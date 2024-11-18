بريطانيا والصين تتفقان على العمل لتحقيق الاستقرار العالمي

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
لندن - 18 - 11 (كونا) –- اتفقت بريطانيا والصين اليوم الاثنين على العمل المشترك من أجل تحقيق الاستقرار العالمي والتعاون الاقتصادي والانتقال الى الطاقة النظيفة.
وقالت رئاسة الوزراء البريطانية في بيان إن ذلك جاء خلال لقاء بين رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر والرئيس الصيني شي جين بينغ في البرازيل حيث انطلقت أعمال قمة مجموعة الدول العشرين (جي 20).
وذكر البيان ان الجانبين بحثا سبل توطيد الشراكة الثنائية في مجالات التجارة والاستثمار والصحة والتعليم وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المتبادل.
واتفق الجانبان على أن التغير المناخي يجب أن يتصدر جدول الأعمال وأنه يتعين عمل المزيد من أجل تسريع وتيرة التقدم العالمي نحو تحقيق الحياد الكربوني.
وناقشا الخطوات التالية لمساعي توطيد الشراكة كما اتفقا على أهمية زيارة وزيرة الخزانة البريطانية رايتشل ريفز الى بكين في العام المقبل لمناقشة التعاون الاقتصادي والمالي. (النهاية)
ن ب ش / م ع ح ع
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