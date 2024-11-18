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قادة مجموعة العشرين يعلنون دعمهم لوقف شامل لإطلاق النار في غزة ولبنان

11/18/2024 11:40:06 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 18 - 11 (كونا) -- أعرب قادة مجموعة الدول العشرين (جي 20) اليوم الاثنين عن قلقهم العميق إزاء الوضع الإنساني "الكارثي" في قطاع غزة الفلسطيني والتصعيد في لبنان مؤكدين دعمهم لوقف "شامل" لإطلاق النار.
وشدد القادة في بيان صادر عن قمة المجوعة في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية على الحاجة الملحة لتوسيع تدفق المساعدات الإنسانية وتعزيز حماية المدنيين في غزة ورفع جميع الحواجز أمام توفير المساعدات الإنسانية للقطاع المحاصر.
وعبر القادة المجتمعون في البرازيل عن اتحادهم على "دعم وقف شامل لإطلاق النار في غزة تماشيا مع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2735 وفي لبنان بما يمكن المواطنين من العودة بأمان إلى منازلهم على جانبي الخط الأزرق".
وجددوا التزامهم الثابت إزاء حل الدولتين "حيث تعيش إسرائيل والدولة الفلسطينية جنبا إلى جنب في سلام داخل حدود آمنة ومعترف بها بما يتوافق مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة".
وانطلقت في وقت سابق اليوم الاثنين قمة قادة مجموعة العشرين وعلى رأس ملفات القمة التي تدوم يومين مكافحة الجوع والفقر وتعزيز التنمية المستدامة وإصلاح الحوكمة العالمية. (النهاية)

ع س ج / ر ج



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