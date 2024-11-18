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وزارة الدفاع الأمريكية: احتمال انتقال 11 ألف جندي كوري شمالي إلى منطقة كورسك الروسية

11/18/2024 11:40:06 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 18 - 11 (كونا) -- كشفت الولايات المتحدة اليوم الاثنين عن احتمال أن يكون نحو 11 ألف جندي كوري شمالي قد انتقلوا إلى منطقة (كورسك) الروسية التي تتعرض لهجمات أوكرانية منذ عدة أشهر.
وقالت وزارة الدفاع الأمريكية إنها لم تتأكد أن هذه القوات (الكورية الشمالية) قد شاركت في قتال مع القوات الأوكرانية الموجودة داخل جزء من منطقة كورسك".
وأوضحت نائبة المتحدث باسم الوزارة سابرينا سينغ للصحفيين أن هذه القوات انتقلت إلى كورسك "لسبب ما ولدينا كل التوقعات بأنها ستشارك في العمليات القتالية" مشيرة إلى إنه "لا يوجد مؤشر على دخول المزيد من القوات الكورية الشمالية إلى روسيا لكن هذا قد يتغير".
وأشارت سينغ الى أن واشنطن تعتبر كوريا الشمالية شريكة في الحرب مع روسيا ضد أوكرانيا التي تحظى بدعم واشنطن والعديد من العواصم الغربية الأخرى.
وبدأت القوات الكورية الشمالية دخول روسيا الشهر الماضي وإزاء ذلك عبرت الولايات المتحدة عن الشعور بالقلق بشأن اعتزام موسكو استخدام هؤلاء الجنود في القتال ضد القوات الأوكرانية بمنطقة كورسك القريبة من الحدود مع أوكرانيا.
وسبق أن أعلن البيت الأبيض الشهر الماضي أن قوات كوريا الشمالية "ستصبح أهدافا عسكرية مشروعة" إذا شاركت في القتال ضد أوكرانيا. (النهاية)

ع س ج / ر ج



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