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بريطانيا والولايات المتحدة توقعان اتفاقية تعاون نووي مدني

11/18/2024 11:40:06 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) لندن - 18 - 11 (كونا) -– وقعت بريطانيا والولايات المتحدة اليوم الاثنين اتفاقية تعاون نووي مدني لتسريع وتيرة انتشار التقنيات النووية المتقدمة لتعزيز أمن الطاقة ونزع الكربون من الصناعات.
وقالت وزارة أمن الطاقة والحياد الكربوني البريطانية في بيان إن توقيع الاتفاقية تم في اجتماعات الدورة ال29 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (كوب 29) في مدينة باكو عاصمة أذربيجان.
وأوضحت الوزارة أن الاتفاقية تهدف الى جمع الأبحاث النووية وتبادل المعلومات حول التقنيات النووية المتقدمة وجعلها متوافرة للاستخدام بحلول عام 2030.
وتدعم الاتفاقية تعهدات مؤتمر (كوب 28) في العام الماضي برفع سعة الطاقة النووية بواقع ثلاثة أضعاف بحلول عام 2050.
وتدخل الاتفاقية حيز التنفيذ في الأول من مارس 2025 ومن المتوقع ان تنضم اليها كل من كندا وفرنسا واليابان وكوريا الجنوبية وجنوب افريقيا والصين وسويسرا وأستراليا ومنظمة الجماعة الأوروبية للطاقة الذرية مع إقصاء روسيا عن المنتدى العالمي للجيل الرابع. (النهاية)

ن ب ش / ر ج



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