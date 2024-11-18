إي إف جي هيرميس تكشف عن صندوق التعليم الــســـعـــودي (SEF) بـــقــــيـــمـــة 300 مـــلـــيـون دولار

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٩ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

أعلنت‭ ‬إي‭ ‬اف‭ ‬جي‭ ‬هيرميس،‭ ‬بنك‭ ‬الاستثمار‭ ‬التابع‭ ‬لمجموعة‭ ‬إي‭ ‬اف‭ ‬جي‭ ‬القابضة‭ ‬والرائد‭ ‬في‭ ‬أسواق‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وشمال‭ ‬إفريقيا، MENA ‭ ‬أمس،‭ ‬أن‭ ‬ذراعها‭ ‬للاستثمار‭ ‬المباشر‭ ‬قد‭ ‬أطلق‭ ‬صندوق‭ ‬التعليم‭ ‬السعودي‭ (‬ SEF ‭) ‬بقيمة‭ ‬300‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭ ‬بهدف‭ ‬بناء‭ ‬مشغل‭ ‬تعليمي‭ ‬عالمي‭ ‬المستوى‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬للاستفادة‭ ‬من‭ ‬الفرصة‭ ‬السوقية‭ ‬الواضحة‭ ‬التي‭ ‬تظهر‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬النمو‭ ‬المتزايد‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬الطلاب‭ ‬في‭ ‬المدارس‭ ‬الخاصة،‭ ‬والذي‭ ‬من‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬يتضاعف‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬الضعف‭ ‬تماشيًا‭ ‬مع‭ ‬أهداف‭ ‬رؤية‭ ‬السعودية‭ ‬2030‭ ‬والحاجة‭ ‬الملحة‭ ‬إلى‭ ‬مشغلين‭ ‬أقوياء‭ ‬لتلبية‭ ‬هذا‭ ‬الطلب‭ ‬المتزايد‭.‬

وأعلنت‭ ‬أيضاً‭ ‬إي‭ ‬اف‭ ‬جي‭ ‬هيرميس‭ ‬أن‭ ‬صندوق‭ ‬التعليم‭ ‬السعودي‭ (‬ SEF ‭) ‬قد‭ ‬دخل‭ ‬في‭ ‬اتفاقيات‭ ‬نهائية‭ ‬مع‭ ‬مجموعة‭ ‬جي‭ ‬إف‭ ‬إتش‭ ‬المالية‭ (‬ GFH ‭)‬،‭ ‬المجموعة‭ ‬المالية‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي،‭ ‬للاستحواذ‭ ‬على‭ ‬محفظة‭ ‬من‭ ‬المدارس‭ ‬الدولية‭ ‬المملوكة‭ ‬لصناديق‭ ‬الاستثمار‭ ‬الخاص‭ ‬المدارة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬ GFH ‭ ‬تحت‭ ‬العلامة‭ ‬التجارية‭ ‬برايتس‭ ‬للتعليم‭ ‬وتشمل‭ ‬هذه‭ ‬المحفظة‭ ‬أربع‭ ‬مدارس‭ ‬في‭ ‬السعودية،‭ ‬ومدرستين‭ ‬في‭ ‬الإمارات،‭ ‬وواحدة‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬بسعة‭ ‬إجمالية‭ ‬تقارب‭ ‬12 , 000‭ ‬طالب،‭ ‬مع‭ ‬تسجيل‭ ‬حوالي‭ ‬8 , 000‭ ‬طالب‭ ‬حاليا‭.‬

وفي‭ ‬هذا‭ ‬السياق،‭ ‬صرح‭ ‬خلدون‭ ‬حاج‭ ‬حسن،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لـ«جي‭ ‬إف‭ ‬إتش‭ ‬اكويتيز‮»‬‭: ‬‮«‬تمثل‭ ‬برايتس‭ ‬للتعليم‭ ‬علامة‭ ‬تجارية‭ ‬ومنصة‭ ‬تعليمية‭ ‬متميزة‭ ‬ومبتكرة‭ ‬عبر‭ ‬وجودها‭ ‬القوي‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي،‭ ‬تقدم‭ ‬تجربة‭ ‬دراسية‭ ‬فريدة‭. ‬وتفتخر‭ ‬مجموعة‭ ‬جي‭ ‬إف‭ ‬إتش‭ ‬المالية‭ ‬بالشراكة‭ ‬مع‭ ‬إي‭ ‬اف‭ ‬جي‭ ‬هيرميس،‭ ‬بسجلهم‭ ‬الحافل‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬التعليم‭ ‬للاستمرار‭ ‬في‭ ‬مسيرة‭ ‬نمو‭ ‬برايتس‭ ‬للتعليم‭. ‬بناءً‭ ‬على‭ ‬النجاح‭ ‬والخبرة‭ ‬القوية‭ ‬لإي‭ ‬اف‭ ‬جي‭ ‬هيرميس‭ ‬في‭ ‬إدارة‭ ‬صندوق‭ ‬تعليمي‭ ‬نموذجي‭ ‬في‭ ‬مصر،‭ ‬نسعى‭ ‬معًا‭ ‬للالتزام‭ ‬بتعزيز‭ ‬الوصول‭ ‬الى‭ ‬الفرص‭ ‬التعليمية‭ ‬المتميزة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬توفير‭ ‬أفضل‭ ‬الخبرات‭ ‬التعليمية‭ ‬للطلاب‮»‬‭.‬

ومن‭ ‬جانبه،‭ ‬عبر‭ ‬كريم‭ ‬موسى،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬المشارك‭ ‬لشركة‭ ‬إي‭ ‬اف‭ ‬جي‭ ‬هيرميس،‭ ‬عن‭ ‬حماسه‭ ‬الشديد‭ ‬لإعلان‭ ‬أن‭ ‬صندوق‭ ‬التعليم‭ ‬السعودي‭ ‬قد‭ ‬خطى‭ ‬خطوة‭ ‬مهمة‭ ‬نحو‭ ‬الاستثمار‭ ‬الأول‭ ‬له‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬ومنطقة‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي،‭ ‬حيث‭ ‬استحوذ‭ ‬على‭ ‬محفظة‭ ‬استثمارية‭ ‬كبيرة‭ ‬ومتنوعة‭. ‬وأكد‭ ‬أن‭ ‬الخبرات‭ ‬الثمينة‭ ‬والرؤى‭ ‬الواضحة‭ ‬التي‭ ‬اكتسبوها‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬السنوات‭ ‬الخمس‭ ‬الماضية‭ ‬في‭ ‬تأسيس‭ ‬مشغل‭ ‬التعليم‭ ‬الرائد‭ ‬في‭ ‬مصر‭ ‬بدءًا‭ ‬من‭ ‬مرحلة‭ ‬الروضة‭ ‬وصولاً‭ ‬إلى‭ ‬الصف‭ ‬الثاني‭ ‬عشر،‭ ‬منصة‭ ‬مصر‭ ‬للتعليم‭ (‬ EEP ‭)‬،‭ ‬تمنحهم‭ ‬الأهلية‭ ‬لتقديم‭ ‬خدمات‭ ‬تعليمية‭ ‬رفيعة‭ ‬المستوى‭ ‬للطلاب‭ ‬الجدد‭. ‬كما‭ ‬أوضح‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الاستثمار‭ ‬يجسد‭ ‬التزامهم‭ ‬الراسخ‭ ‬بضمان‭ ‬نجاح‭ ‬برايتس‭ ‬للتعليم‭ ‬ومناسبتها‭ ‬للاحتياجات‭ ‬المتطورة‭ ‬للطلاب‭ ‬والمجتمعات‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭.‬