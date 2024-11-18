رئيس الوزراء البريطاني في قمة (جي 20): الخطوة الأهم في محاربة الجوع هي حل النزاعات

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
لندن - 18 - 11 (كونا) –- اعتبر رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر اليوم الاثنين أن الخطوة الأهم في محاربة الجوع هي حل النزاعات مشيرا الى المجاعة التي يواجهها سكان شمال قطاع غزة والنازحين في السودان بفعل النزاعات.
جاء ذلك في خطاب ستارمر بجلسة إطلاق (التحالف العالمي ضد الجوع والفقر) لدى افتتاح قمة مجموعة العشرين (جي 20) التي تستضيفها مدينة (ريو دي جانيرو) البرازيلية على مدار يومين.
وأعرب ستارمر عن عميق القلق حيال محنة المدنيين الفلسطينيين الذين يكابدون الجوع لاسيما في شمال قطاع غزة مكررا الدعوة لإيقاف فوري لإطلاق النار.
وطالب بإيصال المزيد من المساعدات إلى سكان القطاع مع دخول فصل الشتاء مطالبا الاحتلال الإسرائيلي بعمل المزيد لحماية المدنيين وموظفي الإغاثة وفقا لبنود القانون الدولي.
وقال إنه يتعين تمكين وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) من أداء مهامها.
وعن السودان أكد رئيس الوزراء البريطاني ان بلاده تضاعف دعمها للنازحين في السودان جراء الحرب التي اندلعت فيه منذ إبريل 2023.
وشدد على ان "النزاعات والتغير المناخي من ضمن التحديات الجسيمة التي تعترض كل ما نريد تحقيقه فهي تدمر نمو الاقتصاد وتقوض الأمن والفرص وتولد الهجرة الى حد لا يمكننا تحمله".
وأعرب عن رغبة المملكة المتحدة في بناء شراكات تدعم التقدم بمحاربة الفقر والجوع وقيادة عالمية متجددة وحازمة لهذا الغرض.
ولفت إلى أن جائحة فيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19) والتغير المناخي وارتفاع مستويات النزاعات أدت كلها إلى تشتيت جهود محاربة الفقر في العقد الماضي.
وكشف عن أن المملكة المتحدة تطلق شراكات جديدة في قارتي إفريقيا وآسيا لحماية حقوق الطفل وذلك مع كل من منظمة الصحة العالمية وبرنامج الغذاء العالمي ومنظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة والأمومة (يونيسيف). (النهاية)
ن ب ش / م ع ح ع
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