إي إف جي هيرميس تكشف عن صندوق التعليم الــســـعـــودي (SEF) بـــقــــيـــمـــة 300 مـــلـــيـون دولار

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الثلاثاء ١٩ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
أعلنت إي اف جي هيرميس، بنك الاستثمار التابع لمجموعة إي اف جي القابضة والرائد في أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، MENA أمس، أن ذراعها للاستثمار المباشر قد أطلق صندوق التعليم السعودي ( SEF ) بقيمة 300 مليون دولار أمريكي بهدف بناء مشغل تعليمي عالمي المستوى في المملكة العربية السعودية للاستفادة من الفرصة السوقية الواضحة التي تظهر من خلال النمو المتزايد في عدد الطلاب في المدارس الخاصة، والذي من المتوقع أن يتضاعف أكثر من الضعف تماشيًا مع أهداف رؤية السعودية 2030 والحاجة الملحة إلى مشغلين أقوياء لتلبية هذا الطلب المتزايد.
وأعلنت أيضاً إي اف جي هيرميس أن صندوق التعليم السعودي ( SEF ) قد دخل في اتفاقيات نهائية مع مجموعة جي إف إتش المالية ( GFH )، المجموعة المالية الرائدة في دول مجلس التعاون الخليجي، للاستحواذ على محفظة من المدارس الدولية المملوكة لصناديق الاستثمار الخاص المدارة من قبل GFH تحت العلامة التجارية برايتس للتعليم وتشمل هذه المحفظة أربع مدارس في السعودية، ومدرستين في الإمارات، وواحدة في البحرين، بسعة إجمالية تقارب 12 , 000 طالب، مع تسجيل حوالي 8 , 000 طالب حاليا.
وفي هذا السياق، صرح خلدون حاج حسن، الرئيس التنفيذي لـ«جي إف إتش اكويتيز»: «تمثل برايتس للتعليم علامة تجارية ومنصة تعليمية متميزة ومبتكرة عبر وجودها القوي في دول مجلس التعاون الخليجي، تقدم تجربة دراسية فريدة. وتفتخر مجموعة جي إف إتش المالية بالشراكة مع إي اف جي هيرميس، بسجلهم الحافل في قطاع التعليم للاستمرار في مسيرة نمو برايتس للتعليم. بناءً على النجاح والخبرة القوية لإي اف جي هيرميس في إدارة صندوق تعليمي نموذجي في مصر، نسعى معًا للالتزام بتعزيز الوصول الى الفرص التعليمية المتميزة من خلال توفير أفضل الخبرات التعليمية للطلاب».
ومن جانبه، عبر كريم موسى، الرئيس التنفيذي المشارك لشركة إي اف جي هيرميس، عن حماسه الشديد لإعلان أن صندوق التعليم السعودي قد خطى خطوة مهمة نحو الاستثمار الأول له في المملكة العربية السعودية ومنطقة دول مجلس التعاون الخليجي، حيث استحوذ على محفظة استثمارية كبيرة ومتنوعة. وأكد أن الخبرات الثمينة والرؤى الواضحة التي اكتسبوها على مدار السنوات الخمس الماضية في تأسيس مشغل التعليم الرائد في مصر بدءًا من مرحلة الروضة وصولاً إلى الصف الثاني عشر، منصة مصر للتعليم ( EEP )، تمنحهم الأهلية لتقديم خدمات تعليمية رفيعة المستوى للطلاب الجدد. كما أوضح أن هذا الاستثمار يجسد التزامهم الراسخ بضمان نجاح برايتس للتعليم ومناسبتها للاحتياجات المتطورة للطلاب والمجتمعات في المنطقة.
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