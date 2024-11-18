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بريطانيا والصين تتفقان على العمل لتحقيق الاستقرار العالمي

11/18/2024 11:40:07 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) لندن - 18 - 11 (كونا) –- اتفقت بريطانيا والصين اليوم الاثنين على العمل المشترك من أجل تحقيق الاستقرار العالمي والتعاون الاقتصادي والانتقال الى الطاقة النظيفة.
وقالت رئاسة الوزراء البريطانية في بيان إن ذلك جاء خلال لقاء بين رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر والرئيس الصيني شي جين بينغ في البرازيل حيث انطلقت أعمال قمة مجموعة الدول العشرين (جي 20).
وذكر البيان ان الجانبين بحثا سبل توطيد الشراكة الثنائية في مجالات التجارة والاستثمار والصحة والتعليم وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المتبادل.
واتفق الجانبان على أن التغير المناخي يجب أن يتصدر جدول الأعمال وأنه يتعين عمل المزيد من أجل تسريع وتيرة التقدم العالمي نحو تحقيق الحياد الكربوني.
وناقشا الخطوات التالية لمساعي توطيد الشراكة كما اتفقا على أهمية زيارة وزيرة الخزانة البريطانية رايتشل ريفز الى بكين في العام المقبل لمناقشة التعاون الاقتصادي والمالي. (النهاية)

ن ب ش / م ع ح ع



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