(وول ستريت).. الأسهم الأمريكية تغلق على تباين وسط ترقب تقارير الأرباح

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
نيويورك - 18 - 11 (كونا) -- تباينت الأسهم الأمريكية في ختام تعاملاتها اليوم الاثنين على ضوء انتظار تقارير الأرباح الرئيسية هذا الأسبوع وترقب حالة الارتفاع بعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية.
وارتفع مؤشر (ناسداك المركب) بدعم من ارتفاع سهم (تسلا) بأكثر من 60ر0 بالمئة كما تقدم مؤشر (ستاندرد آند بورز 500) بنسبة 39ر0 بالمئة فيما انخفض مؤشر (داو جونز الصناعي) 39ر55 نقطة أو 13ر0 بالمئة.
وتأتي تداولات يوم الاثنين بعد أسبوع صعب بالنسبة للمؤشرات الثلاثة الرئيسية التي أصبحت الآن بعيدة عن أعلى المستويات التي شوهدت في أعقاب فوز الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب.
وتستمر المخاوف بشأن مسار أسعار الفائدة في التأثير على أذهان المستثمرين خاصة بعد أن ذكر رئيس البنك الفيدرالي الأمريكي جيروم باول الخميس الماضي أن البنك المركزي ليس "في عجلة من أمره" لخفض أسعار الفائدة نظرا للنمو القوي للاقتصاد وسوق العمل القوي ما أدى إلى عمليات البيع الأسبوع الماضي. (النهاية)
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