركات اعتماد تدابير أمنية أكثر شمولاً ومتعددة الطبقات، بما في ذلك المصادقة متعددة العوامل، وتحديثات البرامج المنتظمة، والمراقبة.
ما الذي يجعل النظافة السيبرانية قوية
تبدأ النظافة الإلكترونية الجيدة ببرامج مكافحة البرامج الضارة وتحديث برامجك بانتظام. بعد ذلك، يجب عليك استخدام كلمات مرور قوية وفريدة من نوعها. كن مدروسًا بشأن إنشاء كلمات مرور طويلة وفريدة لكل حساب واستخدم مدير كلمات المرور لتخزينها بشكل آمن. (سيقوم معظم مديري كلمات المرور بإنشاء كلمات مرور قوية لك.)
بعد ذلك، قم بتمكين المصادقة متعددة العوامل (MFA). تتطلب تقنية MFA التقليدية عادةً كلمة مرور بالإضافة إلى عامل ثانٍ، مثل الرمز الذي يتم إرساله إلى هاتفك عبر رسالة نصية أو يتم إنشاؤه بواسطة أحد التطبيقات. ومع ذلك، فإن هذه الطريقة عرضة لهجمات التصيد الاحتيالي، حيث يخدعك شخص ما للكشف عن التعليمات البرمجية الخاصة بك. توفر تقنية MFA لمكافحة التصيد الاحتيالي حماية أقوى من خلال استخدام أساليب يصعب اعتراضها أو تكرارها، مثل مفاتيح الأمان المادية أو المصادقة البيومترية (بصمة الإصبع أو التعرف على الوجه). باستخدام هذه الطرق، يمكنك أنت فقط تسجيل الدخول، حتى لو حصل شخص ما على كلمة المرور الخاصة بك.
أخيرًا، كن حذرًا بشأن مشاركة المعلومات الشخصية عبر الهاتف أو عبر الإنترنت، خاصة على وسائل التواصل الاجتماعي أو مواقع الويب غير المألوفة. ادمج هذا مع النسخ الاحتياطي لملفاتك المهمة بشكل منتظم إلى موقع آمن، مثل محرك أقراص ثابت خارجي أو خدمة سحابية حسنة السمعة، وسيتم تحسين نظافتك الرقمية بشكل كبير.
كيف يبدو سوء النظافة الرقمية؟ إحدى أكثر العادات كسلاً التي واجهتها هي استخدام نفس كلمة المرور في جميع الحسابات، وغالبًا ما يكون ذلك شيئًا يمكن التنبؤ به مثل اسم حيوان أليف بالإضافة إلى سنة الميلاد. وعلى الرغم من أن هذا قد لا يكون بالغ الأهمية بالنسبة للمواقع الإخبارية، إلا أنه يمثل خطرًا كبيرًا على الحسابات المهمة. تتطلب حسابات البريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي والعمل والحسابات المالية كلمات مرور فريدة وقوية مقترنة بمصادقة متعددة العوامل.
سمعت ذات مرة أحد الأشخاص يقول إنه لا يمانع في قيام مجرمي الإنترنت باختراق حساب بريدهم الإلكتروني لأنه "ليس لديهم ما يخفونه". هذا يخطئ هذه النقطة تماما. لا يمكن استخدام بريدك الإلكتروني لإعادة تعيين كلمات المرور لحساباتك الأخرى فحسب، بل يمكن للمهاجمين أيضًا استغلاله لنشر البرامج الضارة وشن هجمات ضد الأشخاص في شبكتك الذين يثقون بك.
ماذا يمكن للمنظمات أن تفعل؟
يمكن للمؤسسات تعزيز النظافة السيبرانية الجيدة من خلال بناء ثقافة الوعي الأمني من خلال التدريب والتواصل المنتظمين. تشمل الاستراتيجيات الرئيسية التدريب المستمر على الوعي الأمني لمساعدة الموظفين على التعرف على التهديدات مثل التصيد الاحتيالي والهندسة الاجتماعية، ووضع سياسات واضحة بشأن السلوك عبر الإنترنت ومعالجة البيانات، والقيادة بالقدوة من خلال التزام المديرين بالممارسات الأمنية. إن التدريب المنتظم، مثل محاكاة التصيد الاحتيالي، وحوافز الامتثال، وتخصيص فوائد الأمن السيبراني، سوف يشجع على المشاركة القوية والمتسقة.
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