قادة مجموعة العشرين يعلنون دعمهم لوقف شامل لإطلاق النار في غزة ولبنان

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
واشنطن - 18 - 11 (كونا) -- أعرب قادة مجموعة الدول العشرين (جي 20) اليوم الاثنين عن قلقهم العميق إزاء الوضع الإنساني "الكارثي" في قطاع غزة الفلسطيني والتصعيد في لبنان مؤكدين دعمهم لوقف "شامل" لإطلاق النار.
وشدد القادة في بيان صادر عن قمة المجوعة في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية على الحاجة الملحة لتوسيع تدفق المساعدات الإنسانية وتعزيز حماية المدنيين في غزة ورفع جميع الحواجز أمام توفير المساعدات الإنسانية للقطاع المحاصر.
وعبر القادة المجتمعون في البرازيل عن اتحادهم على "دعم وقف شامل لإطلاق النار في غزة تماشيا مع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2735 وفي لبنان بما يمكن المواطنين من العودة بأمان إلى منازلهم على جانبي الخط الأزرق".
وجددوا التزامهم الثابت إزاء حل الدولتين "حيث تعيش إسرائيل والدولة الفلسطينية جنبا إلى جنب في سلام داخل حدود آمنة ومعترف بها بما يتوافق مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة".
وانطلقت في وقت سابق اليوم الاثنين قمة قادة مجموعة العشرين وعلى رأس ملفات القمة التي تدوم يومين مكافحة الجوع والفقر وتعزيز التنمية المستدامة وإصلاح الحوكمة العالمية. (النهاية)
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