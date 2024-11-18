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(وول ستريت).. الأسهم الأمريكية تغلق على تباين وسط ترقب تقارير الأرباح

11/18/2024 11:40:06 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 18 - 11 (كونا) -- تباينت الأسهم الأمريكية في ختام تعاملاتها اليوم الاثنين على ضوء انتظار تقارير الأرباح الرئيسية هذا الأسبوع وترقب حالة الارتفاع بعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية.
وارتفع مؤشر (ناسداك المركب) بدعم من ارتفاع سهم (تسلا) بأكثر من 60ر0 بالمئة كما تقدم مؤشر (ستاندرد آند بورز 500) بنسبة 39ر0 بالمئة فيما انخفض مؤشر (داو جونز الصناعي) 39ر55 نقطة أو 13ر0 بالمئة.
وتأتي تداولات يوم الاثنين بعد أسبوع صعب بالنسبة للمؤشرات الثلاثة الرئيسية التي أصبحت الآن بعيدة عن أعلى المستويات التي شوهدت في أعقاب فوز الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب.
وتستمر المخاوف بشأن مسار أسعار الفائدة في التأثير على أذهان المستثمرين خاصة بعد أن ذكر رئيس البنك الفيدرالي الأمريكي جيروم باول الخميس الماضي أن البنك المركزي ليس "في عجلة من أمره" لخفض أسعار الفائدة نظرا للنمو القوي للاقتصاد وسوق العمل القوي ما أدى إلى عمليات البيع الأسبوع الماضي. (النهاية)

ع س ت / ر ج



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