موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الاثنين الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - وزارة الداخلية الكويتية تعلن ضبط شبكة دولية "من الجنسية الآسيوية" تعمل على ترويج المواد المخدرة والمؤثرات العقلية في مناطق متفرقة من البلاد بتنسيق وتوجيهات من شبكة دولية خارجية وتقول إنه تم ضبط 7 متهمين بحوزتهم نحو 16 كيلوغراما من المواد المخدرة.

الكويت - قوة الإطفاء العام تعلن وفاة عامل وإصابة آخر في حادث انفجار صهريج وقع أثناء أعمال الحدادة في صهاريج بمنطقة سكراب أمغرة.

نيويورك - مجلس الأمن الدولي يفشل في اعتماد مشروع قرار يطالب القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع باحترام التزاماتها في (إعلان جدة) بشأن حماية المدنيين وتنفيذها بشكل كامل وذلك بعد استخدام روسيا حق النقض (فيتو).

بيروت - لبنان يعلن مقتل 35 شخصا وإصابة 143 آخرين جراء الغارات التي شنها طيران الاحتلال الإسرائيلي على مناطق وبلدات مختلفة من لبنان خلال الساعات ال24 الماضية ما يرفع حصيلة الضحايا إلى 3516 قتيلا و14929 جريحا منذ بدء العدوان.

واشنطن - قمة قادة مجموعة العشرين (جي 20) تنطلق في مدينة (ريو دي جانيرو) البرازيلية وتستمر يومين حيث تتصدر ملفات مكافحة الجوع والفقر وتعزيز التنمية المستدامة وإصلاح الحوكمة العالمية أعمالها.

واشنطن - الولايات المتحدة تكشف عن احتمال أن يكون نحو 11 ألف جندي كوري شمالي قد انتقلوا إلى منطقة (كورسك) الروسية التي تتعرض لهجمات أوكرانية منذ عدة أشهر. (النهاية) ر ج