موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الاثنين الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - وزارة الداخلية الكويتية تعلن ضبط شبكة دولية "من الجنسية الآسيوية" تعمل على ترويج المواد المخدرة والمؤثرات العقلية في مناطق متفرقة من البلاد بتنسيق وتوجيهات من شبكة دولية خارجية وتقول إنه تم ضبط 7 متهمين بحوزتهم نحو 16 كيلوغراما من المواد المخدرة.
الكويت - قوة الإطفاء العام تعلن وفاة عامل وإصابة آخر في حادث انفجار صهريج وقع أثناء أعمال الحدادة في مصنع صهاريج بمنطقة سكراب أمغرة.
نيويورك - مجلس الأمن الدولي يفشل في اعتماد مشروع قرار يطالب القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع باحترام التزاماتها في (إعلان جدة) بشأن حماية المدنيين وتنفيذها بشكل كامل وذلك بعد استخدام روسيا حق النقض (فيتو).
بيروت - لبنان يعلن مقتل 35 شخصا وإصابة 143 آخرين جراء الغارات التي شنها طيران الاحتلال الإسرائيلي على مناطق وبلدات مختلفة من لبنان خلال الساعات ال24 الماضية ما يرفع حصيلة الضحايا إلى 3516 قتيلا و14929 جريحا منذ بدء العدوان.
واشنطن - قمة قادة مجموعة العشرين (جي 20) تنطلق في مدينة (ريو دي جانيرو) البرازيلية وتستمر يومين حيث تتصدر ملفات مكافحة الجوع والفقر وتعزيز التنمية المستدامة وإصلاح الحوكمة العالمية أعمالها.
واشنطن - الولايات المتحدة تكشف عن احتمال أن يكون نحو 11 ألف جندي كوري شمالي قد انتقلوا إلى منطقة (كورسك) الروسية التي تتعرض لهجمات أوكرانية منذ عدة أشهر. (النهاية) ر ج
MENAFN18112024000071011013ID1108899897
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.