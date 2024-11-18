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دول الاتحاد الأوروبي ترفض مقترح تعليق الحوار السياسي مع الاحتلال الاسرائيلي

11/18/2024 11:40:07 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بروكسل - 18 - 11 (كونا) -- رفض الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين مقترحا بشأن تعليق الحوار السياسي مع حكومة الاحتلال الإسرائيلي بعد اتخاذ معظم الدول الأعضاء قرارا باستمرار العلاقات الدبلوماسية والسياسية معها
وقال الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل في مؤتمر صحفي عقده عقب انتهاء اجتماع مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي إن غالبية الدول الأعضاء رفضت المقترح الذي تقدم به بنفسه.
واعتبر بوريل أن الوضع في غزة "كارثي كأنه نهاية العالم" مؤكدا أنها "حرب ضد الأطفال" حيث إن الفئة العمرية الأكثر عرضة للاصابة في غزة هي خمس سنوات.
وأضاف أن وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي اتفقوا على أن الأولوية هي للعمل على خلق دعم شعبي وزخم للعودة إلى مسار السلام لتحقيق حل الدولتين مشددا على ضرورة قيام جميع الأطراف بكل ما في وسعهم "لإنهاء الظروف المأساوية التي يعيشها الناس في غزة ولبنان".
وأشار بوريل الذي ترأس آخر اجتماع له مع مجلس الشؤون الخارجية الى أنه "ترك على الطاولة" للمسؤولين الأوروبيين جميع المعلومات المقدمة من قبل منظمة الأمم المتحدة عن الوضع في غزة والضفة الغربية ولبنان "لكي يتمكنوا من الحكم على الطريقة التي تشن بها الحرب" في المنطقة.
من ناحية أخرى اعتبر بوريل أنه لا يبدو أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يريد التفاوض "بل يسعى للتصعيد من أجل تحقيق أهدافه" مؤكدا أن الهدف الروسي هو "غزو أوكرانيا واحتلالها وإخضاعها وهي دولة أوروبية ومرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي".
وأكد أنه حذر من أن تأخر رد الفعل من قبل الاتحاد الأوروبي يعني في المقابل تصعيدا من روسيا مشيرا إلى أن رد الاتحاد كان يجب أن يكون "أكثر حزما وقوة منذ بداية" الحرب.
وذكر المسؤول الأوروبي "أن روسيا تتلقى دعما من كوريا الشمالية وإيران والصين" مبينا أن مناقشات اليوم واجتماع الغد مع وزراء دفاع دول الاتحاد الأوروبي وأمين عام حلف شمالي الأطلسي (ناتو) سيفضي إلى تكثيف الدعم العسكري والمالي لأوكرانيا وهو ما "يصب في المصلحة الحيوية لأوروبا".
أما فيما يتعلق بالعلاقات الأمريكية - الأوروبية أكد بوريل أن هناك "حاجة لمستوى غير مسبوق من التنسيق بين الدول الأعضاء للتعامل مع الإدارة الأمريكية الجديدة" مشيرا إلى أن الوضع سيكون مختلفا لكنه يشكل فرصة للاتحاد الأوروبي ليظهر كشريك موثوق يمكنه أن يعزز احترام القانون على الساحة الدولية. (النهاية)

أ ر ن / ر ج



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