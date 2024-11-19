نظافتك الرقمية: هل أنت حقًا نظيف كما تظن؟ (بقلم آنا كولارد)

بقلم آنا كولارد، نائب الرئيس الأول لاستراتيجية المحتوى والمبشر في KnowBe4 Africa

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تمامًا مثل تنظيف أسنانك أو غسل يديك بانتظام، يجب أن تكون النظافة عبر الإنترنت أمرًا طبيعيًا بالنسبة لمعظمنا - إلا أنها ليست كذلك. إن ما يعتقده معظم الناس كافيًا لن يحميك من الطبيعة المتقدمة للجرائم الإلكترونية، وهو التهديد الذي يتغير باستمرار.

تتضمن النظافة السيبرانية تطوير العادات التي تحافظ على حياتك الرقمية صحية وآمنة. في عالمنا شديد الاتصال، تريد راحة البال حتى تتمكن من منع المشكلات أو اكتشافها وإصلاحها بسرعة في أجهزتك. تعد النظافة السيبرانية أمرًا بالغ الأهمية للأفراد والمؤسسات لأنها بمثابة خط الدفاع الأول ضد مجموعة واسعة من التهديدات السيبرانية، بما في ذلك خروقات البيانات والبرامج الضارة وهجمات التصيد الاحتيالي.

مثلما تساعد النظافة الشخصية في الوقاية من الأمراض، فإن ممارسات النظافة السيبرانية الجيدة تمنع استغلال الثغرات الأمنية. بالنسبة للمؤسسات، تقلل هذه العادات من مخاطر الاضطرابات التشغيلية، والإضرار بالسمعة، والخسائر المالية الناجمة عن الهجمات الإلكترونية.

تحتاج التهديدات المتطورة إلى دفاعات أفضل

ولسوء الحظ، فإن ما نجح من قبل لم يعد كافياً بسبب التعقيد المتزايد للتهديدات السيبرانية. في الأيام الأولى للإنترنت، كانت برامج مكافحة الفيروسات البسيطة وحماية كلمة المرور كافية في كثير من الأحيان لمنع الهجمات الإلكترونية. ومع ذلك، أصبح المشهد الرقمي الآن مليئًا بالتهديدات المتقدمة مثل برامج الفدية، والتزييف العميق، والتصيد الاحتيالي المدعوم بالذكاء الاصطناعي، وهجمات يوم الصفر - والتي لا تترك الأخيرة للبائعين أي وقت لإعداد التصحيحات حيث يتم استغلال الثغرات الأمنية بمجرد اكتشافها.

ومع اتصال المزيد من الأجهزة وانتشار العمل عن بعد، يكتسب مجرمو الإنترنت المزيد من نقاط الدخول لاستغلالها. وهذا يجعل من الضروري للأفراد والشركات اعتماد تدابير أمنية أكثر شمولاً ومتعددة الطبقات، بما في ذلك المصادقة متعددة العوامل، وتحديثات البرامج المنتظمة، والمراقبة.

ما الذي يجعل النظافة السيبرانية قوية

تبدأ النظافة الإلكترونية الجيدة ببرامج مكافحة البرامج الضارة وتحديث برامجك بانتظام. بعد ذلك، يجب عليك استخدام كلمات مرور قوية وفريدة من نوعها. كن مدروسًا بشأن إنشاء كلمات مرور طويلة وفريدة لكل حساب واستخدم مدير كلمات المرور لتخزينها بشكل آمن. (سيقوم معظم مديري كلمات المرور بإنشاء كلمات مرور قوية لك.)

بعد ذلك، قم بتمكين المصادقة متعددة العوامل (MFA). تتطلب تقنية MFA التقليدية عادةً كلمة مرور بالإضافة إلى عامل ثانٍ، مثل الرمز الذي يتم إرساله إلى هاتفك عبر رسالة نصية أو يتم إنشاؤه بواسطة أحد التطبيقات. ومع ذلك، فإن هذه الطريقة عرضة لهجمات التصيد الاحتيالي، حيث يخدعك شخص ما للكشف عن التعليمات البرمجية الخاصة بك. توفر تقنية MFA لمكافحة التصيد الاحتيالي حماية أقوى من خلال استخدام أساليب يصعب اعتراضها أو تكرارها، مثل مفاتيح الأمان المادية أو المصادقة البيومترية (بصمة الإصبع أو التعرف على الوجه). باستخدام هذه الطرق، يمكنك أنت فقط تسجيل الدخول، حتى لو حصل شخص ما على كلمة المرور الخاصة بك.

أخيرًا، كن حذرًا بشأن مشاركة المعلومات الشخصية عبر الهاتف أو عبر الإنترنت، خاصة على وسائل التواصل الاجتماعي أو مواقع الويب غير المألوفة. ادمج هذا مع النسخ الاحتياطي لملفاتك المهمة بشكل منتظم إلى موقع آمن، مثل محرك أقراص ثابت خارجي أو خدمة سحابية حسنة السمعة، وسيتم تحسين نظافتك الرقمية بشكل كبير.

كيف يبدو سوء النظافة الرقمية؟ إحدى أكثر العادات كسلاً التي واجهتها هي استخدام نفس كلمة المرور في جميع الحسابات، وغالبًا ما يكون ذلك شيئًا يمكن التنبؤ به مثل اسم حيوان أليف بالإضافة إلى سنة الميلاد. وعلى الرغم من أن هذا قد لا يكون بالغ الأهمية بالنسبة للمواقع الإخبارية، إلا أنه يمثل خطرًا كبيرًا على الحسابات المهمة. تتطلب حسابات البريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي والعمل والحسابات المالية كلمات مرور فريدة وقوية مقترنة بمصادقة متعددة العوامل.

سمعت ذات مرة أحد الأشخاص يقول إنه لا يمانع في قيام مجرمي الإنترنت باختراق حساب بريدهم الإلكتروني لأنه "ليس لديهم ما يخفونه". هذا يخطئ هذه النقطة تماما. لا يمكن استخدام بريدك الإلكتروني لإعادة تعيين كلمات المرور لحساباتك الأخرى فحسب، بل يمكن للمهاجمين أيضًا استغلاله لنشر البرامج الضارة وشن هجمات ضد الأشخاص في شبكتك الذين يثقون بك.

ماذا يمكن للمنظمات أن تفعل؟

يمكن للمؤسسات تعزيز النظافة السيبرانية الجيدة من خلال بناء ثقافة الوعي الأمني ​​من خلال التدريب والتواصل المنتظمين. تشمل الاستراتيجيات الرئيسية التدريب المستمر على الوعي الأمني ​​لمساعدة الموظفين على التعرف على التهديدات مثل التصيد الاحتيالي والهندسة الاجتماعية، ووضع سياسات واضحة بشأن السلوك عبر الإنترنت ومعالجة البيانات، والقيادة بالقدوة من خلال التزام المديرين بالممارسات الأمنية. إن التدريب المنتظم، مثل محاكاة التصيد الاحتيالي، وحوافز الامتثال، وتخصيص فوائد الأمن السيبراني، سوف يشجع على المشاركة القوية والمتسقة.

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