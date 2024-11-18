بريطانيا والولايات المتحدة توقعان اتفاقية تعاون نووي مدني

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
لندن - 18 - 11 (كونا) -– وقعت بريطانيا والولايات المتحدة اليوم الاثنين اتفاقية تعاون نووي مدني لتسريع وتيرة انتشار التقنيات النووية المتقدمة لتعزيز أمن الطاقة ونزع الكربون من الصناعات.
وقالت وزارة أمن الطاقة والحياد الكربوني البريطانية في بيان إن توقيع الاتفاقية تم في اجتماعات الدورة ال29 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (كوب 29) في مدينة باكو عاصمة أذربيجان.
وأوضحت الوزارة أن الاتفاقية تهدف الى جمع الأبحاث النووية وتبادل المعلومات حول التقنيات النووية المتقدمة وجعلها متوافرة للاستخدام بحلول عام 2030.
وتدعم الاتفاقية تعهدات مؤتمر (كوب 28) في العام الماضي برفع سعة الطاقة النووية بواقع ثلاثة أضعاف بحلول عام 2050.
وتدخل الاتفاقية حيز التنفيذ في الأول من مارس 2025 ومن المتوقع ان تنضم اليها كل من كندا وفرنسا واليابان وكوريا الجنوبية وجنوب افريقيا والصين وسويسرا وأستراليا ومنظمة الجماعة الأوروبية للطاقة الذرية مع إقصاء روسيا عن المنتدى العالمي للجيل الرابع. (النهاية)
ن ب ش / ر ج
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