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وزير الخارجية الجزائري يبحث مع مسؤولتين أمريكيتين تطورات الأوضاع في غزة والهجرة في الساحل

11/18/2024 11:40:06 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر - 18 - 11 (كونا) -- بحث وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف مع مسؤولتين أمريكيتين رفيعتي المستوى سبل تعزيز العلاقات الثنائية بالإضافة إلى تطورات الأوضاع في غزة وإشكالية الهجرة في منطقة الساحل.
وقالت الخارجية الجزائرية في بيان اليوم الاثنين إن عطاف استقبل وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية لشؤون الأمن المدني والديمقراطية وحقوق الإنسان عزرا زيا ونائبة وزير الخارجية الأمريكي المساعدة لشؤون الشرق الأدنى بربارا ليف.
وأوضح البيان أن المباحثات بين الطرفين سمحت باستعراض عدد من المسائل المرتبطة بتعزيز العلاقات الجزائرية الأمريكية ومناقشة مجموعة من القضايا الدولية والإقليمية المطروحة على جدول أعمال مجلس الأمن الدولي.
كما شهد اللقاء بحث تطورات الأوضاع بقطاع غزة في سياق المفاوضات الجارية لاعتماد قرار حول تنفيذ وقف إطلاق النار ومشروع التأسيس لبعثة لحفظ السلم والأمن في هايتي وكذلك إشكالية الهجرة في منطقة الساحل الصحراوي.
وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قد التقى المسؤولتين الأمريكيتين في وقت سابق اليوم وبحث معهما تقييم العلاقات بين البلدين خاصة في المجال الأمني كما تم التأكيد على الالتزام بالعمل سويا من أجل ترقية الحريات الأساسية. (النهاية)

م ر / ر ج



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