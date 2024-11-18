وزارة الدفاع الأمريكية: احتمال انتقال 11 ألف جندي كوري شمالي إلى منطقة كورسك الروسية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
واشنطن - 18 - 11 (كونا) -- كشفت الولايات المتحدة اليوم الاثنين عن احتمال أن يكون نحو 11 ألف جندي كوري شمالي قد انتقلوا إلى منطقة (كورسك) الروسية التي تتعرض لهجمات أوكرانية منذ عدة أشهر.
وقالت وزارة الدفاع الأمريكية إنها لم تتأكد أن هذه القوات (الكورية الشمالية) قد شاركت في قتال مع القوات الأوكرانية الموجودة داخل جزء من منطقة كورسك".
وأوضحت نائبة المتحدث باسم الوزارة سابرينا سينغ للصحفيين أن هذه القوات انتقلت إلى كورسك "لسبب ما ولدينا كل التوقعات بأنها ستشارك في العمليات القتالية" مشيرة إلى إنه "لا يوجد مؤشر على دخول المزيد من القوات الكورية الشمالية إلى روسيا لكن هذا قد يتغير".
وأشارت سينغ الى أن واشنطن تعتبر كوريا الشمالية شريكة في الحرب مع روسيا ضد أوكرانيا التي تحظى بدعم واشنطن والعديد من العواصم الغربية الأخرى.
وبدأت القوات الكورية الشمالية دخول روسيا الشهر الماضي وإزاء ذلك عبرت الولايات المتحدة عن الشعور بالقلق بشأن اعتزام موسكو استخدام هؤلاء الجنود في القتال ضد القوات الأوكرانية بمنطقة كورسك القريبة من الحدود مع أوكرانيا.
وسبق أن أعلن البيت الأبيض الشهر الماضي أن قوات كوريا الشمالية "ستصبح أهدافا عسكرية مشروعة" إذا شاركت في القتال ضد أوكرانيا. (النهاية)
ع س ج / ر ج
MENAFN18112024000071011013ID1108899900
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.