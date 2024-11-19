معهد البنك الإسلامي للتنمية يشارك مسؤولي وزارة المالية النيجيرية خبراته في مجال التمويل الإسلامي

اختتم معهد البنك الإسلامي للتنمية برنامجاً تدريبياً شاملاً لفائدة نخبة من موظفي مكتب محافظ البنك الإسلامي للتنمية عن دولة نيجيريا بوزارة المالية الاتحادية النيجيرية. وخلال ثلاثة أيام من التدريب المكثف الذي عقد في المقر الرئيس للبنك الإسلامي للتنمية في جدة من 28 إلى 30 أكتوبر 2024م، اطلع المشاركون بشكل معمق على المبادئ والتطبيقات الرئيسة في التمويل الإسلامي.

وقد تم تصميم البرنامج التدريبي بهدف تعزيز قدرة مسؤولي وزارة المالية النيجيرية على التعامل بفعالية مع المؤسسات المالية الإسلامية وتعزيز نمو الصناعة المالية غير الربوية في نيجيريا. وقام بإدارة الجلسات التدريبية لفيف من الخبراء من معهد البنك الإسلامي للتنمية، بالتعاون مع المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، حيث نوقشت مجموعة من المواضيع، ومنها:

. المصرفية الإسلامية: التعرف إلى أساسيات العمليات المصرفية الإسلامية، وإدارة المخاطر، والأطر التنظيمية.

. أسواق رأس المال الإسلامية: الخوض في تعقيدات أدوات سوق رأس المال الإسلامي، وإصدار الصكوك، وإستراتيجيات الاستثمار.

. التأمين الإسلامي (التكافل): فهم المبادئ العامة لتقاسم المخاطر والتعاون المتبادل في التأمين الإسلامي.

. التمويل الاجتماعي الإسلامي: دراسة دور التمويل الإسلامي في مواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية، ولا سيما التخفيف من حدة الفقر والتنمية المستدامة.

. التمويل الإسلامي وأهداف التنمية المستدامة: استكشاف إمكانات التمويل الإسلامي في المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز التنمية المستدامة.

وتم تنظيم البرنامج التدريبي بالتنسيق مع المركز الإقليمي للبنك الإسلامي للتنمية في مدينة أبوجا في نيجيريا. ويهدف معهد البنك الإسلامي للتنمية من خلال نقل المعارف والخبرات إلى تمكين موظفي مكتب معالي محافظ البنك الإسلامي للتنمية في وزارة المالية الاتحادية بغية تعزيز اتخاذ القرارات المدروسة، وتطوير حلول تمويلية مبتكرة غير قائمة على الفائدة، ودفع النمو الاقتصادي في البلاد.

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