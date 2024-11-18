وزير الخارجية الجزائري يبحث مع مسؤولتين أمريكيتين تطورات الأوضاع في غزة والهجرة في الساحل

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الجزائر - 18 - 11 (كونا) -- بحث وزير
الخارجية الجزائري أحمد عطاف مع مسؤولتين أمريكيتين رفيعتي المستوى سبل تعزيز العلاقات الثنائية بالإضافة إلى تطورات الأوضاع في غزة وإشكالية الهجرة في منطقة الساحل.
وقالت الخارجية الجزائرية في بيان اليوم الاثنين إن عطاف استقبل وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية لشؤون الأمن المدني والديمقراطية وحقوق الإنسان عزرا زيا ونائبة وزير الخارجية الأمريكي المساعدة لشؤون الشرق الأدنى بربارا ليف.
وأوضح البيان أن المباحثات بين الطرفين سمحت باستعراض عدد من المسائل المرتبطة بتعزيز العلاقات الجزائرية الأمريكية ومناقشة مجموعة من القضايا الدولية والإقليمية المطروحة على جدول أعمال مجلس الأمن الدولي.
كما شهد اللقاء بحث تطورات الأوضاع بقطاع غزة في سياق المفاوضات الجارية لاعتماد قرار حول تنفيذ وقف إطلاق النار ومشروع التأسيس لبعثة لحفظ السلم والأمن في هايتي وكذلك إشكالية الهجرة في منطقة الساحل الصحراوي.
وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قد التقى المسؤولتين الأمريكيتين في وقت سابق اليوم وبحث معهما تقييم العلاقات بين البلدين خاصة في المجال الأمني كما تم التأكيد على الالتزام بالعمل سويا من أجل ترقية الحريات الأساسية. (النهاية)
م ر / ر ج
MENAFN18112024000071011013ID1108899902
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