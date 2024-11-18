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رئيس الوزراء البريطاني في قمة (جي 20): الخطوة الأهم في محاربة الجوع هي حل النزاعات

11/18/2024 11:40:07 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) لندن - 18 - 11 (كونا) –- اعتبر رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر اليوم الاثنين أن الخطوة الأهم في محاربة الجوع هي حل النزاعات مشيرا الى المجاعة التي يواجهها سكان شمال قطاع غزة والنازحين في السودان بفعل النزاعات.
جاء ذلك في خطاب ستارمر بجلسة إطلاق (التحالف العالمي ضد الجوع والفقر) لدى افتتاح قمة مجموعة العشرين (جي 20) التي تستضيفها مدينة (ريو دي جانيرو) البرازيلية على مدار يومين.
وأعرب ستارمر عن عميق القلق حيال محنة المدنيين الفلسطينيين الذين يكابدون الجوع لاسيما في شمال قطاع غزة مكررا الدعوة لإيقاف فوري لإطلاق النار.
وطالب بإيصال المزيد من المساعدات إلى سكان القطاع مع دخول فصل الشتاء مطالبا الاحتلال الإسرائيلي بعمل المزيد لحماية المدنيين وموظفي الإغاثة وفقا لبنود القانون الدولي.
وقال إنه يتعين تمكين وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) من أداء مهامها.
وعن السودان أكد رئيس الوزراء البريطاني ان بلاده تضاعف دعمها للنازحين في السودان جراء الحرب التي اندلعت فيه منذ إبريل 2023.
وشدد على ان "النزاعات والتغير المناخي من ضمن التحديات الجسيمة التي تعترض كل ما نريد تحقيقه فهي تدمر نمو الاقتصاد وتقوض الأمن والفرص وتولد الهجرة الى حد لا يمكننا تحمله".
وأعرب عن رغبة المملكة المتحدة في بناء شراكات تدعم التقدم بمحاربة الفقر والجوع وقيادة عالمية متجددة وحازمة لهذا الغرض.
ولفت إلى أن جائحة فيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19) والتغير المناخي وارتفاع مستويات النزاعات أدت كلها إلى تشتيت جهود محاربة الفقر في العقد الماضي.
وكشف عن أن المملكة المتحدة تطلق شراكات جديدة في قارتي إفريقيا وآسيا لحماية حقوق الطفل وذلك مع كل من منظمة الصحة العالمية وبرنامج الغذاء العالمي ومنظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة والأمومة (يونيسيف). (النهاية)

ن ب ش / م ع ح ع



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